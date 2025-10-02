Что будет с инфляцией, рублём и индексом Мосбиржи в октябре

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась до 8,12%. Рубль за месяц ослаб к доллару, евро и юаню в среднем на 1–2%. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2700 пунктов. Проанализировали, в каком состоянии находится российская экономика в начале октября, и спросили у экспертов, что будет с её ключевыми показателями в этом месяце.

Что происходит в экономике

Минэкономики в сентябре ухудшило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) в 2025 году до 1 с 2,5% в апреле. По оценке ведомства, главной причиной охлаждения экономики стало падение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса на фоне жёстких денежно-кредитных условий.

Годовая инфляция в России к 22 сентября оценивалась в 8,12%, следует из данных Росстата. С 1 января цены выросли на 4,16%. Банк России и Минэкономики к концу года прогнозируют уменьшение роста цен до 6,4–6,8%.

Центробанк в сентябре продолжил курс на снижение ключевой ставки, но выбрал более осторожный шаг: на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. Хотя большинство аналитиков ожидали шага в 200 базисных пунктов. В резюме по итогам сентябрьского заседания ЦБ дал нейтральный сигнал и допустил вероятность пауз в снижении «ключа».

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году прогнозируется на уровне 5,74 триллиона рублей, расходы бюджета — 42,3 триллиона рублей, следует из материалов к поправкам в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

При этом Минфин увеличил объём размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2,2 триллиона рублей, до 5,6 триллиона рублей.

А также за счёт увеличения налогов — правительство планирует изменения в Налоговом кодексе, которые поднимут ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20 до 22%. Нововведение планируется с 1 января 2026 года.

Рост деловой активности осенью продолжил замедляться, свидетельствуют данные мониторинга предприятий ЦБ. В сентябре индикатор бизнес-климата (ИБК) опустился до 1,8 пункта против 2 пунктов в августе. Текущее значение соответствует показателям августа 2022 года, когда экономика только начала восстанавливаться после спада, пояснила «Рамблеру» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Индекс Мосбиржи закончил сентябрь на пессимистичной ноте, опустившись ниже уровня 2700 пунктов. Причиной эксперты считают усиление геополитических рисков. По итогам основной сессии 1 октября бенчмарк находился на отметке 2 647,25 пункта.

Рубль с приходом осени начал терять позиции относительно доллара, евро и юаня. Курс начал постепенно ослабевать на фоне снижения ключевой ставки, сезонного спроса на валюту и усиления геополитических рисков.

Доллар за сентябрь укрепился на 2%, закрепившись выше 81 рубля. В первой половине месяца он в моменте тестировал отметку 85 рублей. Евро с 1 сентября вырос к рублю на 1,7%, поднявшись выше 95 рублей. Юань за период укрепился примерно на 1,2% и торгуется выше 11,4 рубля.

Что будет с инфляцией

Без резких изменений внешних и внутренних условий инфляция в октябре может составить 0,5%, что ниже 0,75% в октябре прошлого года. Соответственно, годовая инфляция продолжит снижаться и может составить 7,6–7,7%, поделилась Малых. Аналогичную оценку (7,6%) дал главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Ващелюк ожидает более заметного замедления показателя — до 0,4% в месячном выражении и 7,5% в годовом.

Ещё более оптимистичный прогноз дала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она ожидает месячную инфляцию на уровне 0,3%, а годовую — 7,4%.

Что будет с рублём

В октябре постепенное ослабление рубля продолжится, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. В отсутствие ускорения инфляции и кредитования можно ожидать снижения ключевой ставки в октябре до 16% годовых. Это может поддержать ослабление рубля до конца года.

Следующая цель доллара — 86,5 рубля и далее — 90 рублей, предполагает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его оценке, курс евро на конец октября составит 97–100,5 рубля. Юань будет торговаться в диапазоне 11,6–12 рублей.

Темпы укрепления доллара к рублю ускорятся, если индекс доллара (DXY) на рынке «Форекс» в октябре прекратит падение и начнёт восстанавливаться, добавляет аналитик. Индикатор завершил сентябрь на уровне 97,8 пункта. Он не поднимался выше 100 пунктов с 1 августа.

Ващелюк прогнозирует средний курс доллара в октябре — 85 рублей и к концу месяца — 87 рублей. Для юаня она рассматривает широкий диапазон — 11,6–12,2 рубля.

Прогноз «Цифра брокер» по валютному рынку на конец октября предполагает рост доллара до 86 рублей, евро — до 99 рублей и юаня — до 11,9 рубля.

Что будет с индексом Мосбиржи

При отсутствии изменений в геополитике российский фондовый рынок будет в «боковике», считает Малых. Она ожидает диапазон 2600–2900 пунктов, указывая на ограничение потенциала дальнейшего снижения. По её предположению, инвесторы будут скупать подешевевшие акции в районе 2600–2650 пунктов, рассчитывая на будущую нормализацию ДКП.

Шульгин прогнозирует по итогам октября бенчмарк на уровне 2790 пунктов. Пырьева допустила рост индикатора до 2850 пунктов.

