Почему цены на серебро выросли и стоит ли инвестировать в металл в сентябре 2025 года

Биржевая цена серебра в ходе торгов 25 сентября впервые за более чем 14 лет превысила отметку в 45 долларов за унцию, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex. В последний раз такой показатель отмечался в мае 2011 года. В условиях нестабильности на финансовых рынках серебро приобретает всё большую популярность как ещё один способ сохранить и приумножить капитал. Инвестиции в этот металл позволяют диверсифицировать портфель и защитить средства от инфляции. Рассказываем, почему стоимость серебра рекордно растёт, стоит ли вкладываться в драгметалл и какие стратегии стоит рассматривать инвестору.

Почему растёт цена на серебро

Динамика цен

Динамика цен на серебро традиционно следует за золотом, которое не первый месяц бьёт рекорды. Стоимость серебра начала активно расти в феврале 2024 года. В октябре в ходе торгов на американской бирже Comex цена фьючерсов на драгметалл достигла 34,92 доллара за тройскую унцию. Это стало максимумом с февраля 2012 года. Правда, к концу прошлого года цены опустились до 29,24 доллара.

Однако в начале 2025 года стоимость фьючерсов поднялась до 30,415 доллара за унцию. А в минувший понедельник, 25 сентября, серебро достигло нового максимума — впервые за 14 лет его цена, по данным Comex, поднялась выше $45 за тройскую унцию. 26 сентября она продолжала удерживаться выше этого уровня и достигала 45,5 доллара за унцию.

В России цены на драгоценные металлы на ежедневной основе публикует Центробанк. Влияние на стоимость в этом случае будет оказывать в том числе и курс рубля. При ослаблении национальной валюты цены на серебро в России могут расти сильнее долларовых.

На отечественном рынке также наблюдается рост стоимости этого металла. На 26 сентября цена серебра в России составила 117,94 рубля за грамм. И это существенно больше исторического максимума цены на металл, достигнутого в ноябре минувшего года.

Причины роста

Динамика подорожания серебра на зарубежных и отечественном рынках связана с комбинацией факторов, сказала «Рамблеру» инвестиционный советник реестра ЦБ, президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. Она перечислила эти факторы:

интерес к защитным активам в условиях глобальной турбулентности;

ожидания снижения ставок мировыми центробанками;

повышение инвестиционного спроса на драгоценные металлы.

Одна из причин, по которой серебро дорожает, по мнению начальника управления торговых операций ВТБ Мои инвестиции Сергея Селютина, это рост аппетитов к риску, наблюдающихся на рынках. Это связано со скорым началом цикла снижения ставки ФРС США. В результате в цене растёт не только серебро, но и другие драгоценные металлы.

Рынок серебра находится в жёстком дефиците. Согласно прогнозу эксперта, его запасов на рынке хватит на три года. Это связано с тем, что серебро активно используется в промышленных целях. Металл применяется в солнечной энергетике, электронике и новых технологиях, где наблюдается устойчивый рост потребления, подтверждает Юлия Кузнецова.

Около 80% серебра в мире добывается как побочный продукт, поскольку производство нечувствительно к росту цен на драгметалл. За счёт этого стоимость не может попасть под давление из-за наращивания добычи, как это происходит с золотом.

По прогнозам аналитиков ВТБ Мои инвестиции, цены на серебро находятся в начале резкого ускорения. В ближайшие месяцы они могут достичь отметки в 50 долларов за унцию.

Стоит ли инвестировать в серебро

Серебро, как любой драгоценный металл, отличается высокой ликвидностью. Главное преимущество вложений в него — это диверсификация рисков и защита от инфляции, подчёркивает Юлия Кузнецова.

Серебро показывает себя как «металл кризисов», традиционно растущий в периоды неопределённости. В отличие от золота, оно имеет сильную промышленную составляющую, что поддерживает спрос в долгосрочной перспективе. Для инвестора серебро может быть способом сохранить покупательную способность капитала и снизить волатильность портфеля. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Рост промышленного спроса остаётся аргументом в пользу серебра: только на солнечную энергетику в 2023 году пришлось около 140 миллионов унций потребления, а общий спрос составил 1,2 миллиарда унций, что является рекордом, подчёркивает преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Серебро обладает ещё большей, чем золото, обратной корреляцией с долларом. Это означает, что если доллар ослабевает, то серебро растёт, отмечает заместитель начальника биржевой торговли Whitebird Ян Пинчук. Поэтому, когда на рынке сохраняется нарратив о структурном ослаблении доллара, серебро показывает хорошую динамику, что сейчас и происходит.

Между золотом и серебром часто есть временной лаг, особенно в периоды сильного ралли: сначала золото растёт, после с некоторой задержкой его догоняет серебро, добавляют эксперты.

Стратегии инвестирования в серебро

Существует несколько стратегий вложения средств в серебро. И первая из них — прямое владение физическим металлом в виде слитка или монет. Такая стратегия подходит инвесторам, ориентированным на долгосрочную защиту капитала, уточняет Юлия Кузнецова.

Перед покупкой необходимо учесть несколько важных моментов:

приобретать серебро нужно только у авторизованных дилеров или банков;

обратить внимание на наличие лицензий и сертификатов;

не доверять непроверенным продавцам на сомнительных площадках.

Слитки бывают разного веса — от 1 грамма до 1 килограмма и более. При их покупке нужно обращать внимание на пробу серебра и маркировку, которая должна соответствовать стандартам.

Монеты могут быть инвестиционными или нумизматическими. Инвестиционные монеты более ликвидны, чем слитки того же веса, потому что они имеют гарантированное содержание серебра и стандартный дизайн. Нумизматические монеты обладают более низкой ликвидностью, а цена их зависит от коллекционной ценности.

Ещё один способ инвестировать в серебро — через биржевые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и фонды ETF. Они позволяют извлечь прибыль из роста стоимости серебра и подходят для активной торговой деятельности. Например, на Московской бирже торгуются фьючерсы на серебро.

Оптимальный по ликвидности и сроку действия фьючерс на текущий момент — SILV-12.25, истекает 19 декабря. Этот инструмент доступен квалифицированным инвесторам. Сергей Селютин Начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции

Неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование, доступно серебро в рублях — SLVRUB_TOM. Этот инструмент позволяет зарабатывать не только на росте цены серебра, но и на ослаблении рубля.

Можно рассмотреть акции добывающих компаний, говорит Юлия Кузнецова. Они зависят не только от цен на металл, но и от операционных результатов эмитента.

В России добычу серебра ведут несколько компаний, включая «Полюс», «Норникель», «Полиметалл» и «Удоканская медь». Большая доля объёма добычи серебра в России приходится на компанию «Полиметалл». Приобрести акции серебродобывающих предприятий можно на Мосбирже.

Ещё один способ инвестировать в серебро — через обезличенный металлический счёт (ОМС), указывает Сергей Селютин. С помощью ОМС можно покупать серебро в рублях дешевле, чем на бирже. Например, при покупке на счёт ОМС в Сбере цена грамма серебра составит 125,1 рублей, а на бирже — около 145 рублей (на 26 сентябр).

В отличие от приобретения физических слитков, покупатель не получает на руки сам металл. Он приобретает право собственности на определённое количество серебра, хранящееся на счёте в банке.

Для открытия такого счёта нужно выбрать банк с хорошей репутацией и опытом работы на рынке драгоценных металлов. А также сравнить условия обслуживания, комиссии и спреды — разницу между ценой покупки и продажи. В России открыть ОМС клиентам предлагают крупные банки, в том числе Сбер, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк, Совкомбанк.

После открытия счёта приобрести серебро можно в любом количестве. Купленное серебро будет находиться в хранилище банка, что повышает надёжность такого актива. Продать металл можно в любой момент.

Риски вложения в серебро

Есть, правда, у инвестирования в серебро и риски. Основные из них, как указывает Юлия Кузнецова, — это высокая волатильность котировок и зависимость от промышленного цикла. Серебро может падать быстрее золота при восстановлении мировой экономики и росте доходностей облигаций.

Для частных инвесторов важны также риск хранения физического металла и низкая ликвидность некоторых инструментов. Кроме того, вложения в серебро не приносят купонного или дивидендного дохода, поэтому стратегия требует горизонта и чёткого понимания роли актива в портфеле. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Серебро позиционируется как защитный актив, но на практике оно далеко не всегда оправдывает ожидания инвесторов, отмечает Ярослав Кабаков. Историческая динамика показывает, что роль этого металла менее устойчива, чем у золота.

После максимума 2011 года, когда котировки превысили $48 за унцию, серебро за последующие пять лет потеряло более 70% стоимости и долгое время торговалось в диапазоне $14–20, что демонстрирует высокую волатильность и зависимость от спекулятивного интереса. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Ключевая проблема инвестиций в серебро — высокая чувствительность к макроэкономическим циклам. В периоды турбулентности серебро может не только расти, но и падать из-за сокращения промышленного спроса.

Есть и практические факторы риска инвестирования в серебро. Физическая покупка металла, например, связана с дополнительными расходами. Потенциальную доходность снижают премии дилерам (10–15% от спотовой цены), хранение и страхование драгметалла, издержки на комиссии, предупреждает Ярослав Кабаков.

Он подчёркивает, что серебро является противоречивым инструментом. Инвестор, решивший вложить в этот металл на фоне достижения 14-летнего максимума, должен учитывать, что история уже не раз показывала резкое падение цены после пика.

По этой причине серебро, как считает Кабаков, скорее подходит для краткосрочной спекулятивной игры или как небольшой элемент диверсификации портфеля. Но в качестве долгосрочной «тихой гавани» оно значительно уступает золоту.

Главное

Серебро, как и золото, исторически рассматривается как инструмент, способный защитить активы от инфляции. Рост цен в этом случае провоцирует удорожание драгоценных металлов, что сохраняет покупательную способность инвестиций.

В отличие от золота серебро используется в промышленности, что поддерживает спрос в долгосрок. Однако зависимость от промышленного спроса может приводить к резкому падению металла в цене в период кризисов.

Вложения в серебро позволят диверсифицировать инвестиционный портфель, снижая риски, связанные с колебаниями на фондовом рынке или рынке недвижимости. Это позволяет снизить общую волатильность портфеля. Но вкладываться в металл на долгий срок эксперты не рекомендуют.

