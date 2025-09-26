Рынок золота: основные тренды и прогноз цен на 2026 год

Золото традиционно считается защитным активом: в кризис его цена обычно не падает, а растёт. Из-за этого инвесторы часто покупают его, чтобы сохранить свой капитал в периоды экономической нестабильности. В 2025 году цена на золото выросла более чем на 40% и обновила исторический рекорд: 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию. Разобрались вместе с экспертами, в чём причина такого резкого роста и чего ожидать в дальнейшем.

Почему золото дорожает

Опрошенные «Рамблером» эксперты выделяют несколько причин роста цены на золото.

1. Снижение ключевой ставки в США

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США впервые в 2025 году снизила ставку на 0,25 процентных пункта — до 4–4,25% годовых. Рынок воспринял это как сигнал о том, что ФРС и далее будет смягчать денежно-кредитную политику.

Последствия этого шага:

Доллар слабеет. Снижение ставки ФРС делает американскую валюту менее привлекательной для инвесторов, так как доходность долларовых активов (например, облигаций) падает. С начала года доллар снизился уже на 10% по отношению к валютам других развитых стран. Из-за этого золото, номинированное в долларах, становится дешевле для держателей других валют. Это увеличивает спрос и, соответственно, цену.

2. Геополитическая нестабильность

Торговые войны, рост напряжённости между странами, а также санкционная политика Запада приводят к тому, что инвесторы уходят в золото как в защитный актив.

3. Спрос со стороны Центральных банков

По данным Всемирного золотого совета, во втором квартале 2025 года мировые Центральные банки пополнили свои резервы 166 тоннами золота. Это на 41% выше, чем средние квартальные показатели в 2010–2021 годах. Государства стараются сформировать золотые резервы, чтобы меньше зависеть от долларовых активов.

Прогнозы по дальнейшей динамике цен

По данным Bloomberg, аналитики одного из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs прогнозируют три сценария, по которым может развиваться дальнейшая судьба золота.

Базовый сценарий. Предполагает, что стоимость драгметалла превысит отметку 4 тысячи долларов за унцию уже к середине 2026 года. Умеренно-рисковый. По этому сценарию цена к тому же времени может превысить 4,5 тысячи долларов за унцию. Рисковый. В этом варианте аналитики предполагают, что ФРС США потеряет независимость и будет вынуждена снижать ключевую ставку под давлением властей. Это приведёт к росту инфляции, снижению цен на акции и облигации, а также к ослаблению доллара. Если держатели американских государственных облигаций из-за этого переведут хотя бы 1% своих активов в золото, его цена может вырасти до 5 тысяч долларов за унцию.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов придерживается похожего мнения: по его словам, цена на золото может достичь 4 тысяч долларов уже к концу 2025 года. В 2026 году эксперт ожидает дальнейшего роста вплоть до 5 тысяч долларов за унцию.

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев также считает, что золото достигнет отметки 4 тысячи долларов к концу года. Но, по его словам, рост на этом может остановиться, поскольку актив уже «перегрет».

Эксперты БКС Мир инвестиций в базовом сценарии ожидают, что до конца года золото будет торговаться в районе 3,4–3,6 тысячи долларов, а в первой половине 2026 года его цена дойдёт до 3,7–3,9 тысячи долларов за унцию. В позитивном сценарии цена, по их мнению, может достичь 4,2 тысячи долларов к середине 2026 года. В негативном, если ФРС не будет далее снижать ставку, она может скорректироваться до 3 тысяч долларов за унцию.

Риски для инвесторов

Несмотря на практически постоянный рост золота в последние два года, эксперты рекомендуют соблюдать осторожность при инвестициях в этот металл. Владимир Чернов выделяет несколько причин, из-за которых цена на золото может снизиться до 3,3–3,5 тысячи долларов.

Это может произойти в случае:

Роста инфляции в США и резкого ужесточения политики ФРС.

Деэскалации военных конфликтов, в том числе между Россией и Украиной.

Снижения импортных тарифов США в отношении других стран, в частности Китая.

Аналитик БКС Мир инвестиций Николай Масликов добавляет к этим рискам укрепление российской валюты. Если рубль вновь усилится по отношению к доллару, инвесторы, которые вложились в золото в России, будут терять капитал в рублях, так как цена на золото привязана к доллару.

Главное

Стоимость золота обновила исторические максимумы, превысив 3,8 тысячи долларов за унцию. Среди основных причин роста: снижение ставки ФРС, ослабление доллара, уменьшение интереса к долларовым облигациям, рост спроса со стороны Центральных банков и геополитическая напряжённость.

Аналитики сходятся во мнении, что рост продолжится в 2026 году. Базовые сценарии предполагают рост до 4–4,2 тысячи долларов за унцию к середине следующего года.

Цена на золото может снизиться, если ФРС не будет снижать ставку или геополитическая напряжённость частично спадёт.

