В Минфине заявили, что через 5–15 лет наличными долларами можно будет «разжигать печь». Мы спросили у экономиста Александра Разуваева, в чём россиянам лучше хранить сбережения.

По мнению эксперта, держать накопления в наличной валюте — пережиток прошлого. В 2025 году выгодным вариантом могут быть рублёвые депозиты, отметил Разуваев. Банки предлагают высокие ставки, в сентябре можно найти вклады под 30% годовых и выше.

По мере снижения ключевой ставки депозиты станут не таким привлекательным накопительным инструментом, отметил экономист. Средняя ставка по вкладам при текущей ключевой ставке 17% годовых уже опустилась ниже 15% годовых. На 2026 год Минфин закладывает в бюджет ключевую ставку на уровне 12–13% годовых.

Более высокую доходность смогут предложить инвестиции в акции крупнейших компаний, например Сбера или «Лукойла»*, отметил Разуваев. По его мнению, российскому фондовому рынку предстоит сильный рост.

Но лучше всего обратить внимание на фонды золота, которые торгуются на Мосбирже, считает Разуваев. Золото на бирже Comex с начала 2025 года выросло почти на 40% и торгуется выше 3650 долларов за тройскую унцию. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, к середине 2026 года стоимость драгоценного металла может вырасти до 5 тысяч долларов.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

