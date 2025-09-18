Набиуллина: курс рубля может быть крепким

Курс рубля может быть достаточно крепким, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме. Она объяснила, как национальная валюта зависит от денежно-кредитной политики ЦБ.

Укрепление российской национальной валюты летом во многом обусловлено жёсткостью проводимой ЦБ кредитно-денежной политики, сказала Набиуллина. После того как Центробанк начал смягчение денежно-кредитных условий, курс рубля по отношению к другим валютам немного ослаб, но фундаментально он может быть достаточно крепким, считает глава ЦБ.

Набиуллина отметила огромный потенциал российского фондового рынка. Она согласилась, что сейчас на него влияет высокая ключевая ставка. Однако глава регулятора считает это влияние временным. Набиуллина сообщила, что в настоящий момент около 50 компаний заявили о желании провести первичное публичное размещение (IPO).

Глава ЦБ высказала обеспокоенность из-за факторов, тормозящих выход экономики из перегрева. В частности, Банк России волнует ситуация на рынке труда.

Глава Центробанка также обратила внимание участников форума на снижение темпов инфляции. Однако она находится всё ещё на довольно высоком уровне — выше целевых показателей, подчеркнула Набиуллина.

Набиуллина: рост экономики замедлился, но рецессии нет