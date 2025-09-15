Как застраховать свои риски в инвестициях

Когда люди начинают инвестировать, они обычно думают только о том, сколько смогут заработать. Но рынок непредсказуем: цены на акции растут и падают, курс валют может резко измениться, а неожиданные новости способны мгновенно обрушить котировки. Именно поэтому профессиональные инвесторы всегда заботятся о защите вложенных денег. Один из главных инструментов для этого — хеджирование. Рассказываем, что это за метод и насколько он подходит для новичков.

Что такое хеджирование

Хеджирование (от англ. hedge — «забор, защита») — это набор действий, которые помогают снизить риск убытков. По сути, это финансовая «страховка», помогающая компенсировать часть потерь при наступлении нежелательных рыночных событий. То есть хеджирование не убирает риск полностью, но сглаживает потери, чтобы инвестор мог спокойно пережить волатильность и сохранить капитал.

Представьте, что у вас есть автомобиль и вы покупаете страховку каско. Вы ежегодно платите страховщику, и если произойдёт авария, расходы частично компенсируются. В инвестициях логика та же: за определённую плату можно снизить возможные убытки в будущем.

Пример: у инвестора есть акции крупной компании. Он опасается, что их стоимость упадёт после публикации финансового отчёта. Вместо того чтобы срочно продавать бумаги и терять потенциальный рост, он использует защитный инструмент, который дорожает при удешевлении бумаг. В таком случае, если акции действительно подешевеют, убыток компенсируется прибылью по «страховке».

Чаще всего для хеджирования используются производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы, форварды и свопы. Два последних вида контрактов в основном обращаются на внебиржевом рынке и используются квалифицированными инвесторами. Фьючерсы и опционы торгуются на бирже и теоретически доступны неквалифицированным инвесторам. Правда, для работы с ними нужно пройти специальное тестирование у брокера.

Важно помнить, что хеджирование относится к сложным рыночным операциям и требует осознанности и осторожности. Эта стратегия не предназначена для заработка, её главная цель — минимизировать риски.

Чем хеджирование отличается от диверсификации

Диверсификация — это распределение инвестиций между разными активами — акциями, облигациями, недвижимостью, — чтобы снизить риски. Если один актив просядет, другие могут вырасти и компенсировать потери. У этого подхода есть ограничения. Когда наступает системный кризис, наблюдается снижение стоимости почти всех активов: акций, фондов, валюты.

В такие моменты эффективность диверсификации снижается и выходом становится хеджирование. Оно работает точечно — за счёт использования инструментов для прямой защиты от конкретных рисков.

Например, если вы держите российские акции и боитесь падения индекса Мосбиржи, можно купить инструмент, который принесёт прибыль именно при падении. Так что диверсификация и хеджирование не заменяют, а дополняют друг друга: первая снижает общую нестабильность, второе страхует от отдельных угроз.

Инструменты хеджирования рисков

Существуют разные стратегии хеджирования: от использования сложных биржевых контрактов до простых действий, доступных каждому. Рассмотрим основные варианты, теоретически доступные частному инвестору.

Фьючерсы

Фьючерс — это контракт, по которому вы обязуетесь купить или продать актив в будущем по заранее оговорённой цене. Для инвестора это способ «зафиксировать» стоимость инструмента, в который он вложился. Все сделки проходят через биржу, которая выступает гарантом исполнения обязательств.

Существует два основных типа фьючерсов:

Поставочные — предполагают физическую поставку актива (например, нефти, золота или зерна) по истечении срока контракта.

— предполагают физическую поставку актива (например, нефти, золота или зерна) по истечении срока контракта. Расчётные — не требуют поставки реального товара. Вместо этого стороны получают денежную разницу между ценой контракта и рыночной стоимостью актива на момент исполнения. Именно расчётные фьючерсы используются для хеджирования.

Для открытия позиции по фьючерсу инвестор вносит гарантийное обеспечение (ГО) — залог, который биржа блокирует на счёте до момента закрытия сделки. Размер ГО обычно составляет лишь часть стоимости базового актива, что позволяет использовать кредитное плечо. Однако это увеличивает риски: при неблагоприятном движении цены биржа может потребовать внести дополнительные средства (маржин-колл).

Цена фьючерса может отличаться от текущей рыночной цены актива из-за ожиданий инвесторов, дивидендов, процентных ставок и других факторов. Например, если фьючерс торгуется выше цены актива, это говорит о том, что рынок ожидает роста.

Пример хеджирования фьючерсами:

Представим, что у вас есть 100 акций «Газпрома» стоимостью 130 рублей каждая. Вы опасаетесь падения котировок, поэтому продаёте фьючерсный контракт на эти акции с ценой исполнения 135 рублей. Если акции действительно подешевеют, например до 110 рублей, вы понесёте убыток:

(130 – 110) × 100 = 2000 рублей.

Но одновременно фьючерс принесёт вам прибыль, так как вы продали его по более высокой цене:

(135 – 110) × 100 = 2500 рублей.

Таким образом, ваш общий финансовый результат составит:

−2000 + 2500 = +500 рублей прибыли.

В результате потери на акциях будут с избытком компенсированы доходом от фьючерса.

Опционы

Опцион — это контракт, дающий право (но не обязанность) купить или продать актив по фиксированной цене до определённой даты. В отличие от фьючерсов, опцион не принуждает к сделке — вы можете отказаться от него, если это невыгодно.

Существует два вида опционов:

Колл-опцион (опцион на покупку) позволяет приобрести актив по заранее оговорённой цене.

Пут-опцион (опцион на продажу) даёт право продать актив на тех же условиях.

Покупатель опциона выплачивает продавцу премию — плату за право выбора. Если рыночная цена актива станет невыгодной, он просто не использует опцион, потеряв только премию. Продавец опциона обязан исполнить контракт, если покупатель решит им воспользоваться.

Пример хеджирования с помощью опционов:

Представим, что инвестор владеет паями биржевого фонда на индекс Мосбиржи, купленными по 3500 рублей за пай. Чтобы защититься от падения рынка, он покупает столько же пут-опционов (на продажу) по 3400 рублей за контракт с премией 100 рублей.

Допустим, индекс Мосбиржи упал и стоимость пая снизилась до 3000 рублей. Убыток инвестора составил 500 рублей на пай:

3500 (цена покупки) − 3000 (текущая цена) = 500 рублей/пай

Однако инвестор использует опцион и продаёт паи по 3400 рублей. В таком случае убыток с учётом выплаченной премии составит всего 200 рублей на пай:

3500 (цена покупки) − 3400 (цена продажи по опциону) + 100 (уплаченная премия) = 200 рублей/пай

Защитные активы

Для хеджирования не всегда нужно использовать производные инструменты. Иногда достаточно добавить в портфель активы, которые ведут себя иначе, чем акции. Это облигации, золото, денежные фонды.

Пример: во время пандемии многие акции резко упали, но золото и часть гособлигаций выросли. Те инвесторы, у кого они были в портфеле, пережили турбулентность значительно спокойнее.

Эти защитные активы могут использоваться для диверсификации портфеля. Разница в том, что в таком случае их изначально рассматривают как самостоятельную часть портфеля, а при хеджировании покупают как «противовес» для какого-то ранее приобретённого актива.

Обратные ETF

Существуют фонды, котировки которых двигаются зеркально по отношению к базовому индексу, — так называемые обратные ETF. То есть если сам индекс растёт, то обратный ETF теряет в стоимости, и наоборот. На российском рынке такие инструменты сейчас отсутствуют, однако в них позволяют вкладываться зарубежные брокеры. Примером обратного ETF может служить фонд ProShares Short QQQ, который «отзеркаливает» индекс Nasdaq 100.

Главный плюс для начинающего инвестора в том, что это понятный и привычный инструмент: обратный ETF покупается и продаётся так же просто, как обычная акция или биржевой фонд.

Короткие позиции («шорты»)

Ещё один способ защитить портфель — это короткие позиции, или «шорты». Суть проста: инвестор занимает у брокера актив (например, акции), продаёт его на рынке, а позже выкупает обратно, желательно дешевле. Если цена действительно снижается, на разнице формируется прибыль.

Пример:

В портфеле у инвестора большая доля акций «Газпрома». Он опасается, что после слабого отчёта котировки упадут, но продавать бумаги не хочет, чтобы не потерять налоговую льготу на долгосрочное владение и не пропустить возможный рост на позитивных новостях. В этом случае он может открыть короткую позицию по тем же самым акциям. Если они упадут, прибыль от «шорта» полностью или частично компенсирует убыток по портфелю.

Плюсы и минусы хеджирования

Хеджирование, как и любой финансовый инструмент, имеет свои сильные и слабые стороны. Важно понимать их до принятия решения о защите инвестиций.

Преимущества хеджирования:

Снижение рисков. Хеджирование страхует от непредвиденных рыночных событий: резких падений котировок, скачков валютных курсов или роста цен на сырьё. Это особенно важно для критических ситуаций, когда весь рынок демонстрирует отрицательную динамику. Защита капитала. Инвестор фиксирует цену актива заранее, что позволяет избежать убытков при неблагоприятном движении рынка. Предсказуемость и планирование. Фиксированные условия контрактов (фьючерсов, опционов) упрощают долгосрочное финансовое планирование и принятие стратегических решений. Доступность инструментов. Биржевые инструменты хеджирования частично доступны даже неквалифицированным инвесторам. Гарантом исполнения сделки выступает биржа, что снижает риски неисполнения обязательств.

Недостатки хеджирования:

Ограничение потенциальной прибыли. Страхуя риски, инвестор теряет возможность получить максимальный доход при благоприятном движении рынка. Например, если вы продали фьючерс по фиксированной цене, а актив вырос в стоимости, дополнительная прибыль вам не достанется. Дополнительные затраты. Хеджирование требует уплаты премии по опционам, комиссий по фьючерсам. Эти затраты снижают общую доходность инвестиций. Сложность реализации. Механизмы хеджирования требуют специальных знаний. Новичкам сложно правильно выбрать стратегию и инструменты, поэтому ошибки могут привести к новым рискам вместо защиты. Неполная защита. Хеджирование смягчает убытки, но не гарантирует стопроцентной компенсации. Например, при резком обвале рынка прибыль по защитному инструменту может лишь частично покрыть убытки по базовому активу.

Стоит ли частному инвестору страховаться от убытков

Решение о хеджировании зависит от стратегии, горизонта инвестирования и готовности инвестора к рискам. Для долгосрочных инвесторов, следующих принципу «купил и держи», хеджирование часто избыточно: история показывает, что рынки растут, несмотря на кризисы.

Например, после 2008 года индекс S&P 500 вырос на 300% за 11 лет, преодолев коррекции и пандемийный обвал 2020 года. Терпение и диверсификация обычно надёжнее сложных стратегий.

Однако хеджирование оправданно в периоды высокой волатильности. Как показывает история, финансовые рынки сильно «штормит» каждые 7–10 лет, а коррекции на них происходят и вовсе регулярно. В таких условиях дополнительная защита оказывается как нельзя кстати.

Когда хеджирование полезно:

При краткосрочном инвестировании. Если деньги нужны вам через 1–3 года, страховка от кризиса защитит капитал.

При высокой концентрации рисков — например, если портфель состоит из акций одной отрасли или валюты.

При более-менее предсказуемых кризисах, таких как геополитические события.

Для успешного хеджирования нужны специальные знания, время, а зачастую и статус квалифицированного инвестора, чтобы использовать производные инструменты.

Новичкам в качестве эффективной и доступной альтернативы хеджированию можно рассмотреть классическую диверсификацию портфеля. Распределение средств между различными классами активов позволяет снизить риски без необходимости точного прогнозирования рынка.

Если вы всё же хотите защититься от рисков, на начальном этапе можно использовать защитные активы, простые хедж-инструменты вроде обратных ETF. Такой подход проще, дешевле и зачастую более эффективен для большинства частных инвесторов.

Следующим шагом при достаточном опыте можно использовать хеджирование с помощью коротких позиций. Переходить к работе с производными инструментами стоит только после освоения всех нюансов торговли ими.

Главное

Хеджирование — это не про рост доходности, а про сохранение капитала. Оно позволяет сгладить убытки и пережить кризисы без паники. В отличие от диверсификации, которая равномерно распределяет риски за счёт разных активов, хеджирование страхует от конкретных угроз с помощью специализированных инструментов.

Для начинающих инвесторов наиболее доступны простые методы защиты: добавление в портфель золота, облигаций или валюты, которые могут расти во время кризисов. Сложные инструменты вроде фьючерсов и опционов требуют специальных знаний и недоступны начинающим без дополнительного тестирования.

Идеальный подход — это комбинация стратегий. Диверсификация создаёт базовую устойчивость портфеля, а хеджирование подключается точечно, когда ожидаются серьёзные рыночные потрясения.

