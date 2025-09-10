Эскалация на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на золото ещё выше
Декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX на торгах 9 сентября достигли максимальной отметки 3705,8 доллара за унцию. Подорожание с начала года составило почти 40%, рост за последний месяц — 6,56%. Мы спросили экспертов о причинах роста и попросили спрогнозировать, что будет с активом в будущем.
Что происходит с ценами на золото
Опрошенные «Рамблером» объясняют рост цен на драгметалл следующими причинами:
- Монетарная политика. Цена на золото может вырасти ещё больше, если федеральная резервная система США (ФРС) продолжит снижать ключевую ставку либо даст сигнал о том, что будет более активно смягчать денежно-кредитную политику на последующих заседаниях. Такое мнение «Рамблеру» высказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Ожидание смягчения ставки ФРС США стимулирует инвесторов искать альтернативы гособлигациям США, которые традиционно считались оптимальными по соотношению риска и доходности, поясняет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
- Геополитическая напряжённость. Конфликт на Ближнем Востоке, рост напряжённости вокруг Венесуэлы и другие геополитические события создают спрос на золото как на классический защитный актив, поясняет Дудченко. Центральные банки многих государств продолжают закупать золото на мировом рынке в целях накопления резервов и обеспечения стабильности своих финансовых систем, говорит Валишвили.
Что будет с ценой на золото в дальнейшем
Эксперты очень осторожны в прогнозировании дальнейших цен на золото. Если геополитическая неопределённость будет повышаться, то к концу года возможен уровень 3800–3900 долларов за унцию, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» к. э. н. Олег Абелев.
Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Людмила Рокотянская даёт позитивные долгосрочные прогнозы по золоту — потенциал на год составляет 25%. Но на среднесрочных промежутках времени, по её мнению, возможна консолидация в диапазоне 3300–3600 долларов за унцию.
Николай Дудченко рассматривает три сценария развития ситуации:
- Оптимистичный. США продолжают и интенсифицируют торговую войну с Китаем, говорит аналитик. Он допускает возможность нового витка эскалации на Ближнем Востоке — США могут нанести удар по Венесуэле. В этой ситуации цены на энергоносители вырастут, что приведёт к росту инфляции в США, прогнозирует эксперт. В этой ситуации ФРС будут вынуждены продолжать проводить ограничительную денежно-кредитную политику, поддерживая ставку на высоком уровне. Вместе с тем существует вероятность наступления рецессии, что в итоге может вынудить комитет ФРС снизить ключевую ставку. В этом сценарии цена на золото может достигнуть 3700–3800 долларов за тройскую унцию уже в этом году.
- Нейтральный. Реализуется, если США заключат торговое соглашение с Китаем и ситуация с взаимными тарифами стабилизируется. Ситуация на Ближнем Востоке продолжит оставаться относительно стабильной. ФРС будет придерживаться своего плана и к концу года снизит «ключ» на 50 базисных пунктов, что уже заложено в текущих рыночных ценах. Тогда стоимость золота останется на текущих уровнях.
- Негативный. Наступит, если градус эскалации на Ближнем Востоке начнёт снижаться, что позволит выступить Трампу в качестве миротворца. США, как и в предыдущем сценарии, заключат торговое соглашение с Китаем, а с Ираном будет заключена ядерная сделка. В этом сценарии цена на золото может опуститься в диапазон 2700–3000 долларов за тройскую унцию с перспективой более существенного снижения в дальнейшем.