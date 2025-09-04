Сравниваем ПИФы и вклады: куда выгоднее вложить деньги

В минувшем июле паевые инвестиционные фонды обогнали по средней доходности банковские накопительные счета, показало исследование финансового маркетплейса «Финуслуги». С начала года средняя доходность фондов составила 11,73% годовых, в то время как сберегательные счета в среднем принесли вкладчикам 11,22%, подсчитали аналитики платформы. «Рамблер» выяснил, могут ли ПИФы конкурировать со срочными вкладами, ставки по которым традиционно выше, чем по накопительным счетам. Для этого мы изучили топ-5 самых доходных фондов и рассчитали, сколько бы заработали их инвесторы.

© Galeanu Mihai/iStock.com

Как мы считали

Мы взяли пять биржевых ПИФов с самой высокой доходностью за три года по версии портала Investfunds. По информации Банка России, именно биржевые фонды в последние 5 лет показывают самую высокую среднюю доходность среди всех ПИФов — 75,7%. Об этом в минувшем июле заявила на конференции НАУФОР директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Поэтому для анализа мы выбрали именно фонды, паи которых торгуются на Московской бирже.

Временной отрезок в три года выбран по двум причинам:

Это позволяет свести к минимуму элемент везения у ПИФов: случайность может подарить фонду один прибыльный год, но не три подряд.

Фонды чаще всего не подходят для краткосрочного инвестирования, поэтому корректно сравнить их можно только с длинными вкладами.

Три из пяти самых прибыльных фондов по рэнкингу Investfunds инвестируют деньги пайщиков в золото, один — в акции и один — в российские гособлигации.

При расчётах доходности ПИФов на золото мы использовали не средний показатель, а средневзвешенный по объёму активов. Для этого мы умножили доходность каждого фонда на его долю в их общей сумме активов, а затем сложили полученные значения. Кроме того, из доходности фондов были вычтены комиссионные расходы пайщиков. То есть мы вычислили чистую средневзвешенную доходность этих ПИФов (до вычета налогов).

Также для всех 5 ПИФов мы рассчитали чистую доходность, уменьшив прибыль на размер комиссий.

При сравнении с банковскими продуктами мы использовали официальные данные ЦБ о средних максимальных ставках по депозитам на срок более года в июле 2024 года (15,76%) при ключевой ставке 16% и в июле 2022 года (7,08%) при ключевой ставке 8%. Эти периоды аналогичны инвестициям в ПИФы на 1 и 3 года.

Топ-5 самых доходных ПИФов

Лучшие результаты в 2022–2025 годах показали «золотые» фонды благодаря росту цен на драгоценный металл. Инвесторы искали защитный актив на фоне геополитической напряжённости, и спрос на золото стабильно увеличивался всё это время. Средневзвешенная чистая доходность ПИФов на золото за год составила 18,03%, за три года — 152,24%.

На практике это означает следующее:

Если бы инвестор вложил 100 тысяч рублей в средний «золотой» фонд три года назад, сегодня его паи стоили бы около 252 тысяч рублей. Трёхлетний депозит, открытый в то же время по средней ставке 7,08%, принёс бы только 21 240 рублей при выплате процентов в конце срока или 23 587 рублей при ежемесячной капитализации процентов.

Фонд инвестирует в золото и связанные с ним инструменты: обезличенные металлические счета, слитки в хранилищах банков, а также в производные финансовые инструменты для краткосрочных вложений. УК ставит перед собой задачу точно повторять динамику цены золота, которая отражается в биржевом инструменте GLDRUB_TOM.

Текущая стоимость пая: 202,21 рубля.

Стоимость чистых активов (СЧА): 11,6 миллиарда рублей.

Чистый прирост цены пая за год: 19,72%.

Чистый прирост цены пая за три года: 158,95%.

Комиссии: 1,5%.

2. Фонд «Золото.Биржевой» (GOLD, УК «ВИМ Инвестиции»)

Управляющая компания этого ПИФа также вкладывает средства в основном в золото: обезличенные металлические счета, слитки в хранилищах банков, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, а также денежные требования к банкам по выплате эквивалента цены золота по текущему курсу.

Фонд стремится повторять динамику котировок биржевого инструмента GLDRUB_TOM, который отражает стоимость золота. Допустимое отклонение в росте цены пая по сравнению с ростом этого индикатора ограничено 5% как в плюс, так и в минус.

Текущая стоимость пая: 2,24 рубля.

СЧА: 11,8 миллиарда рублей.

Чистый прирост цены пая за год: 18,75%.

Чистый прирост цены пая за три года: 149,4%.

Комиссии: 0,67%.

3. Фонд «Т-Капитал Золото» (TGLD, УК Т-Капитал)

Управляющая компания фонда применяет активную стратегию и инвестирует преимущественно в золото: обезличенные металлические счета, слитки в хранилищах банков, брокерские счета в драгметаллах, а также производные инструменты и паи фондов, ориентированных на динамику цены золота. Основной валютой фонда является американский доллар. Эффективность стратегии оценивается по изменению учётной цены золота Банком России.

Текущая стоимость пая: 11,09 рубля.

СЧА: 9,2 миллиарда рублей (114,5 миллиона долларов).

Чистый прирост цены пая за год: 14,96%.

Чистый прирост цены пая за три года: 147,39%.

Комиссии: 0,67%.

4. Фонд «Альфа-Капитал Управляемые акции» (AKME, УК «Альфа-Капитал»)

Основная стратегия фонда — долгосрочные инвестиции в акции и депозитарные расписки. Для краткосрочных вложений используются производные финансовые инструменты. В портфель включены акции компаний с капитализацией не менее 10 миллиардов рублей и дневным оборотом торгов на бирже не менее 10 миллионов рублей. Результативность своей работы УК оценивает по индексу Мосбиржи.

Текущая стоимость пая: 199,2 рубля.

СЧА: 19,5 миллиарда рублей.

Чистый прирост цены пая за год: 17,53%.

Чистый прирост цены пая за три года: 116,28%.

Комиссии: 2,33%.

5. Фонд «Т-Капитал облигации Е» (TBEU, УК «Т-Капитал»)

Этот фонд сформирован в евро и работает по принципу пассивного управления. Его цель — точно повторять динамику индекса облигаций T-BANK BOND INDEX 1. Доходность фонда следует за изменениями этого индекса с допустимым отклонением не более 10% в конце каждого торгового дня. Основные активы, в которые инвестирует фонд, — это ценные бумаги, входящие в состав данного индекса.

Текущая стоимость пая: 199,2 рубля.

СЧА: 78,8 миллиона рублей (842,3 тысячи евро).

Чистый прирост цены пая за год: 15,75%.

Чистый прирост цены пая за три года: 105,22%.

Комиссии: 0,69%.

Нюансы инвестирования в фонды

Итак, годовая доходность 5 упомянутых ПИФов колеблется в диапазоне 14,96–19,72%. При этом максимальная средняя ставка для вклада на 12 месяцев, открытого год назад, составляла 16,51%. Это вполне сопоставимые значения.

Но за три года инвестирования в топовые фонды можно было получить от 105,2 до 158,9% прибыли, тогда как средний депозит принёс бы за это время не более 21,2%.

Однако высокая прибыль ПИФов сопряжена с повышенным риском по сравнению с банковскими продуктами. Стоимость активов на бирже может как расти, так и снижаться, а доходность прошлых лет не гарантирует такой же результат в будущем.

Кроме того, инвестиции в фонды не застрахованы государством в отличие от депозитов. Если ПИФ разорится, то пайщик потеряет все свои деньги. В случае банкротства банка вклады до 1,4 миллиона рублей вкладчикам возвращает Агентство по страхованию вкладов.

Кроме того, вся прибыль от продажи паёв облагается подоходным налогом, который удерживает управляющая компания. По вкладам налог в 2025 году платится только с доходности свыше 210 тысяч рублей.

Главное

Биржевые ПИФы — в первую очередь фонды золота — действительно показывают доходность, в разы превышающую предложения банков по вкладам. Однако высокая доходность всегда сопряжена с повышенными рисками. В отличие от застрахованных вкладов стоимость паёв может снижаться, а прошлые успехи не гарантируют будущих результатов.

Для консервативных инвесторов, ищущих альтернативу вкладам, более предсказуемым выбором будут фонды облигаций. Инвестиции в золото и акции — это стратегия для тех, кто готов осознанно принимать риски ради потенциально высокой прибыли. Выбор инструмента должен зависеть не только от прошлой доходности, но и от вашей готовности к колебаниям рынка.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

