Стоимость золота на товарной бирже Comex достигла нового исторического рекорда, впервые превысив отметку в 3550 долларов за тройскую унцию. Опрошенные «Рамблером» эксперты допускают его рост до 4000 долларов к концу года. Активизация покупок связана с геополитическими рисками и ожиданием снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Новый рекорд стоимости драгоценного металла зафиксирован в ходе утренних торгов 1 сентября. Фьючерсы на золото выросли на 1,04%. На пике металл по этим контрактам стоил 3552,4 доллара за унцию, превысив предыдущий максимум — 3534 доллара за унцию (зафиксирован в начале августа). Цена золота сегодня также в моменте повысилась до 3489 долларов.

С начала 2025 года фьючерсы на золото подорожали более чем на 35%. Сам драгоценный металл за это время вырос в цене на 26%, усилив свой статус защитного актива в условиях геополитической нестабильности. На рост золота повлияла и торговая политика США — введение пошлин на импорт золотых слитков весом 1 килограмм в августе.

Опрошенные «Рамблером» аналитики полагают, что золото продолжит расти, но более медленными темпами. Некоторые эксперты не исключают и разворота тренда. Общий прогноз — цена в диапазоне 3000–4000 долларов за унцию. Самую высокую стоимость драгметалла прогнозирует аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Он считает, что к концу года цена поднимется до 3800–4000 долларов за унцию, если сохранятся текущие макроэкономические и геополитические факторы.

Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Рокотянская не исключает дальнейшего роста золота и расширения ценового коридора до 3300–3600 долларов за унцию. Она предупреждает, что многие ожидания по будущим событиям на рынках могут быть уже отчасти заложены в цене. По её словам, ключевые покупатели могут переключиться на другие драгметаллы — платину и серебро, которые отстали от динамики золота.

Растущая стоимость драгметалла отражает повышенный интерес инвесторов к защитным активам на фоне геополитической нестабильности и инфляционных ожиданий. Позитивная динамика обусловлена возможностью снижения ставки ФРС США, пояснил аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Вероятность её падения на 25 базисных пунктов в сентябре рынок оценивает в 87,6%, говорит эксперт.

Старший аналитик Т-Инвестицикие Александр Потехин соглашается с тем, что снижение ставок в США уже заложено в большей степени в котировки золота. Но драгметалл всё ещё привлекателен для российских инвесторов из-за перспектив получения доходности за счёт валютной переоценки, а также как инструмент диверсификации портфеля, указывает Потехин.

Стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев уверен, что в ближайшие два месяца цены на золото обновят исторический максимум и могут достичь уровня около 3600 долларов. Это произойдёт на фоне начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и дальнейшего ослабления курса доллара.

К концу года прогноз Михеева: котировки снизятся до 3300–3400 долларов, а в следующем году, вероятно, опустятся ниже 3000 долларов. Причина в том, что сейчас цена золота значительно превышает фундаментально обоснованные значения. Дополнительным фактором выступает снижение привлекательности золота как альтернативного актива на фоне роста интереса к криптовалютам, считает Михеев.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко рассматривает три сценария:

Оптимистичный предполагает эскалацию торговых войн и конфликтов на Ближнем Востоке, что может поднять цену до 3700–3800 долларов за унцию из-за роста инфляции и последующего смягчения политики ФРС. Однако вероятность этого сценария невысока, считает эксперт.

за унцию из-за роста инфляции и последующего смягчения политики ФРС. Однако вероятность этого сценария невысока, считает эксперт. Нейтральный сценарий — наиболее вероятный. Он возможен, если сохранится стабильность на геополитической арене, а ФРС постепенно снизит ставки. В этом случае цена золота останется в диапазоне 3000–3500 долларов .

. Пессимистичный для золота сценарий предполагает разрешение конфликтов и укрепление мира, что может привести к коррекции цены до 2700–3000 долларов, но его реализация, по мнению Дудченко, маловероятна.

