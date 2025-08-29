СберНПФ начислил первое софинансирование по программе долгосрочных сбережений

29 августа завершилось первое начисление господдержки по программе долгосрочных сбережений (ПДС) тем, кто вложился в неё в 2024 году. Общая сумма начислений составила около 32 миллиардов рублей — её распределили между более чем 1,8 миллиона человек.

© fordeno/Freepik

Средняя сумма софинансирования на одного вкладчика составила около 18 тысяч рублей. Максимальный размер господдержки в сумме 36 тысяч рублей получили примерно 670 тысяч клиентов.

Регионы, лидирующие по количеству клиентов СберНПФ:

Москва и Московская область — 202,7 тысячи клиентов, средний размер софинансирования составил 11,8 тысячи рублей в Москве, 13,1 тысячи рублей в области;

Краснодарский край — 71,3 тысячи клиентов, средняя господдержка — 19 тысяч рублей;

Нижегородская область — 69,6 тысячи клиентов, средний уровень софинансирования — 23 тысячи рублей.

После того как СберНПФ опубликовал размер софинансирования, интерес граждан к ПДС вырос, отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Он ожидает, что к концу 2025 года количество договоров ПДС в компании приблизится к 6 миллионам.

Напомним, господдержка — это деньги, которые государство перечисляет на счета участников программы. Размер софинансирования зависит от того, какую сумму добровольных взносов сделал человек и какой у него доход.

Для участников с доходом до 80 тысяч рублей софинансирование осуществляется в соотношении 1:1. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей — 1:2, а при доходе более 150 тысяч рублей — 1:4. Максимальная сумма господдержки — 36 тысяч рублей в год.

Как работает программа долгосрочных сбережений