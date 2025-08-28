В App Store появилось обновлённое приложение СберИнвестиций

Сбербанк выпустил новую версию своего приложения для инвестиций, которое получило название DriveInvest. Оно уже доступно для скачивания в App Store и предназначено как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Приложение отличают упрощённый интерфейс, улучшенные инструменты анализа и обновлённый раздел с рыночной информацией.

© PixelVista/iStock.com; Сбер

По данным банка, ежемесячно через приложение СберИнвестиций совершают сделки более миллиона пользователей. Новая версия призвана сделать этот процесс ещё удобнее.

Ключевые изменения:

Упрощена форма заявки для новичков. Появились наглядные графики и понятные инструменты анализа. Полностью переработан раздел «Рынок». Теперь там есть три вкладки для удобной навигации, отслеживания сигналов и формирования инвестиционного портфеля.

Максим Чекмарёв, лидер трайба «СберИнвестор», отметил, что особое внимание при разработке DriveInvest было уделено комфорту начинающих инвесторов. Ранее обновление уже получило положительные отзывы от пользователей Android. Владельцам iPhone рекомендуется установить приложение как можно скорее. Ссылку на него также можно найти на официальном сайте Сбербанка.

