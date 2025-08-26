Оферта в облигациях: что это и почему о ней важно знать инвестору

Облигации — один из консервативных инструментов инвестирования на фондовом рынке. Их принцип работы кажется несложным: покупаете бумагу, получаете купоны, в конце срока вам возвращается номинальная стоимость облигации. Однако, за кажущейся простотой скрывается целый ряд нюансов. Одним из ключевых понятий является оферта — право, которое может существенно повлиять на доходность и стратегию вашего инвестиционного портфеля. Мы подробно разобрали с экспертами, что представляет собой оферта в облигациях, как она работает, и почему инвестору критически важно понимать её суть.

Оферта в облигациях

Оферта — это право досрочно выкупить облигацию по заранее установленным условиям. Инициатором может быть либо сам эмитент — компания, выпустившая облигации, либо инвестор.

Виды оферт

Пут-оферта или безотзывная. Закрепляет право инвестора досрочно предъявить облигацию к погашению в указанную дату или период. Обычно бумага выкупается по номиналу, но может быть оговорена и другая цена, например номинал и небольшая премия.

Закрепляет право инвестора досрочно предъявить облигацию к погашению в указанную дату или период. Обычно бумага выкупается по номиналу, но может быть оговорена и другая цена, например номинал и небольшая премия. Колл-оферта или отзывная. Закрепляет право эмитента заблаговременно выкупить облигации у держателей в конкретную дату или период. Компании может быть выгодно использовать колл–оферту при снижении процентных ставок на рынке, чтобы выкупить дорогие облигации с высокой купонной ставкой и выпустить новые с пониженной ставкой.

Закрепляет право эмитента заблаговременно выкупить облигации у держателей в конкретную дату или период. Компании может быть выгодно использовать колл–оферту при снижении процентных ставок на рынке, чтобы выкупить дорогие облигации с высокой купонной ставкой и выпустить новые с пониженной ставкой. Техническая оферта. Эмитент предупреждает об изменении условий по облигации, например: снижении купонной ставки, увеличении срока действия или смене валюты обращения. Если держатели бумаг не согласны, они вправе предъявить бумаги к выкупу по оферте.

Эмитент предупреждает об изменении условий по облигации, например: снижении купонной ставки, увеличении срока действия или смене валюты обращения. Если держатели бумаг не согласны, они вправе предъявить бумаги к выкупу по оферте. Оферта при смене контроля. Если компанию покупает другой собственник, инвесторы имеют право предъявить облигации к выкупу до окончания срока их размещения.

На российском рынке большая часть корпоративных выпусков содержат в своих условиях пут–оферту, когда инициатива продажи за инвестором, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики.

Как происходит выкуп облигаций по оферте

Если вы хотите предъявить облигацию к пут–оферте, нужно заранее подать поручение брокеру на продажу — желательно за 2–5 дней до даты оферты, отметил аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Период предъявления известен заранее. Брокер оформляет заявку и передает её эмитенту. После выкупа на ваш счёт перечислят деньги и начислят купоны.

Если эмитент сам отзывает бумаги по колл–оферте, то он обязан заранее уведомить об этом инвесторов, сказал старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев. В день оферты облигации погашаются автоматически. Вам возвращается номинал и полагающийся купон. Деньги приходят на брокерский счёт через 1–3 дня после исполнения оферты.

Как узнать, есть ли оферта по облигации

Есть четыре способа проверки наличия оферты по конкретному выпуску, поделился с «Рамблером» аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.

Способ 1. На сайте Московской биржи в карточке выпуска. Найдите в поиске нужную облигацию и перейдите на её страницу. Пролистните вниз до раздела «Параметры инструмента». Там вы сможете проверить, есть ли по этой бумаге оферта и на какую дату она назначена.

Пример:

Мы заходим в карточку облигаций РЖД 1Р-43R (RU000A10BTA6) на сайте Московской биржи. В параметрах инструмента можно увидеть дату оферты. Для данной бумаги это 31 мая 2029 года.

Способ 2. В документах на сайте эмитента. Информация о наличии оферты должна быть указана в документе о выпуске на официальном сайте компании.

Пример:

На сайте X5 Group зайдём в раздел «Программы, решения и отчёты о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг». Проверим документ «Решение о выпуске биржевых облигаций серии 003P-12». В нём найдём информацию, что по этой облигации есть оферта, она безотзывная.

Способ 3. В торговом терминале брокера. Через поиск найдите интересующую вас облигацию, зайдите в её карточку и найдите раздел с информацией о выпуске. Если по инструменту есть оферта, брокер укажет её дату и условия.

Пример:

Проверим условия по биржевой облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 (RU000A109JH1) через мобильное приложение «Т-Инвестиций». В разделе «О выпуске» можно увидеть дату оферты (25 сентября 2025 года) и прогнозируемую доходность по бумаге к этому числу (18,06%).

Способ 4. На информационных ресурсах для инвесторов. Например, smart-lab, bonds.finam, corpbonds, cbonds. Введите в строке поиска наименование инструмента, сервис покажет вам подробную информацию о выпуске, включая данные об оферте.

Пример:

Посмотрим карточку облигации АФК Система БО 001Р-24 (RU000A105L27) на ресурсе smart-lab. Сайт показывает дату оферты — 8 декабря 2025 года.

Проверим, какие данные по оферте на этот выпуск покажет ресурс bonds.finam. В карточке облигации есть отдельный подраздел «Оферты», в котором можно посмотреть не только дату оферты (8 декабря 2025 года), но и период предъявления права на продажу по оферте — с 27 ноября по 3 декабря 2025 года.

Как упростить жизнь инвестору: подборка онлайн-сервисов

В чём выгода оферты в облигациях для инвестора

Досрочный выход из бумаги. Если условия рынка или выпуска изменились, или вам потребовались деньги, вы всегда можете продать облигацию до срока завершения её действия по рыночной стоимости.

Если условия рынка или выпуска изменились, или вам потребовались деньги, вы всегда можете продать облигацию до срока завершения её действия по рыночной стоимости. Гибкость в управлении портфелем. Часто дата оферты совпадает с моментом, когда эмитент может пересмотреть ставку купона по выпуску. Наличие возможности предъявить бумагу к выкупу позволяет выйти из бумаги, если с новой ставкой купона бумага будет давать доходность ниже, чем аналоги на рынке.

Часто дата оферты совпадает с моментом, когда эмитент может пересмотреть ставку купона по выпуску. Наличие возможности предъявить бумагу к выкупу позволяет выйти из бумаги, если с новой ставкой купона бумага будет давать доходность ниже, чем аналоги на рынке. Снижение кредитного или рыночного риска. Оферта «укорачивает» срок облигации для вас. Например, вместо того, чтобы держать бумагу до погашения через пять лет, вы можете вернуть деньги по оферте через два года в дату оферты.

Перечисленные пункты относятся к облигациям с пут-офертой, которая даёт право продажи бумаги инвестору, подчеркнул Яков Яковлев. Колл-оферта по определению больше служит интересам эмитента, а для инвестора скорее может служить фактором риска или неопределённости, сказал аналитик.

Риски облигаций с офертой

Потеря доходности из-за неиспользования права пут–опциона. Инвестор может забыть подать поручение вовремя и не воспользоваться своим правом на оферту. Если ставка купона на следующие периоды будет пересмотрена после оферты «не в сторону клиента», есть риск «застрять в бумаге» с доходностью ниже рынка.

Инвестор может забыть подать поручение вовремя и не воспользоваться своим правом на оферту. Если ставка купона на следующие периоды будет пересмотрена после оферты «не в сторону клиента», есть риск «застрять в бумаге» с доходностью ниже рынка. Потеря доходности из-за досрочного выкупа по колл–оферте. Если ставки будут снижаться, компания может выкупить свои бумаги досрочно. Ваши позиции автоматически закроются и вам придётся искать новый инструмент для инвестиций. В новых рыночных условиях доходность по инструментам, вероятно, будет меньше.

Облигации с офертой не подойдут тем, кто хочет получить фиксированную ставку на весь срок до погашения, считает Яков Яковлев. Таким инвесторам лучше рассмотреть альтернативные инструменты, например:

Классические облигации без оферт с фиксированным купоном.

Облигации федерального займа (ОФЗ).

Корпоративные бонды с плавающим купоном, по которым ставка адаптируется к рынку.

Биржевые фонды на облигации, которые позволяют уделять меньше внимания управлению портфелем.

Главное

Оферта — это право досрочного выкупа облигации. В зависимости от вида оферты это может быть как право инвестора, так и эмитента.

Выделяют четыре вида оферт в облигациях. Пут-оферта даёт право инвестору продать облигацию в установленную дату. Именно этот тип оферт чаще всего встречается на российском рынке. По технической оферте и оферте при смене контроля инициатором также выступает держатель бумаг. Колл-оферта предоставляет право досрочного выкупа облигации эмитенту.

Если вы решили воспользоваться пут–офертой, необходимо заранее сообщить об этом брокеру. Он оформляет заявку и передаёт её эмитенту. В течение нескольких дней после выкупа инвестор получает деньги на свой счёт, включая номинальную стоимость и начисленные купоны.

Эмитент, отзывая бумаги по колл-оферте, обязан заранее уведомить держателей бумаг. В день оферты облигации погашаются автоматически, инвестору возвращается номинал и купон. Деньги поступают на брокерский счёт в течение нескольких дней после исполнения оферты.

Проверить наличие оферты и её условия по конкретной облигации можно в карточке инструмента на сайте Московской биржи, в документах о выпуске на официальном сайте эмитента, на специализированных порталах или у брокера.

Если вы заинтересованы в фиксированной ставке на весь срок размещения облигации, лучше присмотреться к альтернативным инструментам. Вместо облигаций с офертой вам могут подойти ОФЗ или биржевые фонды на облигации.

