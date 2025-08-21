Практическое руководство: как начать жить на дивиденды от акций

Инвестирование в акции предполагает использование множества подходов. Самым распространённым является дивидендная стратегия. Следуя ей, инвесторы ориентируются не на рост цены бумаг, а на денежный поток, который они генерируют. Рассмотрим подробнее, что представляет собой дивидендное инвестирование и каким образом оно позволяет создать источник пассивного дохода с помощью покупки акций.

© Urilux/iStock.com

Что такое дивидендная стратегия

Дивидендное инвестирование — это такая стратегия, по которой инвестор покупает акции только тех компаний, которые регулярно и в большом объёме платят дивиденды. Дивиденды — это часть прибыли бизнеса, которую компании распределяют среди акционеров.

Что такое дивиденды и дивидендная доходность

Выплата дивидендов — это не обязанность, а право компаний. Многие эмитенты платят символические дивиденды или не платят их совсем. Другие могут выплачивать хорошие суммы, но делают это нерегулярно, постоянно изменяя их размер. Также существуют компании, ориентированные на стабильную выплату и постепенное увеличение дивидендов, хотя на российском фондовом рынке таких предприятий немного.

Сколько денег нужно, чтобы жить на дивиденды

Сумма, которая необходима для дивидендной стратегии, будет определяться дивидендной доходностью вашего портфеля. Её можно рассчитать по формуле:

© «Рамблер»

Например, к концу года ваш портфель составляет 250 тысяч рублей. За год все компании из вашего портфеля в сумме заплатили 20 тысяч рублей в виде дивидендов. Тогда дивидендная доходность портфеля составит:

20 000 / 250 000 * 100 = 8% годовых.

Эта дивидендная доходность будет зависеть от компаний, акции которых лежат в вашем портфеле. Например, средняя доходность десяти самых доходных бумаг на российском рынке в 2025 году составила 15,3%. В эту десятку вошли такие компании как ВТБ (27,4%), ИКС 5 (18,8%), «Сургутнефтегаз» (16,2%), МТС (15,5%), «Московская биржа» (13,5%), «Башнефть» (13,4%), «Транснефть» (13,2%), «Красноярскэнергосбыт» (11,5%), РЭСК (11,8%) и «Пермэнергосбыт» (11,7%). В целом доходность широкого рынка составила 6,6%.

© «Рамблер»

При расчёте дивидендной доходности нужно также учитывать налоги. Резиденты России должны платить с дивидендов 13%, если сумма дивидендов за год не превысила 2,4 миллиона рублей и 15% с суммы дивидендов, превысивших за год порог в 2,4 миллиона рублей. Дивиденды приходят на счёт инвестора уже очищенными от налога, самостоятельно их платить не нужно.

В этом случае, если компания платит 100 рублей на акцию, а её акции стоят по 1000 рублей, то её дивидендная доходность будет равняться 10% (100/1000 * 100). Но на руки инвестор получит только 87 рублей (100 - 13%) после вычета налога, поэтому фактическая дивдоходность составит 8,7% годовых (87/1000 * 100).

Для того, чтобы иметь доход в среднем 50 тысяч рублей в месяц, вы должны получать дивидендами 600 тысяч рублей в год, чтобы получать 25 тысяч рублей — нужно получать 300 тысяч рублей в год, а для дополнительного дохода в 10 тысяч рублей в месяц достаточно будет получить 120 тысяч рублей в год.

Для того, чтобы рассчитать, сколько нужно вложить денег в акции для получения такой суммы дивидендами, нужно воспользоваться формулой:

© «Рамблер»

Например, текущая дивидендная доходность акций Сбербанка составляет 10,6%. Таким образом, для получения 600 тысяч рублей в год дивидендами нужно будет вложить в её акции:

600 000 × 100 / 10,6 ≈ 5,7 миллионов рублей

Для дохода в 300 тысяч рублей в год, что эквивалентно 25 тысячам рублей в месяц, при той же дивидендной доходности понадобится около 2,8 миллиона рублей. А для дохода на уровне 10 тысяч рублей в месяц (120 тысяч в год) — примерно 1,1 миллиона рублей.

Сколько акций нужно в портфеле для дивидендной стратегии

Вы можете добавить в портфель одну или две компании, которые платят самые высокие дивиденды на рынке. Но проблема заключается в том, что эти компании регулярно меняются. Например, в 2025 году самые высокие дивиденды заплатила компания ВТБ, а в 2024 году она их не выплачивала вовсе. Из-за нерегулярности выплат отдельных компаний доход инвестора может быть под угрозой.

Рекомендуется добавлять в портфель несколько бумаг — оптимально 10–15 акций. Это снижает риск потери дивидендов из-за их отмены одной компанией. Большее количество акций в портфеле усложняет управление ими. Во-первых, трудозатратно следить за бизнесом каждой компании, а это необходимо для анализа потенциала бумаг. Во-вторых, общая доходность портфеля снижается из-за увеличения числа акций, так как на российском рынке лишь несколько компаний предлагают высокую дивдоходность.

Как выбирать акции в дивидендный портфель

При выборе компаний в дивидендный портфель важно учитывать следующие критерии:

Масштаб бизнеса. Более крупные компании, как правило, отличаются стабильностью в выплате дивидендов. Стоит рассматривать компании из «первого эшелона», имеющих первый уровень листинга на Московской бирже. Самые крупные компании из этого списка называют «голубыми фишками». К ним относятся, например, Сбербанк, «Лукойл», «Роснефть», «Новатэк» и другие.

Устойчивость компании. Важно выбирать те компании, бизнес которых регулярно генерирует денежный поток, а доходы постоянно растут. Чем крепче финансовая модель компании, тем стабильнее будут дивидендные выплаты.

Уровень долговой нагрузки. Высокий долг увеличивает затраты на его обслуживание, что может ограничить возможности компании направлять средства на дивиденды или развитие. Предпочтение стоит отдавать компаниям с низким уровнем долговой нагрузки. Определить это можно, например, по параметру Чистый долг/EBITDA, где чистый долг — долг за вычетом денежных средств на счетах компании, а EBITDA — прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа. Приемлемым считается соотношение Чистый долг/EBITDA на уровне 2 и ниже.

Как новичку анализировать отчётность компании для инвестиций

История и стабильность дивидендов. Компании, которые на протяжении длительного времени регулярно выплачивают дивиденды, с высокой вероятностью продолжат эту практику. Чтобы оценить надежность таких выплат, изучите дивидендную политику компании и показатель доли прибыли, направляемой на дивиденды — чем ниже этот показатель, тем стабильнее выплаты.

Последний критерий является наиболее важным для дивидендных инвесторов. Даже крупные и устойчивые компании могут периодически снижать или вовсе отменять дивиденды. Приоритет стоит отдавать бумагам тех эмитентов, которые ответственно подходят к дивидендной политике.

На иностранных рынках есть компании — дивидендные аристократы. Это компании, которые 25 лет подряд и более платят и ежегодно повышают дивиденды. Из-за того, что российский рынок ещё очень молодой, на нём отсутствуют дивидендные аристократы в их классическом понимании. Тем не менее есть компании, которые наиболее ответственно подходят к выплате дивидендов. Среди них: «Лукойл», «Новатэк», «МТС», Сбербанк и другие.

Полный список российских дивидендных аристократов

Сколько можно заработать на дивидендах

Рассмотрим, сколько вы бы заработали за десять лет, если бы 18 августа 2025 года составили портфель из десяти акций тех компаний, которые наиболее регулярно выплачивают дивиденды на российском рынке.

© «Рамблер»

Примечание: АП — акции привилегированные.

Используя данные из таблицы, мы можем посчитать, сколько бы вы заработали, если бы вложили в такой портфель один миллион рублей в 2015 году.

Вложено на 18.08.2015 — 1 000 000 рублей.

Получено дивидендов за вычетом налога 13% — 868 523 рублей.

Общая стоимость акций на 18.08.25 — 2 481 000 рублей.

Общий доход за вычетом вложений составил бы 2,34 миллиона рублей. За счёт льготы на долгосрочное владение бумагами вам бы не пришлось платить налог с их продажи. Дивидендами вы бы заработали 868 тысяч рублей или 86,8 тысяч рублей в год. Рост стоимости портфеля составил бы 148,1%, что эквивалентно доходности около 9,46% годовых без учёта дивидендов. Полная доходность (с учётом дивидендов) за весь период составила бы 334,9% или 12,87% годовых.

Главное

Дивидендное инвестирование позволяет получать пассивный доход с вложений в акции.

Для того, чтобы получать в среднем 10 тысяч рублей в месяц дивидендами, нужно вложить в акции от одного миллиона рублей.

В инвестициях важна диверсификация, поэтому в портфеле должно быть примерно 10–15 акций. Чем больше, тем ниже риск, но ниже доходность. Чем меньше, тем выше риск и выше доходность.

В России есть немного компаний, которые ответственно подходят к выплате дивидендов.

Эксперты назвали одну из главных ошибок начинающего инвестора