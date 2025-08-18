Переговоры США и России на Аляске в пятницу, 15 августа, прошли по нейтральному сценарию. В условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики рубль продолжил сохранять сильные позиции по отношению к мировым валютам. Индекс Мосбиржи отреагировал на итоги встречи падением. Утром в понедельник бенчмарк снижался на 2%. Мы проанализировали, что происходит на российском валютном и фондовом рынках, и собрали прогнозы по курсам доллара, евро и юаня на неделю 18–22 августа.

Что происходило с рублём и российским рынком на прошлой неделе

За последние пять торговых сессий рубль показал незначительное снижение относительно доллара, евро и юаня — около 1%. Курс рубля к перечисленным валютам начал ослабевать в пятницу в ожидании переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. В понедельник рубль продолжает торговаться вблизи уровней закрытия торгов 15 августа.

Большую часть прошлой недели (11–15 августа) доллар на рынке «Форекс» торговался ниже 80 рублей. В пятницу утром курс преодолел эту отметку и завершил торги на уровне 80,02 рубля. Новую неделю валюта начала с той же отметки.

Евро 11–14 августа преимущественно держался в диапазоне 92–93,5 рубля. В пятницу днём курс поднялся к 93,7–93,8 рубля. На закрытии торгов евро стоил 93,79 рубля. Курс на открытии торгов в понедельник составил 93,88 рубля.

Юань на прошлой неделе находился в коридоре 11,05–11,15 рубля. В пятницу курс в моменте поднимался к 11,17 рубля. На закрытии основной торговой сессии валюта стоила 11,15 рубля. В понедельник юань начал торги с 11,12 рубля.

К 13:50 МСК курс доллара на «Форексе» составил 80,29 рубля, евро — 93,81 рубля, юаня — 11,18 рубля.

Официальные курсы Банка России на 18 августа:

Доллар — 80,02 рубля.

Евро — 93,7 рубля.

Юань — 11,1 рубля.

Индекс Мосбиржи за период 11–15 августа торговался разнонаправленно: он начал прошлую неделю вблизи 2 960 пунктов и поднимался к 2 985,95 пункта. Утром в четверг мы наблюдали его разворот до 2 935 пунктов, однако к концу торговой сессии бенчмарк отыграл падение и закрылся на уровне 2 977,34 пункта. В пятницу индекс продолжил расти и к концу дня преодолел отметку 3 000 пунктов. Уровень закрытия составил 3 012,09 пункта.

Торги понедельника индекс Мосбиржи начал с заметного снижения. Утром индикатор падал более чем на 2%. К 13:50 мск бенчмарк торговался на отметке 2 954,3 пункта (–1,92%).

Какие факторы влияли на рынки

Всё внимание инвесторов на прошлой неделе было направлено на саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 15 августа на Аляске. Встреча прошла по нейтральному сценарию, поэтому рубль остался относительно стабильным, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики.

Поддержку национальной валюте продолжают оказывать высокие реальные процентные ставки, подчеркнула старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. В первом триместре августа средняя максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составляла 15,96% годовых.

Негативным фактором для курса рубля в ближайшей перспективе может стать обнуление нормативов продажи валютной выручки, предупредила Ващелюк. Соответствующее постановление правительства начнёт действовать с 22 августа. В связи с чем аналитик ожидает усиления девальвационных ожиданий и роста спроса на иностранную валюту. Однако значительного влияния на рынок обнуление нормативов не окажет, считает Ващелюк. Продажи валюты экспортёрами ранее превышали действовавшие нормативы, поэтому их отмена не должна привести к заметному ослаблению рубля при высоких ставках и отсутствии негатива в геополитике, рассуждает она.

Причиной падения индекса Мосбиржи в понедельник стало закрытие инвесторами спекулятивных позиций, которые они открывали на прошлой неделе в ожидании более оптимистичных результатов встречи президентов США и РФ, предполагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он не ожидает в ближайшее время новых ярких событий на фондовом рынке. По его мнению инвесторы будут сфокусированы на недельной статистике по инфляции, что прежде всего важно для долгового рынка.

Что будет с рублём 18–22 августа

На текущей неделе на курс рубля будут влиять новости по переговорному процессу между Россией, США и другими странами. Если обозначатся более конкретные перспективы по разрешению украинского вопроса и снятию антироссийских санкций, рубль может снова перейти к укреплению.

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, на неделе 18–22 августа доллар будет находиться в диапазоне 79–82 рубля. Курс евро составит 92–95 рублей, юаня — 10,9–11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар в коридоре 79–81 рубль.

Евро в диапазоне 92–95 рублей.

Юань составит 11–11,5 рубля.

Прогноз ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой:

Доллар может колебаться в рамках 79–82 рубля.

Евро будет стоить 92–94,5 рубля.

Юань в диапазоне 10,9–11,3 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра Брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар может торговаться в широком диапазоне 75–85 рублей.

Евро будет находиться в области 88–98 рублей.

Юань составит 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет стоить 79–82 рубля.

Юань будет торговаться по 10,9–11,4 рубля.

