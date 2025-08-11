Доллар начал новую неделю ниже отметки в 80 рублей. Укреплению рубля снова способствовала геополитика — все находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Мы проанализировали, что происходило на российском валютном рынке на прошлой неделе, и собрали прогнозы по курсам валют на неделю 11–15 августа.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

На прошлой неделе (11–15 августа) доллар на рынке «Форекс» несколько раз тестировал отметку 80 рублей, но так и не смог закрепиться выше этого уровня. Курс американской валюты начал ослабевать к рублю в четверг, 7 августа, на фоне сообщений по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоялась в среду, 6 августа. Вечером в пятницу доллар закрылся на отметке 79,87 рубля. В понедельник утром валюта начала торги с той же отметки.

Евро 4–8 августа демонстрировал схожую динамику. В первой половине недели валюта в моменте поднималась до 93,6 рубля. В четверг курс евро к рублю опустился в район 92–93 рублей. Цена закрытия в пятницу составила 93,12 рубля. Новую неделю евро начал с отметки 93,16 рубля.

Юань в начале прошлой недели держался выше 11 рублей. Недельный максимум составил 11,17 рубля. В четверг юань к рублю снизился до 11,02 рубля. Курс закрытия в пятницу составил 11,13 рубля. Утром в понедельник юань начал торги с отметки 11,11 рубля.

К 13:35 мск доллар на «Форексе» стоил 79,84 рубля, евро — 92,97 рубля, юань — 11,11 рубля.

Официальные курсы Банка России на 11 августа:

Доллар — 79,78 рубля.

Евро — 92,88 рубля.

Юань — 11,07 рубля.

Почему рубль снова начал расти

Укреплению рубля способствовала геополитика, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Национальная валюта перешла к укреплению после анонса встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В понедельник стало известно, что переговоры пройдут 15 августа на Аляске.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк полагает, что при благоприятном сценарии геополитической ситуации российская валюта способна укрепляться дальше. Вместе с тем ключевое значение будут иметь стратегические решения властей в сфере экономики, добавила эксперт.

Реакция курса рубля как на угрозы новых санкций, так и на переговоры США и России говорит о том, что рынок пока не ожидает значительных изменений ситуации, сказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, для России важно не просто перемирие с Украиной, а нормализация внешней торговли. С последним вопросом пока «всё очень сложно», отметил аналитик.

По оценкам Потавина, в среднесрочной перспективе рубль может продолжить постепенно терять позиции к мировым валютам. Но темпы ослабления рубля пока будут невысоки, поскольку рубль почти полностью отвязался от динамики цен на нефть, говорит аналитик. Устойчивость национальной валюты возможна только при условии перекрытия путей оттока капитала из страны, убеждён Потавин.

Что будет с рублём 11–15 августа

На этой неделе опрошенные «Рамблером» аналитики ожидают повышенную волатильность на валютном рынке. Диапазон колебаний курса доллара может составить 75–85 рубля, евро — 90–97 рубля, юаня — 10,8–11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 79–82 рубля.

Евро составит 92–95 рублей.

Юань будет стоить 11–11,2 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар в коридоре 75–85 рублей.

Евро в области 90–97 рублей.

Юань составит 10,8–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар будет стоить 79–80,5 рубля.

Евро в диапазоне 91,6–93,2 рубля.

Юань составит 10,97–11,16 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в интервале 79–82 рубля.

Юань в области 10,9–11,4 рубля.

Российский рынок растёт в ожидании встречи Путина и Трампа