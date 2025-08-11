Геополитическая обстановка продолжает стимулировать рост индекса Мосбиржи. На утренних торгах 11 августа бенчмарк превысил отметку в 3000 пунктов. На пике он достиг показателя 3015,62 пункта, рост по отношению к закрытию основной пятничной сессии — более 3%.

В понедельник утром объём торгов превысил 116 миллиардов рублей. Это на фоне 3–5 миллиардов, типичных для последних месяцев, очень высокий показатель, отмечают эксперты «БКС Мир Инвестиций».

По состоянию на 10:15 мск Индекс Мосбиржи находился на отметке 2982,67 пункта. Лидерами роста были:

обыкновенные акции «Эн+Груп» (+2,7%);

обыкновенные акции «Юнипро» (+2,64%);

«Аэрофлот» (+2,63%);

обыкновенные акции «Северстали» (+2,5%);

обыкновенные акции РУСАЛа (+2,37%).

Лидеры падения:

обыкновенные акции МКБ (-1,22%);

«Мосэнерго» (-0,95%);

«Ренессанс» (-0,53%);

«Россети» (-0,22%).

Фондовый рынок начал активный рост с вечера среды прошлой недели. Фоном послужили новости о том, что американский спецпосланник Стив Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Затем стало известно о планируемой встрече российского президента с президентом США Дональдом Трампом. Она должна состояться 15 августа. В ожидании позитивных новостей рынок может подойти к ней на ещё более высоких уровнях.

