Как инвестировать в иностранные акции в России: всё о CFD-контрактах

После того как в 2023 году США ввели санкции против Санкт-Петербургской биржи, у российских инвесторов пропала возможность торговать иностранными акциями на отечественных площадках. Выходом из ситуации стали CFD-контракты на акции, доступ к которым предоставляют российские компании. Разбираемся, что это такое, как ими торговать и чем отличаются от обычных акций.

Что такое CFD-контракты

CFD (от англ. contract for difference — «контракт на разницу») — это финансовый инструмент, позволяющий трейдерам получать выгоду от изменения цен акций без владения базовым активом. По своей природе CFD является разновидностью форвардного контракта — соглашения о будущей поставке актива по текущей цене. Но в отличие от классического форварда CFD не предполагает реальной поставки. Иными словами, вы не покупаете акцию, а заключаете контракт с платформой на выплату разницы между ценой акции на момент открытия и закрытия сделки.

Например, вы купили CFD на акции Apple, когда они стоили 200 долларов. Через неделю цена контракта выросла до 220 долларов. После продажи CFD на вашем счёте будет 220 долларов до вычета комиссий дилера. 20 долларов прибыли вы получите не с биржи, где торгуются сами акции, а от дилера, через которого вы купили этот контракт.

От акции CFD отличаются тем, что владельцы контрактов не являются совладельцами компании. Они не могут голосовать на собрании акционеров или претендовать на имущество в случае ликвидации бизнеса. CFD даёт инвесторам право зарабатывать на изменении цены акции и получать дивиденды по этой бумаге. В этом плане CFD похожи на бессрочные фьючерсы — только они торгуются вне биржи и обычно заключаются на короткое время.

Что такое фьючерсы и как на них заработать

Важно понимать, что брокеры, как правило, не покупают реальные акции, лежащие в основе CFD. Когда компания выплачивает дивиденды, владельцы контрактов получают не их, а их денежный эквивалент от самого брокера (так называемую поправку на дивиденд). Эти выплаты рассчитываются на основе объявленных дивидендов базового актива, но прямого отношения к нему не имеют.

При этом CFD-контракты — полностью законные финансовые инструменты. Их оборот регулируют закон «О рынке ценных бумаг» и базовый стандарт Банка России.

Где купить CFD

Доступ к CFD-контрактам дают только компании, которые работают на рынке «Форекс». В России лицензию ЦБ имеют лишь четыре форекс-дилера: «Альфа Форекс», «БКС Форекс», «Финам Форекс» и «ВТБ Форекс». Последний в 2024 году приостановил свою деятельность, поэтому по состоянию на август 2025 года торговать можно лишь через трёх дилеров.

Кредитное плечо при работе с CFD

Все российские форекс-дилеры, за исключением «БКС Форекс», позволяют торговать CFD-контрактами только с кредитным плечом, то есть с использованием заёмных денег, которые предоставляет дилер. Плечо позволяет покупать больше контрактов, чем позволяет баланс вашего счёта.

Например, плечо 1:2 означает, что для покупки позиции, равной 1000 долларов, вам нужно иметь на счёте только 500 долларов. Если цена этой позиции упадёт на 50%, вы потеряете все свои деньги. Но если она вырастет на 50%, вы заработаете 100% от первоначальных вложений.

«Альфа Форекс» позволяет торговать CFD-контрактами на иностранные акции с плечом от 1:7 до 1:10, «Финам Форекс» — 1:10, а «БКС Форекс» — 1:2 или вовсе без плеча. Чтобы работать в БКС без плеча, нужно подключить тариф «CFD Инвестор». Минимальный размер счёта для этого — 2 миллиона рублей.

Помимо повышенных рисков, у кредитного плеча есть ещё один недостаток. Так как деньги не ваши, вы платите дилеру определённый процент за их использование. Плата понемногу вычитается из стоимости открытой позиции каждый день. Ставки зависят от форекс-дилера.

Например, «БКС Форекс» снимает:

0,03472% (12,5% годовых) в день за длинную позицию;

0,0118% (4,5% годовых) за короткую.

По отдельным инструментам ставки могут отличаться. В итоге получается, что чем дольше открыта позиция, тем больше прибыли вы теряете. Если свободных денег на счёте будет недостаточно для оплаты открытой позиции, брокер может принудительно её закрыть, и вы получите убыток.

Как работает кредитное плечо

Преимущества CFD

Можно зарабатывать на иностранных ценных бумагах. Пока Россия находится под санкциями, CFD — один из немногих безопасных вариантов доступа к иностранным активам через российскую инфраструктуру.

Отсутствует риск блокировки. Поскольку вы заключаете контракт и открываете счёт в российской компании, другие государства никак не могут повлиять на ваши сделки.

Можно получать аналог дивидендов. Владельцы CFD могут получать от брокера поправку на дивиденды, выплачиваемые компаниями, акции которых фигурируют в контрактах.

Низкий порог входа. Некоторые дилеры, например «Альфа Форекс», позволяют покупать лоты от 0,01 акции. То есть если акция стоит 100 долларов, то минимальный объём вложений в CFD-контракт будет равен 1 доллару.

Доступны широкому кругу инвесторов. Чтобы торговать на рынке «Форекс», достаточно пройти у брокера тестирование, которое состоит из 10 вопросов. Статус квалифицированного инвестора получать необязательно.

Недостатки CFD

Встроенное кредитное плечо. Из-за использования заёмных денег убыток инвестора может превысить реальную сумму на его счёте. Некоторые дилеры позволяют застраховаться от излишних рисков, ограничив допустимые убытки. Если цена контракта выйдет за обозначенные пределы, он автоматически закроется.

Высокие комиссии. Комиссии у форекс-дилеров обычно выше, чем у биржевых брокеров. Например, за открытие позиции в «БКС Форекс» вы заплатите 0,5% от суммы сделки, но не менее 500 рублей.

Дополнительно дилеры могут взимать скрытые комиссии:

1. Спреды — разница между ценой покупки и продажи CFD часто искусственно расширяется, особенно в периоды высокой волатильности. Например, если спред равен 10 пунктам, то CFD на акцию стоимостью 100 долларов вы сможете купить за 100,1 доллара, а продать — только за 100 долларов. То есть при покупке CFD ваша позиция изначально будет в убытке на 10 центов.

Размер спредов для каждой позиции дилеры устанавливают на своё усмотрение и могут их регулярно менять. Посмотреть величину спредов можно на сайте дилера в разделе «Спецификация контрактов».

2. Плата за перенос позиции — если сделка остаётся открытой на ночь, дилер может списать процент от её стоимости.

3. Комиссия за неактивность — некоторые форекс-дилеры штрафуют клиентов за длительное отсутствие сделок.

Как купить CFD

Чтобы торговать* CFD-контрактами, нужно:

1. Открыть счёт у любого форекс-дилера с лицензией ЦБ.

2. Пройти тестирование на сайте компании, чтобы получить доступ к торговле.

3. Установить платформу MetaTrader. Торговля на «Форексе» ведётся через неё, но некоторые дилеры также позволяют заключать сделки на своём сайте.

4. Подключить свой счёт в MetaTrader и пополнить его.

5. Найти в списке инструментов нужный контракт и нажать «Купить» или «Продать».

Главное

CFD — это финансовый инструмент, позволяющий трейдерам получать выгоду от изменения цен акций без владения базовым активом. Из-за этого инвесторы не могут голосовать на собраниях акционеров. При этом, если компания выплачивает дивиденды, брокеры перечисляют владельцам CFD аналогичную сумму.

Формально CFD представляют собой форвардные контракты на изменение цены актива в будущем. Они позволяют россиянам работать с иностранными активами через российскую инфраструктуру. Доступ к таким контрактам дают только форекс-дилеры.

Торговля CFD даёт возможность зарабатывать и на росте, и на падении стоимости базового актива. А благодаря кредитному плечу стартовый капитал инвестора может быть небольшим.

С другой стороны, плечо создаёт повышенный риск убытков. К недостаткам CFD также относятся высокие комиссии за торговлю и наличие скрытых платежей — спредов, платы за перенос позиции, комиссии за неактивность.

