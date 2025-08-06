Россиянам дали советы по покупке золота

С начала августа золото на бирже подорожало на 2,5%. Цены на драгоценный металл приблизились к 3400 долларов за тройскую унцию. Мы проанализировали причины роста и спросили у аналитиков, стоит ли сейчас россиянам вкладывать деньги в золотые активы.

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Почему цены на золото ускорили рост в августе

За последние 5 торговых сессий стоимость золота на бирже Comex выросла примерно на 2,5%. В среду актив торгуется в диапазоне 3 358–3 385 доллара за тройскую унцию. Для сравнения: вечером 31 июля биржевая стоимость золота была ниже 3300 долларов.

Одним из основных драйверов подорожания стали слабые макроэкономические данные США, сказал «Рамблеру» директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Статистика по занятости населения оказалась хуже ожиданий, что усилило спекуляции о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, рассказал эксперт. На этом фоне доллар ослаб, а спрос на золото как защитный актив вырос, объяснил он. С 1 августа индекс доллара DXY снизился на 1,6%, вечером в среду индикатор находился вблизи 98,4 пункта.

Рост золотых котировок в начале месяца поддержала усилившаяся геополитическая напряжённость, отметил аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Речь идёт об угрозах США ввести новые торговые ограничения против Китая и усилить санкции против России, пояснил эксперт.

Дополнительную поддержку росту цен оказывают устойчивые закупки драгоценного металла центральными банками, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. По предварительным оценкам Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC) за июнь, мировые центробанки нарастили свои золотые резервы на 22 тонны золота.

Стоит ли сейчас покупать золото

К концу 2025 года золотые котировки могут подняться к уровням 3500–3675 долларов, считает Ярослав Кабаков. В первой половине 2026 года цена может протестировать отметку 4000 долларов в условиях снижения ставок и сохранения спроса со стороны фондов, допустил Кабаков.

В «Цифра брокер» прогнозируют рост цены золота до 3500–3600 долларов к концу 2025 года. Для этого должен сохраниться повышенный спрос центробанков на драгоценный металл, а ФРС — перейти к ожидаемому смягчению денежно-кредитной политики, отметил Дмитрий Вишневский.

Такие прогнозы делают золото потенциально интересным для долгосрочного вложения, подчеркнули аналитики. Для российских инвесторов драгоценный металл может рассматриваться как один из способов защиты от инфляции, девальвации и глобальной нестабильности.

Россияне могут инвестировать в золото разными способами:

через биржевые фонды (БПИФ);

покупая слитки и монеты;

через акции золотодобывающих компаний.

В «Цифра брокер» «Рамблеру» назвали два оптимальных варианта инвестиций в золото в августе 2025 года:

Акции крупнейшего золотодобытчика «Полюс», чья прогнозная доходность составляет 15–20% при цене золота выше 3500 долларов. Физическое золото в виде монет, например «Георгий Победоносец». Согласно налоговому кодексу РФ такие активы не облагаются НДФЛ после 3 лет владения.

Если цель — сохранить капитал и снизить риски, то предпочтение стоит отдать БПИФ или слиткам, советует Ярослав Кабаков. Покупка ценных бумаг золотодобывающих компаний, по словам эксперта, может быть более рисковым, однако и более доходным вариантом. По его мнению, золото сегодня представляется рациональным компонентом сбалансированного портфеля на фоне турбулентности в мировой экономике.

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