Как копить на квартиру с новой программой СберСтрахования

Основными источниками средств для покупки жилья у россиян являются собственные накопления, ипотека или продажа уже имеющегося имущества. В среднем россиянам необходимо на протяжении двух лет откладывать всю зарплату, чтобы накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке. Поэтому СберСтрахование жизни разработало программу «Квадратные метры», которая помогает копить на квартиру, инвестируя в ценные бумаги, стоимость которых привязана к ценам жилья в Москве. Рассмотрим, в чём суть стратегии накоплений в этой программе.

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Программа «Квадратные метры» работает следующим образом:

участник заключает договор страхования по программе «Квадратные метры»;

деньги, вложенные в программу, направляются на приобретение облигаций, привязанных к динамике стоимости первичного жилья в Москве;

стоимость портфеля растёт пропорционально росту цен на недвижимость;

по истечении двух лет участник получает дополнительный купонный доход и может использовать накопленные деньги и полученный на них доход по своему усмотрению.

В основе накопительного продукта — облигации банка ДОМ.РФ, привязанные к индексу цен на новостройки. Этот показатель по Москве с января 2021 года по май 2025 года вырос на 93,02%. За счёт роста индекса формируется инвестиционный доход.

Например, участник вкладывается в программу при цене 100 рублей за квадратный метр. За 2 года индекс новостроек вырастает и стоимость квадрата достигает 300 рублей. Это означает, что у участника будет 200 рублей инвестиционного дохода с каждого метра, плюс он может получить еще купонный доход до 5% годовых. Условия для последнего — участие в программе не менее 2 лет.

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Индекс цен на новостройки Москвы рассчитывается Аналитическим центром ДОМ.РФ. В основе расчёта — данные Росреестра о договорах участия в долевом строительстве, различаемых по классам жилья и числу комнат в квартире, поясняет старший вице-президент, директор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков. Таким образом россияне могут поддержать строительный рынок страны, добавил эксперт. По его словам, полученные от привлечения средства банк направляет на проектное финансирование строительства жилого комплекса.

Чтобы участвовать в программе требуется внести немалую сумму — 1,51 миллиона рублей. Для ускорения процесса накоплений программа разрешает делать дополнительные вложения в размере от 10 тысяч рублей.

Условия программы:

Минимальная сумма — 1 510 000 рублей .

. Срок действия договора — до 80 лет.

Купонный доход — от 0,01 до 5% с выплатой после двухлетнего периода.

с выплатой после двухлетнего периода. Выведение средств из программы вместе с полученным доходом возможно через два года участия.

По истечении двух лет участия в программе можно забрать накопленные деньги, купить квартиру на ДомКлик или продолжить дальше копить.

Участникам доступна дополнительная страховая защита, включающая выплаты по рискам дожития и ухода из жизни. При наступлении страхового случая выплачивается до 10% от первого платежа и допускается досрочный выход из программы с сохранением дохода.

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