Акции Сбера стали доступнее: Мосбиржа снизила минимальный лот в 10 раз

С 1 августа минимальный лот для покупки акций Сбера на Московской бирже сократился до одной бумаги. Ранее купить акции эмитента можно было только пакетом 10 штук.

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Уменьшение лота произошло как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям Сбера. Тикеры остались прежними — SBER и SBERP соответственно.

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Уменьшение минимального лота по обыкновенным и привилегированным бумагам Сбера до 1 штуки должно повысить интерес частных инвесторов к этим активам, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, новый объём лота также может поддержать ликвидность бумаг.

Рынок позитивно отреагировал на уменьшение минимального лота по ценным бумагам. К 11:30 мск обыкновенные акции Сбера на Московской бирже росли на 0,47% и стоили 306,36 рубля. В то же время привилегированные акции демонстрировали прирост на 0,42% и торговались на отметке 302,94 рубля.

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