Сбер запустил Клуб акционеров: привилегии дают даже за одну акцию

Клуб акционеров Сбера: как получить привилегии за акции банка
18 июля закрылся дивидендный реестр Сбербанка, и за следующие 10 дней инвесторы получили выплаты в размере 34,84 рубля на акцию. Однако теперь дивиденды — не единственная выгода от владения бумагами. Сбербанк представил новый проект — клуб акционеров, члены которого имеют доступ к премиум-сервису и эксклюзивным возможностям. В этом материале разберём, как присоединиться к сообществу и какие преимущества оно предлагает инвесторам.
Что такое клуб акционеров и зачем он создан
О создании клуба для частных инвесторов Сбера стало известно в конце июня, на годовом собрании акционеров. Его целью председатель правления банка Герман Греф назвал переход от формального владения акциями к настоящей вовлечённости инвесторов в жизнь компании. Клуб призван превратить инвестиции из сухих цифр в диалог между миноритариями и банком и подкрепить статус акционера реальными привилегиями.
Для членов сообщества будут организовываться специальные мероприятия, включая личные встречи с руководством банка. Участники клуба смогут влиять на разработку новых продуктов и сервисов, а также получать аналитику и прогнозы от экспертов. Самые активные члены клуба смогут претендовать на премию «Инвестор года», подтверждающую вклад в развитие банка и инвестиционного сообщества.
Участникам клуба уже сейчас доступны особые привилегии — финансовые и статусные.
Привилегии членов клуба
После вступления в клуб инвестор в зависимости от объёма его портфеля автоматически получает один из трёх статусов: зелёный, серебряный или золотой ключи. Каждый из этих уровней предусматривает свой набор привилегий. Посмотреть, что именно им доступно, инвесторы могут на сайте клуба и в приложении СберИнвестиции.
Зелёный ключ
Это начальный уровень, который получают инвесторы, владеющие от одной до 4 тысяч акций Сбера. Стоимость такого портфеля на момент публикации материала составляет примерно от 300 до 1,2 миллиона рублей.
Что даёт зелёный ключ:
- повышенный кешбэк за перевод активов в СберИнвестиции;
- скидку на страхование жизни;
- скидку на первую доставку в сервисе «Самокат»;
- скидку 100% на первые две поездки в каршеринге «Ситидрайв»;
- скидку на долгосрочную аренду авто в «Ситидрайве».
Серебряный ключ
Этот уровень получают инвесторы, у которых есть от 4 до 27 999 акций. Это портфель примерно на 1,24–8,5 миллиона рублей. У таких акционеров больше бонусов. Кроме привилегий зелёного ключа им доступны:
- приоритетное обслуживание в офисах и по горячей линии;
- сниженная комиссия и выгодные курсы конвертации при расчёте картой за рубежом;
- одна юридическая консультация и обжалование автоштрафа от СберПрава;
- от двух бесплатных входов в бизнес-залы аэропортов ежемесячно;
- особые условия по вкладам и накопительным счетам;
- специальные условия обмена валют;
- платежи до 1 миллиона рублей без комиссии;
- бесплатная подписка на сервисы СберПрайма;
- повышенный кешбэк бонусами Спасибо;
- страхование в путешествиях;
- личный менеджер.
Привилегии разделены на три уровня (4, 8 и 16 тысяч акций) и примерно соответствуют пакету услуг Новый СберПремьер. Альтернативные способы его получения — хранение в Сбере от 2 миллионов рублей, ежемесячные траты от 150 тысяч рублей, покупка по подписке за 1–7 тысяч рублей в месяц в зависимости от уровня привилегий.
Золотой ключ
Чтобы получить золотой ключ, инвестор должен иметь от 28 тысяч акций, то есть вложить в бумаги примерно 8,5 миллиона рублей (на момент публикации статьи) и более.
Золотой ключ даёт следующие привилегии:
- телемедицина — программы медпомощи, страховые полисы и специальный режим консультаций с врачами;
- возмещение расходов за походы в рестораны и кафе аэропортов-партнёров банка;
- обмен бонусов Спасибо на рубли по выгодному курсу с зачислением на карту;
- обслуживание в спецофисах с повышенным комфортом без очередей;
- больше бесплатных переводов внутри банка;
- персональная скидка на техобслуживание в СберАвто;
- безлимитный вход в бизнес-залы аэропортов;
- спецпредложения и скидки от партнёров банка;
- компенсация расходов на такси до аэропорта;
- страхование в путешествиях для всей семьи;
- доступ к эксклюзивным товарам и услугам;
- участие в закрытых мероприятиях клуба;
- индивидуальные условия по вкладам.
Привилегии разделены на 2 уровня (от 28 и от 83 тысяч акций) и примерно соответствуют пакету услуг Новый СберПервый. Альтернативный способ его получения — хранение в Сбере от 10 миллионов рублей на картах, вкладах, счетах и в инвестпродуктах.
Как вступить в клуб акционеров
Членом клуба может стать любой акционер, который держит ценные бумаги банка на брокерском счёте в инвестиционном сервисе Сбера.
Для этого нужно:
- Завести брокерский счёт в Сбере. Это можно сделать на сайте или в приложении СберИнвестиции.
- Купить или перевести от другого брокера акции Сбера. За перевод предусмотрен кешбэк до 7,5 миллиона рублей. Депозитарная комиссия при этом не будет взиматься до конца 2025 года.
- Установить приложение для инвестиций, перейти на страницу клуба и следовать инструкциям.
Инвесторы, которые уже соответствуют условиям участия, присоединяются к клубу автоматически. Членство в нём бесплатное и продолжается до тех пор, пока инвестор держит акции на своём счёте.
Главное
Клуб инвесторов Сбера — новый проект банка, целью которого является вовлечение инвесторов в жизнь компании. Членам клуба обещают встречи с руководством банка, экспертами рынка, организацию полезных мероприятий, участие в разработке банковских сервисов и продуктов. Участникам сообщества доступны также финансовые и статусные привилегии.
Вступить в клуб позволяют открытие брокерского счёта в СберИнвестициях и покупка на него или перевод от другого брокера как минимум одной акции Сбербанка.
Объём доступных привилегий зависит от того, сколько акций в портфеле у инвестора. В зависимости от этого выделяется три уровня: зелёный, серебряный и золотой.
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С полными условиями управления активами, а также информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством РФ можно ознакомиться: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments.
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