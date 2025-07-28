Что будет с рублём после снижения ключевой ставки

В пятницу, 25 июля, Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, с 20 до 18% годовых. Рубль в моменте начал терять позиции относительно доллара, курс поднимался выше 80 рублей за доллар впервые с середины июня. Однако в понедельник доллар снова торгуется ниже отметки 80 рублей. Проанализировали, что происходило на российском валютном рынке на прошлой неделе, и спросили у аналитиков, сможет ли рубль удержать сильные позиции к началу августа.

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Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Доллар на рынке «Форекс» большую часть прошлой недели (21–25 июля) торговался вблизи 78–78,5 рубля. Валюта укреплялась в пятницу в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. После объявления решения о снижении «ключа» до 18% годовых доллар резко укрепился. К 16:00 мск курс превысил отметку 80 рублей впервые с середины июня. Однако закрепиться выше этого уровня американская валюта не смогла. Уже к вечеру того же дня она стоила 79,22 рубля. Утром в понедельник торги открылись с той же отметки.

Курс евро на прошлой неделе двигался по схожей с долларом траектории. Валюта держалась около 91,5–92,3 рубля в период с понедельника по четверг, а в пятницу в моменте поднималась выше 94 рублей. Евро завершил торговый день на 93,16 рубля. Новую неделю валюта начала с отметки 93,31 рубля.

Аналогичную динамику демонстрировал и юань. В течение недели он торговался в диапазоне 10,93–10,95 рубля. Вечером в четверг курс валюты превысил 11 рублей. Вечером в пятницу юань установил двухмесячный максимум — 11,17 рубля. Однако после курс несколько скорректировался. Валюта завершила торги на отметке 11,06 рубля. Курс открытия в понедельник составил 11,04 рубля.

К 13:35 мск доллар на «Форексе» стоил 79,94 рубля, евро — 93,3 рубля, юань — 11,15 рубля.

Официальные курсы Банка России на 21 июля:

Доллар — 79,55 рубля.

Евро — 93,35 рубля.

Юань — 11,06 рубля.

Станет ли снижение «ключа» переломным для курса рубля

В начале текущей недели поддержку рублю оказывает налоговый период, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Пик налоговых платежей экспортёров в этом месяце пришёлся на 28 июля.

Дополнительную поддержку рублю оказывает слабая позиция доллара США на мировой арене, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Индекс доллара (DXY) находится под давлением глобальной неопределённости и роста привлекательности защитных активов и золота, отметила эксперт. Индикатор к концу июля торгуется около отметки 98 пунктов, опустившись с начала года на 9,6%.

Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России оставалась одним из ключевых факторов поддержки рубля на протяжении первой половины года. Её смягчение может привести к ослаблению российской валюты, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.

Банк России 25 июля второй раз подряд снизил ключевую ставку до 18% годовых, шаг составил сразу 2 процентных пункта. Регулятор также обновил прогноз по ставке на 2025: 18,8–19,6% вместо 19,5–21,5% в апреле. Прогноз по ставке на 2026 год изменился до 12–13% годовых с 13–14% годовых.

Не исключено, что июльское заседание Центробанка может станет переломным моментом для курса рубля. Национальная валюта с начала лета стояла почти без движения на самых сильных уровнях за последние два года. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Поведение рубля стало сложно прогнозировать из-за того, что он перестал реагировать на такие фундаментальные факторы, как цены на нефть, профицит торгового баланса, объёмы продажи валюты экспортёрами, говорит Потавин. Среди других непредсказуемых факторов он назвал интерес к покупке валюты со стороны физических лиц, а также банков и импортёров. По его словам, трейдеры не упускают возможности поспекулировать на ослаблении рубля.

Что будет с рублём дальше

Август считается неудачным месяцем для рубля из-за сезона отпусков и дивидендных выплат. С 1998 года рубль ослабевал к мировым валютам в конце лета в 20 из 27 случаев. Однако 2025 год может стать ещё одним исключением в статистике. Опрошенные «Рамблером» аналитики считают, что после всплеска волатильности на фоне заседания Банка России рубль снова вернётся к умеренно стабильным уровням. В базовом сценарии эксперты ожидают постепенного ослабления рубля, с паузами и коррекциями.

По среднему прогнозу, доллар к началу августа будет находиться в диапазоне 78–80 рублей, евро — в области 92–94 рублей, юань — вблизи 11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 78,8–80,5 рубля.

Евро в области 91,6–94,5 рубля.

Юань составит 11–11,25 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 78–81 рубля.

Юань составит 10,9–11,3 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар может торговаться у 80 рублей.

Евро способен уйти в район 93,5 рубля.

Юань может проверить уровень 11,15 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра Брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит находиться в диапазоне 78–80 рублей.

Евро может вырасти до 94 рублей.

Юань будет стоить 11,4 рубля.

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