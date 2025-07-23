Эксперты назвали одну из главных ошибок начинающего инвестора

Марина Стрельникова

Совершать импульсивные сделки на рынке — одна из ключевых ошибок новичков в мире инвестиций. Почему любая торговая стратегия лучше, чем хаотичные действия, «Рамблеру» рассказали эксперты СберИнвестиций.

Эксперты назвали одну из главных ошибок начинающего инвестора
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По мнению аналитиков, хаотичные эмоциональные инвестиции неизбежно приводят к финансовым потерям в долгосрочной перспективе. Как правило, инвесторы без чёткого плана и умения анализировать рынок совершают следующие ошибки:

  1. Часто поддаются паническим настроениям, распродавая активы при малейших рыночных колебаниях или следуя рекомендациям из социальных сетей.
  2. Покупают акции на пике, когда их цена сильно завышена.
  3. Перекладывают деньги из одного актива в другой и пропускают «отскок».
  4. Собирают недиверсифицированный портфель. Например, из бумаг одной отрасли, что сделает портфель крайне уязвимым к просадкам на рынке.

Торговая стратегия помогает инвестору избежать всех этих ошибок. Если инвестор следует стратегии, он анализирует каждую сделку на соответствие своим целям, принимает во внимание торговые сигналы и состояние рынка. Как правило, инвесторы со стратегией распределяют денежные средства между разными активами и отраслями для снижения рисков.

По мнению экспертов СберИнвестиций, умение анализировать и мыслить логично формируют у инвестора устойчивость и готовность к непредвиденным ситуациям на рынке. Эта основа отсутствует у тех, кто руководствуется интуицией в принятии решений, отмечают аналитики. Интуиция может быть полезна только в сочетании с этим фундаментом. Специалисты предупреждают, что чем дольше инвестор придерживается хаотичного подхода, тем труднее ему из него выбраться.

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