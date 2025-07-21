Рубль в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке демонстрирует стабильность. Доллар по-прежнему находится в области 78–78,5 рубля, евро торгуется вблизи 91,5 рубля. Но аналитики предполагают, что рубль после заседания по ключевой ставке может ослабнуть. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет рубль на неделе 21–25 июля.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс доллара на закрытии торгов на рынке «Форекс» в пятницу, 18 июля, составил 78,37 рубля. Новую неделю американская валюта начала с отметки 78,69 рубля.

Евро завершил прошлую неделю (14–18 июля) на уровне 91,5 рубля. В понедельник утром евро стоил 91,56 рубля. Курс юаня на закрытии торгов в пятницу составил 10,93 рубля. В начале новой недели валюта торгуется вблизи той же отметки.

С начала 2025 года доллар к рублю подешевел почти на 31%. Для сравнения: в первых числах января доллар стоил 109–113 рублей. Курс евро к рублю за тот же период ослаб на 22,4% — в начале года валюта стоила 115–117 рублей. Юань с января потерял около 29,9% по отношению к рублю, опустившись из области 15,5 рубля ниже 11 рублей.

К 13:50 мск доллар на «Форексе» торговался по 78,29 рубля, евро — по 91,18 рубля. Юань стоил 10,9 рубля.

Официальные курсы Банка России на 21 июля:

Доллар — 78,31 рубля.

Евро — 91,08 рубля.

Юань — 10,89 рубля.

Что держит рубль на плаву

Поддержку рублю продолжают оказывать продажи золота и валюты Банком России в рамках бюджетного правила, отметили опрошенные аналитики. Объём продаж с 7 июля по 6 августа установлен на уровне 0,82 миллиарда рублей в день.

Позитивным фактором для российского валютного рынка на прошлой неделе стал анонс посла России в Нью-Дели Дениса Алипова от 16 июля о том, что Россия и Индия достигли успехов в преодолении проблем во взаиморасчётах и ведут активный диалог по спряжению платёжных систем, сказал «Рамблеру» руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин.

Ещё один фактор в поддержку рубля в июле — необходимость уплаты налога на дополнительный доход (НДД) компаниями-экспортёрами, отметили аналитики ФГ «Финам». Объёмы продажи валюты на рынке на этом фоне могут немного вырасти, что будет сдерживать ослабление курса рубля, даже если ЦБ 25 июля примет решение о снижении ключевой ставки сразу до 18% годовых, отметили эксперты.

По словам экспертов, ситуация на российском валютном рынке в ближайшие полгода в основном будет определяться тремя факторами:

Темпами снижения ключевой ставки ЦБ. Динамикой цен на нефть. Внешними антироссийскими санкциями.

Ждать ли ослабления рубля после заседания ЦБ

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар 21–25 июня будет стоить 77–80 рублей. Евро может находиться в области 92 рублей. Юань будет торговаться в пределах 10,8–11 рублей.

Но после заседания ЦБ рубль может немного ослабнуть, считает экономист Александр Шнейдерман. Аналитики ФГ «Финам» объяснили «Рамблеру», что к ослаблению рубля в конце июля и августе может привести активное снижение ключевой ставки и «мягкий» настрой Банка России. Ожидается, что на заседании 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. По мнению экспертов «Финама», эффект от этого может не быть сильно выраженным и долгосрочным, поскольку смягчение денежно-кредитной политики будет происходить постепенно.

Снижение «ключа» с 20 до 18% годовых по итогам заседания ЦБ 25 июля может привести к ослаблению рубля в пределах 0,5–1%, сказал «Рамблеру» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если регулятор установит ставку на уровне 19% годовых, реакции валютного рынка не последует, уверен эксперт. По его словам, такое решение уже учтено рынком.

Прогноз аналитиков ФГ «Финам»:

Доллар будет торговаться в области 77–80 рублей.

Евро составит 89,5–93,5 рубля.

Юань останется в диапазоне 10,8–11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 77–80 рублей.

Юань будет стоить 10,7–11,1 рубля.

Прогноз руководителя направления по развитию бизнеса ПБС Евгения Бабошкина:

Доллар стабилизируется в пределах 78–79 рублей.

Евро будет находиться в границах 89,50–92 рублей.

Юань будет в диапазоне 10,85–11,2 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар может подняться выше 79 рублей.

Евро способен превысить отметку 92 рубля.

Юань в ближайшие сессии способен закрепиться выше уровня 11 рублей.

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