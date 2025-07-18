Как эффективно реинвестировать доход от торговли на фондовом рынке

Повторное вложение полученной от инвестиций прибыли в те же или другие активы позволяет увеличить капитал и начать получать более высокий доход. В этом материале разобрали с экспертами, какие бывают виды реинвестирования, его основные принципы и как оно влияет на размер налогов.

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Что такое реинвестирование

Реинвестирование — это когда вы берёте доходы от ваших вложений (дивиденды, проценты) и заново вкладываете их, чтобы заработать больше в дальнейшем. Иными словами, инвестор не расходует полученную прибыль от инвестиций или доход от вклада, а направляет их на дальнейшее инвестирование. Так происходит непрерывная работа капитала.

Реинвестирование делится на:

Полное. Вся прибыль направляется на покупку новых активов. Такая стратегия обеспечивает максимальный рост капитала в долгосрочной перспективе. Частичное. Реинвестируется только часть прибыли, что позволяет инвестору сохранять баланс между текущим доходом и ростом вложений.

Полное реинвестирование позволяет увеличивать капитал в 2–3 раза быстрее за счёт эффекта сложного процента, сказал «Рамблеру» аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Реинвестировать можно и небольшие суммы, но главное делать это регулярно*, считают эксперты СберИнвестиций.

Сложным процентом называется начисление процентов на проценты, полученные ранее. Его применяют во многих финансовых инструментах и продуктах. В том числе вкладах (капитализация).

Реинвестирование также бывает простое и сложное. Простое означает, что вы вкладываете деньги в те же бумаги. Например, после выплаты дивидендов докупаете акции того же эмитента. Сложное — если вы распределяете полученный доход между разными активами. Например: часть денег переводите на вклад, а на оставшиеся средства покупаете новые ценные бумаги.

Самый простой способ — докупить те же активы. Но у такой стратегии есть риск: портфель получится слабо диверсифицированным и не будет таким устойчивым. Сложное реинвестирование усилит диверсификацию и сделает портфель более защищённым, — эксперты СберИнвестиций.

По сроку реинвестирование бывает:

Краткосрочное (до 1 года). Например, положить доход от инвестиций на вклад под высокий процент на несколько месяцев.

(до 1 года). Например, положить доход от инвестиций на вклад под высокий процент на несколько месяцев. Среднесрочное (1–5 лет). Например, купить на полученную прибыль облигации сроком до 5 лет.

(1–5 лет). Например, купить на полученную прибыль облигации сроком до 5 лет. Долгосрочное (от 5 лет). Например, реинвестировать в надёжные активы и держать их в портфеле на протяжении 20–30 лет с целью создания пенсионного капитала.

Куда можно реинвестировать прибыль

Банковские депозиты с разной частотой капитализации процентов. Обеспечивают стабильность и сохранность капитала, но доходность может быть ниже других более рискованных инструментов.

с разной частотой капитализации процентов. Обеспечивают стабильность и сохранность капитала, но доходность может быть ниже других более рискованных инструментов. Акции . Дают возможность получать дивиденды и выгоду от роста стоимости актива. Могут значительно опережать по доходности другие инструменты в долгосрочной перспективе, но имеют более высокие риски.

. Дают возможность получать дивиденды и выгоду от роста стоимости актива. Могут значительно опережать по доходности другие инструменты в долгосрочной перспективе, но имеют более высокие риски. Облигации . Обеспечивают фиксированный доход и считаются менее рискованными, особенно облигации федерального займа (ОФЗ).

. Обеспечивают фиксированный доход и считаются менее рискованными, особенно облигации федерального займа (ОФЗ). Недвижимость . Даёт пассивный доход и защиту от инфляции. Но требует больших вложений и обладает низкой ликвидностью.

. Даёт пассивный доход и защиту от инфляции. Но требует больших вложений и обладает низкой ликвидностью. Паевые фонды и ETF. Готовые наборы биржевых инструментов. Позволяют диверсифицировать вложения без необходимости самостоятельно собирать портфель, но есть комиссии за профессиональное управление.

Выбор инструментов для реинвестирования зависит от целей, склонности к риску и временного горизонта, отметил Дмитрий Вишневский.

Виды и стратегии формирования инвестиционного портфеля

Как реинвестирование дохода влияет на размер налогов

Если направлять полученную прибыль обратно в инвестиции, то можно уменьшить налогооблагаемую базу, отметил Вишневский. Налог рассчитывается только на ту часть прибыли, которую вы не использовали для покупки новых активов. Это даёт эффект отсрочки налогообложения и способствует ускоренному росту капитала за счёт сложного процента, пояснил аналитик.

При этом налог на дивиденды и купоны взимается сразу при их выплате — его удерживает брокер.

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Три ключевых принципа реинвестирования

Вкладывайте только свободные деньги. Не ставьте под угрозу свою финансовую стабильность в погоне за доходом на фондовом рынке, торговля всегда сопряжена с рисками. Диверсифицируйте портфель. Распределяйте активы между разными классами: акции, облигации, недвижимость. Так ваш портфель будет лучше защищён от внезапных рыночных колебаний. Регулярно проводите оценку доходности и рисков своих инвестиций. Такой мониторинг позволяет своевременно корректировать торговую стратегию и перераспределять капитал в более перспективные направления.

Коротко

Реинвестирование — вложение полученной прибыли в активы с целью увеличить капитал более быстрыми темпами за счёт сложного процента. Реинвестировать можно весь доход от торговли на бирже или только его часть. Вкладывать деньги в бумаги одного эмитента или диверсифицировать портфель. Положить полученный доход на депозит или купить на него акции. Главное — реинвестировать регулярно.

Выбор бумаг или способа реинвестирования зависит от целей, риска и периода размещения.

За счёт реинвестирования можно уменьшить налогооблагаемую базу и ускорить рост капитала. Налог на дивиденды и купоны взимается сразу.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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