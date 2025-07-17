Стоит ли купить акции Сбербанка под дивиденды

17 июля — последний день, когда можно купить акции Сбербанка и получить дивиденды за 2024 год. Разбираемся, стоит ли покупать ценные бумаги компании и насколько это выгодно*.

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Сколько заплатит Сбер

Сбербанк выплатит по 34,84 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность, по данным на 17.07.25, составляет около 11% годовых. При этом важно помнить, что дивиденды придут «очищенными» от налога. На руки инвесторы получат от 29,6 до 30,3 в зависимости от того, какая ставка налога будет применена. То есть фактическая доходность составит около 9% годовых.

Стоит ли покупать акции под дивиденды

Если вы хотите купить акции, получить дивиденды и сразу продать, это может быть не лучшей стратегией. Дело в том, что после закрытия реестра акционеров происходит так называемый дивидендный гэп — цена акций падает примерно на величину дивидендов. Если сегодня акции стоят около 320 рублей, то завтра они могут упасть до 290 рублей. Если вы продадите бумаги на дивидендном гэпе, вы практически не получите прибыли или даже уйдете в минус.

Что такое дивидендный гэп и почему его не надо бояться

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что на российском фондовом рынке дивидендный гэп обычно закрывается в течение недели, может быть, чуть дольше. По словам эксперта, в этот период акции лучше не продавать, а наоборот, докупить по низким ценам на долгий срок. Наилучший коридор цен для приобретения обыкновенных акций Сбербанка находится в районе 319–321 рубля за акцию, отмечает Мильчакова.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что гэп будет закрываться дольше — около квартала. По словам эксперта, это тоже достаточно небольшой срок.

Интересны ли акции Сбера на долгий срок

С точки зрения долгосрочных вложений акции Сбербанка не менее интересны, чем долгосрочный вклад в самом банке, считает Наталья Мильчакова. Менеджмент Сбербанка заявлял, что в течение ближайших лет дивидендная политика Сбера меняться не будет, то есть на дивидендные выплаты будет по-прежнему направляться 50% чистой прибыли по МСФО. Для долгосрочного инвестора стабильность дивидендной политики эмитента очень важна, поэтому на долгий срок (несколько лет) приобретать акции Сбербанка определенно есть смысл, заключает эксперт.

Похожего мнения придерживается и Михаил Зельцер: он считает, что долгосрочно акции Сбербанка более интересны, чем на короткий срок. По мнению Зельцера, в течение года на росте курса акций можно будет заработать до 25% доходности.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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