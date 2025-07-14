В СберИнвестициях подвели итоги первого полугодия на фондовом рынке

Объём вложений в фондовый рынок и количество брокерских счетов растут, а в приоритете у инвесторов длинные облигации и акции. СберИнвестиции поделились результатами исследования о предпочтениях своих клиентов в первом полугодии 2025 года.

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По результатам исследования в компании выделили три главных тренда первого полугодия. Так, во втором квартале 2025 года заметно вырос интерес частных инвесторов к акциям: их доля в объёме нетто-покупок увеличилась с 10 до 22% и в абсолютном выражении составила 29 миллиардов рублей.

Основными объектами вложений стали бумаги «Лукойла», X5, ВТБ, «Газпрома» и «Интер РАО». По совокупному объёму в портфелях инвесторов лидируют Сбер, «Лукойл» и «Газпром».

В то же время основным инструментом для инвестиций стали длинные облигации с фиксированным купоном. Объём вложений в корпоративные бонды составил 65 миллиардов рублей (48% нетто-покупок), а чистый приток в облигации федерального займа (ОФЗ) достиг 15 миллиардов рублей (11%). Также продолжает расти интерес к замещающим облигациям — их доля к концу второго квартала выросла с 17 до 19%.

Ранее большей популярностью у инвесторов пользовались облигации с плавающим купоном, но из-за снижения ключевой ставки интерес к ним сейчас падает, отмечает брокер. В целом по сравнению с первым кварталом объёмы нетто-покупок облигаций на Мосбирже сократились на 25%, но остались высокими — 439,4 миллиарда рублей.

Также в СберИнвестициях зафиксировали рост интереса россиян к фондовому рынку. За первые шесть месяцев 2025 года число клиентов компании выросло на 8%. Объём средств, поступивших на брокерские счета, увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросло и количество новых брокерских счетов: в первом полугодии их открыли на 30% больше, чем за первый-второй кварталы 2024 года.

Ещё быстрее растёт популярность ИИС: приток денег на индивидуальные инвестиционные счета в 2025 году вырос в пять раз.

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