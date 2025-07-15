Как пандемия изменила частные инвестиции в России: итоги пяти лет

Марина Стрельникова

Весной 2020 года многие убрали сбережения «под подушку», но вскоре локдаун спровоцировал бум частных инвестиций. Сидя по домам, люди массово осваивали брокерские приложения. В июле 2020 года была снята уже большая часть введённых из-за COVID-19 ограничений. Но игра на бирже в последующие после пандемии годы превратилась из нишевого хобби в массовое увлечение. Причины? Избыток времени дома, доступность онлайн-платформ и низкие ставки по вкладам. Государство поддержало тренд: льготные ИИС, образовательные курсы от ЦБ. Как итог, сегодня инвестируют почти все — от студентов до пенсионеров. Открыть счёт теперь практически так же просто, как оформить карту, а инвестиции обсуждают на кухнях. Рассмотрим, как коронавирус изменил инвестиционные возможности россиян.

Как пандемия изменила частные инвестиции в России: итоги пяти лет
© helenaak/iStock.com

Бум 2020 года: как россияне массово пошли на биржу

Интерес россиян к инвестициям начал расти ещё до пандемии. По итогам 2019 года число частных инвесторов на Московской бирже выросло почти вдвое — с 2 миллионов до 3,9 миллиона человек. Однако настоящий беспрецедентный рост случился именно в 2020-м: на рынок пришли ещё около 5 миллионов россиян. Общее число инвесторов увеличилось до 8,8 миллиона. За один год инвесторами стали больше людей, чем за предыдущие тридцать лет.

Почему россияне понесли деньги на рынок:

  1. Вынужденная изоляция. «Пандемия стала катализатором роста интереса к частным инвестициям: люди были вынуждены находиться дома и появилась необходимость занять себя чем-то полезным», — отметил руководитель отдела по развитию и поддержке продаж частным клиентам УК «Первая» Андрей Макаров.
  2. Низкие ставки по депозитам. В 2020 году ключевая ставка Центробанка снизилась с 6,25% до 4,25%, сделав вклады малопривлекательными.
  3. Повышенная доходность на фондовом рынке. На фоне низких депозитных ставок фондовый рынок выглядел гораздо выгоднее. Например, доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) летом 2020 года была около 6,5%, а корпоративных бумаг около 7,5 против 5,3% у вкладов. Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» по итогам 2020 года вырос на 15,7% и впервые в истории преодолел уровень 6000 пунктов. После стремительного падения в середине марта — бенчмарк опускался ниже 3600 пунктов — индекс отыграл около 68%.
  4. Развитие инструментов коллективных инвестиций. Наблюдался рост числа паевых инвестиционных фондов (ПИФов). За год их количество увеличилось на 71 единицу и достигло 1,6 тысячи. В этот же год активно увеличивалась популярность биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов), повторяющих структуру бенчмарков торговой площадки. Именно они, по данным Мосбиржи, вызывали больше всего интереса у инвесторов.
  5. Простота и удобство технологий. Брокеры и банки начали активно конкурировать за частных инвесторов. «В результате процесс инвестирования стал более быстрым и технологичным», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Лидерами рынка приложений для частных инвестиций стали СберИнвестиции, Т-Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции, Альфа-Инвестиции и БКС Мир Инвестиций.
  6. Упрощение доступа на биржу. Аналитик Альфа-Инвестиций Валерий Емельянов отмечает: «В начале пандемии стало предельно просто открыть брокерский счёт. Достаточно иметь подтверждённый аккаунт на Госуслугах или счёт, открытый ранее в крупном банке, и после этого открывается почти весь рынок инвестиций».
  7. Образовательные проекты. Центробанк, Московская биржа и финансовые компании запустили обучающие курсы для новичков. Одновременно выросло число блогеров, продвигающих идеи финансовой грамотности. Впрочем, у этого есть и негативная сторона в виде появления большого числа финансовых инфоцыган.

Рекордные показатели и новый портрет инвестора

Бурный рост продолжился и в 2021 году. За год количество инвесторов на бирже выросло почти втрое, достигнув 17 миллионов человек, — это около 12% населения России. Оборот торгов акциями достиг 30 триллионов рублей, а облигациями — 22,4 триллиона.

Средний возраст инвесторов снизился. Наиболее активными стали молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет.

© Рамблер

Доля женщин среди инвесторов также увеличилась — с 30 до 40%.

© Рамблер

Волатильность рынка акций и образовательная активность индустрии показали многим инвесторам необходимость диверсификации своих портфелей.

Первые тревожные сигналы: кризис 2022 года

К концу 2021 года появились первые признаки перегрева рынка: мировые фондовые индексы замедлили рост, началось повышение процентных ставок, возникли проблемы ликвидности на российских площадках. Несмотря на это, частные инвесторы продолжали активно вкладывать деньги.

Однако 2022 год стал испытанием: санкции, заморозка зарубежных активов и ограничение доступа к иностранным биржам вынудили инвесторов адаптироваться.

Принцип страновой диверсификации сработал совсем не так, как все ожидали. Из-за санкций резко изменился взгляд на будущее некогда популярных эмитентов, а бенефициарами ситуации стали компании, ориентированные на внутренний рынок и импортозамещение, — объясняет Людмила Рокотянская.

Изменилась и линейка инструментов, продолжает Рокотянская. В ней стала чётко преобладать ориентация на всё, что основано на российской инфраструктуре. Это стало восприниматься как показатель надёжности, отсутствия проблем с платежами. Еврооблигации, которые до того обычно выпускались в рамках иностранной инфраструктуры, были трансформированы в замещающие облигации.

Крепкий фундамент для дальнейшего роста: итоги к 2025 году

К началу 2025-го число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 35,1 миллиона. При этом активно торговали на бирже 10,2 миллиона человек против 7,6 миллиона в 2023 году. В среднем каждый месяц в 2024 году торговали почти 4 миллиона человек, хотя годом ранее таковых было 3 миллиона.

За прошлый год россияне вложили в ценные бумаги более 1,3 триллиона рублей, что на 18% выше показателя 2023 года. Объём торгов на фондовом рынке при этом достиг рекордных 71,4 триллиона рублей. По данным Центробанка, приток новых денег был максимальным за последние 3 года. В итоге к концу 2024-го объём частных портфелей увеличился с 9,2 до 10,6 триллиона рублей.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 118 тысяч и составило около 6 миллионов. Оборот по этим счетам увеличился на 400 миллиардов рублей и достиг 2,9 триллиона.

Люди сейчас чаще инвестируют по той же причине, почему они чаще заказывают одежду и еду на дом: есть большой выбор, есть качественные сервисы и не нужно никуда ходить — подытоживает Валерий Емельянов.
© Рамблер

Сейчас Россия уверенно идёт наравне с глобальными лидерами по предоставлению услуги для финансовых инвестиций, убеждена сооснователь консалтинговой компании в области финансов Futureproof, руководитель направления исследований Лаборатории блокчейн и финтеха в Школе управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Однако, добавляет она, наш рынок отстаёт в предоставлении быстрого доступа к криптовалютам.

С другой стороны, Россия — лидер в доступе к цифровым финансовым активам (ЦФА), аналогам так называемым real world asset tokenization, или RWA-платформам. RWA — один из ключевых трендов в мире инвестиций на базе блокчейна, и Россия однозначно один из лидеров в этой повестке за счёт развивающейся инфраструктуры ЦФА, — подчёркивает эксперт.

Что дальше

Пандемия COVID-19 стала катализатором фундаментальных изменений на фондовом рынке России. Инвестиции перестали быть нишевым занятием и стали массовым увлечением миллионов россиян. Это одна из самых заметных перемен постковидного времени наряду с развитием доставки, удалённой работы и цифровых развлечений.

В Банке России убеждены, что отечественная финансовая система и дальше будет предоставлять частным инвесторам широкий выбор инструментов для долгосрочных вложений, и обещают активно поддерживать этот процесс. Как говорится в документе ЦБ «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», регулятор намерен поддерживать рынок частных инвестиций через создание условий для развития линейки инструментов. В том числе регулятор продолжит совершенствовать системы ИИС и доверительного управления, а также намерен повысить привлекательность пассивного инвестирования.

Несмотря на позитивную динамику развития рынка инвестиций, инвесторам важно помнить о рисках и выбирать надёжные инструменты и брокеров.

Во что инвестировать летом 2025 года: сценарии от экспертов