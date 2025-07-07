Аналитики раскрыли, ждать ли ослабления рубля на этой неделе

Рубль продолжает торговаться в узком диапазоне в отсутствие триггеров для заметного роста и падения. Курс доллара остаётся ниже 79 рублей, евро приблизился к 93 рублей. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля 7–11 июля.

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Поведение рубля

Рубль в начале прошлой недели (с 30 июня по 4 июля) дорожал, однако к середине недели он перешёл к ослаблению. Доллар на рынке «Форекс» в моменте поднимался до 79,3 рубля, евро — до 93,4 рубля. Юань установил трёхнедельный максимум около 11,02 рубля. Однако закрепиться над уровнями 79, 93 и 11 рублей валюты пока не смогли.

Курс доллара на закрытии основной торговой сессии в пятницу составил 78,6 рубля. В понедельник утром валюта открылась с отметки 78,7 рубля.

Евро завершил неделю на отметке 92,7 рубля. Цена открытия в понедельник составила 92,8 рубля. Юань вечером в пятницу стоил 10,9 рубля. Новую неделю китайская валюта начала с той же отметки.

К 13:55 мск доллар стоил 78,65 рубля, евро — 92,21 рубля. Юань торговался по 10,96 рубля.

Официальные курсы Банка России на 7 июня:

Доллар — 78,8 рубля.

Евро — 93 рубля.

Юань — 10,9 рубля.

Причины

Ослабление рубля в начале июля было приторможено регулярным сообщением Минфина об изменении объёма операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. С 7 июля по 6 августа регулятор возвращается к продаже золота и валюты в эквиваленте 0,82 миллиарда рублей в сутки, или 18,77 миллиарда рублей за весь период.

С начала июня Минфин, напротив, активно закупал валюту и золото. В результате ежедневные продажи иностранной валюты Банков России вырастут до 9,76 миллиарда рублей после 7,36 миллиарда рублей в прошлой месяце. Это продолжит оказывать поддержку рублю, подчеркнула Ващелюк.

Цены на нефть для курса рубля сейчас стали вторичны и влияют только на среднесрочную динамику российской валюты, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В конце июля динамика рубля во многом будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отметил Потавин. Регулятор понизил «ключ» с 21% до 20% годовых на последнем заседании в июне, что стало первым снижением за два года. На прошлой неделе зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что на ближайшем заседании 25 июля может быть принято решение о более существенном снижении ключевой ставки.

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Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар на неделе 7–11 июня будет находиться в диапазоне 78–81 рублей. Евро способен закрепиться выше 93 рублей. Курс юаня составит около 11 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 78,5–81 рубля.

Курс евро составит 91–94,5 рубля.

Юань будет стоить 10,85–11,1 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 77–80 рублей.

Юань будет в коридоре 10,7–11,1 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар может уйти выше 79 рублей.

Евро может закрепиться над уровнем 93 рублей.

Юань может попытаться выйти вверх из диапазона 10,78–11,08 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит находится в текущем диапазоне 78–80 рублей.

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