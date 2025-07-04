Что такое делистинг и как на него реагировать инвестору

Инвесторы часто пугаются слова «делистинг», за которым стоит прекращение торговых операций по ценной бумаге на бирже. Кажется, будто акция после этого просто исчезает вместе с вложенными деньгами. На самом деле это просто смена формата. Из-за чего бумаги могут уйти с биржи и как при этом действовать инвесторам, «Рамблеру» рассказали эксперты СберИнвестиций*.

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Что такое делистинг

Делистингом называют исключение акций компании из биржевого списка. Проще говоря, бумага больше не торгуется на бирже, что прекращает её свободное обращение на фондовом рынке. Из-за этого у инвесторов исчезает возможность легко и быстро купить или продать эти акции — по ним больше не видно стакана заявок.

Сам бизнес никуда не исчезает. Бумаги продолжают существовать, просто они "уходят с витрины". Владелец всё так же остаётся акционером. Однако ликвидность, то есть возможность быстро продать бумагу, резко падает, — эксперты СберИнвестиций.

Делистинг может инициировать как сама компания, так и биржа.

Добровольный делистинг

Бывает, что эмитент сам принимает решение о прекращении обращения акций на бирже. Основная причина — желание вернуть компанию в частное владение. Это может быть выгодно, если руководство или крупные акционеры считают, что бизнес недооценён рынком, или хотят избежать публичности и регулирования, связанных с листингом. В таком случае компания или группа инвесторов выкупает все акции у миноритарных акционеров через процедуру buyback.

Также эмитент может отозвать акции с торгов в связи с реструктуризацией компании, сменой бизнес-модели или юрисдикции, желанием сэкономить на поддержании листинга.

Принудительный делистинг

Биржа исключает акции компании из листинга из-за несоблюдения требований торговой площадки или возникновения других проблем.

Это может быть:

недостаточная капитализация;

низкая ликвидность;

низкая цена акций в течение длительного времени;

отрицательный собственный капитал;

невыполнение минимальных требований по прибыли;

несвоевременное или неполное предоставление финансовой отчётности;

несоблюдение требований к прозрачности работы;

нарушение правил корпоративного управления;

мошенничество.

Принудительный делистинг — более серьёзное событие, чем добровольный, и часто сигнализирует о финансовых трудностях компании или проблемах с управлением.

Технический делистинг

Технический делистинг связан с корпоративными процедурами, и его инициатором выступает сама компания. Например, торги могут приостановить для проведения консолидации акций, на время разделения бизнеса или его реорганизации.

Технический делистинг, как правило, не связан с нарушениями или поглощением. Чаще всего это временное явление. Тем не менее это ограничивает ликвидность, — эксперты СберИнвестиций.

Основные причины делистинга:

Желание эмитента. Пример: золотодобывающая компания Solidcore Resources plc (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг с Московской биржи в 2024 году по собственному желанию. После продажи российских активов она фактически перестала присутствовать в стране.

Пример: золотодобывающая компания Solidcore Resources plc (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг с Московской биржи в 2024 году по собственному желанию. После продажи российских активов она фактически перестала присутствовать в стране. Нарушение требований биржи. Пример: в ноябре 2024 года американская Super Micro Computer столкнулась с риском делистинга с биржи Nasdaq из-за несвоевременной подачи финансовых отчётов.

Пример: в ноябре 2024 года американская Super Micro Computer столкнулась с риском делистинга с биржи Nasdaq из-за несвоевременной подачи финансовых отчётов. Неудовлетворительное финансовое положение эмитента или его банкротство. Пример: Petropavlovsk в 2022 году объявила о банкротстве и провела делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи.

Пример: Petropavlovsk в 2022 году объявила о банкротстве и провела делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи. Слияние или поглощение. Пример: в 2019 году Сбер приобрёл контрольный пакет «Бинбанка». Акции последнего исключили из биржевого списка.

Пример: в 2019 году Сбер приобрёл контрольный пакет «Бинбанка». Акции последнего исключили из биржевого списка. Политические или санкционные причины. Пример: в 2023 году американская фондовая биржа Nasdaq провела принудительный делистинг акций российских компаний «Яндекс», Ozon, «Циан», Qiwi и HeadHunter.

Этапы делистинга

Процедура удаления ценных бумаг из биржевого списка проходит в несколько шагов:

Объявление — эмитент публикует информацию о планируемом делистинге, обычно за несколько недель или месяцев. Это может быть новость на официальных ресурсах компании или сообщение на сайте сервиса раскрытия информации (например, e-disclosure). Уведомление биржи — эмитент официально информирует биржу и готовит документы. Период обсуждения и голосования — может потребоваться одобрение акционеров, например при обратном выкупе акций или переходе компании в закрытую форму. Дата исключения и прекращение торгов — биржа объявляет точную дату, после которой акции перестают торговаться. После этого ликвидность бумаг резко снижается, а сделки переходят в формат внебиржевой торговли.

После делистинга акции сохраняются в реестре акционеров компании, но биржевая торговля невозможна. Сделки можно проводить только внебиржевым способом, — эксперты СберИнвестиций.

Что делать инвестору, если делистинг только планируется

Шаг 1. Понять, с каким именно делистингом вы имеете дело. Ознакомьтесь с официальным заявлением компании и разъяснениями биржи: добровольный это уход, принудительный или технический. Это определяет ваши дальнейшие действия и степень риска. Не опирайтесь на слухи — только на факты и документы, подчеркнули в СберИнвестициях.

Шаг 2. Оценить, как сильно делистинг повлияет на ликвидность бумаг. После исключения с биржи акции компании, скорее всего, будут торговаться на внебиржевом рынке (OTC), где сделки проходят медленнее и с широким спредом между ценой покупки и продажи.

Шаг 3. Оценить перспективы самой компании. Делистинг не всегда негатив.

Если бизнес стабилен, отчётность прозрачна, а менеджмент не теряет связь с инвесторами, акции могут остаться привлекательными, особенно с дисконтом. Это как владеть долей в частной компании: выйти сложнее, но сам бизнес всё тот же, — эксперты СберИнвестиций.

Шаг 4. Проанализировать рынок и принять взвешенное решение. Часто после объявления о делистинге акции компании становятся волатильными, но не всегда это ведёт к резкому падению цены. Лучше немного выждать, изучить поведение бумаги и понять, как реагирует рынок. Инвестору важно сохранять хладнокровие, даже когда кажется, что всё пропало.

Варианты дальнейших действий:

Продать акции на бирже до делистинга. Если вам нужна гибкость и доступ к деньгам в ближайшее время, возможно, разумнее продать бумаги заранее, пока они ещё ликвидны. Цена продажи может значительно снизиться из-за падающего спроса и паники среди инвесторов. При этом вы можете зафиксировать убыток от продажи акций и использовать его для уменьшения налоговой базы по другим инвестиционным доходам.

Если вам нужна гибкость и доступ к деньгам в ближайшее время, возможно, разумнее продать бумаги заранее, пока они ещё ликвидны. Цена продажи может значительно снизиться из-за падающего спроса и паники среди инвесторов. При этом вы можете зафиксировать убыток от продажи акций и использовать его для уменьшения налоговой базы по другим инвестиционным доходам. Согласиться на оффер от эмитента. При добровольном снятии бумаг с биржевых торгов компания должна предложить миноритариям выкуп акций. Так вы гарантированно получите деньги за акции по заранее оговорённой цене.

При добровольном снятии бумаг с биржевых торгов компания должна предложить миноритариям выкуп акций. Так вы гарантированно получите деньги за акции по заранее оговорённой цене. Держать акции и торговать ими на внебиржевом рынке. Этот вариант подойдёт, если вы готовы к рискам и верите в перспективы компании.

Этот вариант подойдёт, если вы готовы к рискам и верите в перспективы компании. Держать акции и ждать реорганизации или ликвидации бизнеса. В случае успешной реорганизации или слияния вы можете получить акции новой компании или денежную компенсацию. При ликвидации вам может достаться часть активов компании после удовлетворения требований кредиторов.

Что делать инвестору, если делистинг уже состоялся

Шаг 1. Проверьте, где теперь можно работать с бумагой. Чаще всего акции продолжают обращаться на внебиржевом рынке — об этом должна сообщить брокерская компания.

Шаг 2. Выясните, не предлагает ли эмитент выкуп акций. Особенно это актуально при делистинге по инициативе самой компании.

Шаг 3. Оцените, насколько вам удобно продолжать держать эти бумаги. Без прозрачных торгов, новостей и отчётности это уже не совсем инвестиции, а скорее владение частным бизнесом.

Если акции удалили принудительно, например за нарушение требований биржи, следует быть особенно осторожным. Это сигнал, что качество корпоративного управления под вопросом и отследить судьбу вашей доли будет сложнее. В этом случае важно следить за корпоративными действиями: собраниями акционеров, новостями, дивидендами. Даже «невидимая» акция остаётся вашей собственностью, — эксперты СберИнвестиций.

Варианты дальнейших действий:

Продолжить заключать сделки с ценными бумагами компании напрямую с другими инвесторами на внебиржевом рынке. Ликвидность и цены будут отличаться от биржевых.

Ликвидность и цены будут отличаться от биржевых. Воспользоваться офертой и выйти из бумаг по справедливой цене. Но и отказ от выкупа — это тоже стратегия, если вы верите в рост стоимости и готовы подождать.

и выйти из бумаг по справедливой цене. Но и отказ от выкупа — это тоже стратегия, если вы верите в рост стоимости и готовы подождать. Продать все бумаги эмитента, пусть даже с дисконтом. Переформировать портфель в более предсказуемые активы.

Коротко

Делистинг — исключение ценных бумаг из списка биржи. Инвестор по-прежнему может совершать сделки с ними, но только на внебиржевом рынке. Ликвидность бумаги после этого резко падает.

Инициатором делистинга может выступить как сама компания, так и биржа. Среди основных причин добровольного делистинга: смена бизнес-модели или юрисдикции, желание сократить расходы на поддержание листинга или упростить управление.

Принудительный делистинг может быть вызван несоблюдением требований биржи или другими проблемами у компании. Например, бумагу могут удалить, если эмитент не достигает минимальных показателей прибыли, установленных биржей, или акции компании имеют низкий объём торгов и недостаточную ликвидность.

Также существует технический делистинг — временная приостановка торгов бумагами по инициативе самого эмитента для проведения корпоративных процедур. После их завершения торги возобновляются.

При объявлении о делистинге ценных бумаг инвестору в первую очередь необходимо понять, о каком типе процедуры идёт речь: добровольном, принудительном или техническом. Далее важно оценить степень влияния делистинга на ликвидность бумаг и перспективы самой компании. Эксперты рекомендуют не принимать поспешных решений и изучить поведение бумаги и реакцию рынка после новости о делистинге.

Такие бумаги можно: продать самостоятельно на бирже до делистинга, согласиться на оферту компании, держать и продолжать совершать сделки на открытом рынке, держать в ожидании реструктуризации или ликвидации компании.

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*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.