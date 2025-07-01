Выгодно ли хранить сбережения в долларах и как часто их стоит покупать

Мы привыкли, что рубль на длинном горизонте всегда обесценивается, из-за чего надёжным, на первый взгляд, способом сбережения стала покупка иностранной валюты. Разбираемся, выгодно ли хранить все свои накопления в долларах и стоит ли покупать их каждый месяц.

Зачем ежемесячно покупать иностранную валюту

Если вы не планируете в ближайшее время ехать за границу, то наличные доллары могут понадобиться только для одной цели — уберечь свои накопления от девальвации рубля. С октября 2014 года, когда Банк России объявил о переходе к плавающему курсу, российская валюта обесценилась более чем в два раза. Сбережения в долларах позволили в значительной мере защититься от этого риска.

Ещё один плюс регулярной покупки долларов — формирование привычки копить. Конвертация сбережений в доллары, особенно наличные, осложняет их трату. Если ваши деньги будут храниться в рублях, вы сможете потратить их в любой момент. Например, на импульсивную покупку. Наличные доллары придётся сначала обменять, и это может произойти не по самому выгодному курсу. Поэтому такой подход вынуждает более ответственно относиться к своим сбережениям.

Какие доллары предпочесть: наличные или безналичные

Сейчас доллары можно купить двумя способами: наличные через обменный пункт или «электронные» прямо в приложении банка.

Плюсы наличных долларов:

Можно взять с собой в поездку за рубеж. Наличными удобно расплачиваться в другой стране. При этом важно помнить, что в июне 2025 года по-прежнему действуют ограничения на вывоз наличной валюты за границу: с собой можно взять не более 10 тысяч долларов на человека. То есть семья из трёх человек может взять за границу до 30 тысяч долларов.

Наличными удобно расплачиваться в другой стране. При этом важно помнить, что в июне 2025 года по-прежнему действуют ограничения на вывоз наличной валюты за границу: с собой можно взять не более 10 тысяч долларов на человека. То есть семья из трёх человек может взять за границу до 30 тысяч долларов. Можно свободно положить в любой банк. Перевод безналичных долларов между банками даже внутри страны сейчас осложнён из-за санкций. Например, в Сбербанке вы можете перевести доллары в некоторые другие банки, однако комиссия составит 1% от суммы перевода, но минимум 15 и максимум 250 долларов.

Перевод безналичных долларов между банками даже внутри страны сейчас осложнён из-за санкций. Например, в Сбербанке вы можете перевести доллары в некоторые другие банки, однако комиссия составит 1% от суммы перевода, но минимум 15 и максимум 250 долларов. Не подвержены блокировке или заморозке на счёте.

Минусы наличных долларов:

Сложнее хранить. Наличную валюту могут украсть, она может пострадать от пожара или затопления.

Наличную валюту могут украсть, она может пострадать от пожара или затопления. Менее выгодный курс покупки и продажи. Обменный курс наличных долларов может отличаться от курса обмена безналичной валюты. Так, в офисах Сбербанка, по данным на 1 июля 2025 года, можно купить наличный доллар за 79,9-81,9 рублей, а продать — за 73,4-75,7 рубль. В то же время в приложении «Сбербанк Онлайн» обменный курс безналичных долларов составляет 80 рублей на покупку и 74,7 рубля на продажу.

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Плюсы безналичных долларов:

Легко купить и продать. Для покупки и продажи безналичных долларов не нужно идти в офис банка или в обменный пункт. Приобрести валюту можно прямо в банковском приложении или на сайте. При этом обмен доступен даже от одного доллара, в то время как в кассах часто устанавливают минимальную сумму, например, от 50 долларов.

Для покупки и продажи безналичных долларов не нужно идти в офис банка или в обменный пункт. Приобрести валюту можно прямо в банковском приложении или на сайте. При этом обмен доступен даже от одного доллара, в то время как в кассах часто устанавливают минимальную сумму, например, от 50 долларов. Легко хранить. Все деньги хранятся на банковском счёте, из-за чего их становится сложнее украсть или повредить физически.

Минусы безналичных долларов:

Проблематично взять с собой за границу. Из-за санкций карты Visa и MasterCard российских банков не принимаются за рубежом. Ситуация с картами «Мир» варьируется в зависимости от страны. Всё это значительно осложняет расчёты безналичными долларами, а зачастую и вовсе делает их невозможными.

Из-за санкций карты Visa и MasterCard российских банков не принимаются за рубежом. Ситуация с картами «Мир» варьируется в зависимости от страны. Всё это значительно осложняет расчёты безналичными долларами, а зачастую и вовсе делает их невозможными. Риск ограничений и блокировок. Например, 9 марта 2022 года Банк России ввёл ограничения на снятие наличной валюты. Теперь обналичить доллары в банкоматах можно лишь в рублёвом эквиваленте по текущему курсу. Снять валюту можно, только если доллары были на счёте до 9 марта 2022 года и не более 10 тысяч долларов. Безналичные доллары подвержены и другим рискам. Например, если ваши счета арестуют, вы не сможете получить доступ к сбережениям до снятия блокировки.

Почему сбережения только в долларах — плохая идея

Иметь финансовую подушку безопасности, особенно в иностранной валюте, конечно, нужно. Но использовать доллары как единственное средство сбережения — неправильно.

По данным инвестиционной компании «АТОН» (см. раздел «Материалы»), за 2005–2024 годы прирост курса доллара в рублях составил всего 6,4% в год. Для сравнения, банковские вклады в рублях за тот же период принесли в среднем 7,7%, а на момент написания статьи банки предлагают ставки до 20% годовых. Официальная инфляция за последние 20 лет составляла в среднем 8% то есть прирост курса доллара не смог бы покрыть даже её. Получается, что в рублях ваши сбережения уменьшались бы в среднем на 1,6% в реальном выражении ежегодно.

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Таким образом, полагаться исключительно на доллар при формировании подушки безопасности невыгодно. Однако он помогает диверсифицировать риски, поэтому может быть полезен в составе сбалансированного портфеля.

Что делать

Как показывает приведённая выше диаграмма, российские акции, золото и московская недвижимость за последние 20 лет приносили доходность, которая в среднем была в 2–3 раза выше доходности доллара. При этом важно отметить, что наличный доллар — это ликвидный актив, то есть вы сможете в любой момент обменять его на рубли по рыночному курсу. С золотом, акциями и недвижимостью это сделать гораздо сложнее.

Также стоит помнить о рисках: российские акции могут упасть в цене в два раза или даже больше, как это было, например, в 2022 году. Наличная валюта в этом плане гораздо стабильнее, но тоже подвержена рискам колебания курсов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рекомендует диверсифицировать свои вложения, то есть распределять их между разными типами активов.

Часть средств можно оставить в рублях на банковских вкладах или в государственных облигациях для пассивного дохода, часть сохранить в валюте, а остальное — в защитных инструментах, например, в золоте или дивидендных акциях. Это снижает риски и делает стратегию более устойчивой к любым сценариям. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Коротко

Покупать валюту каждый месяц — хорошая стратегия для формирования привычки копить и сберегать. Хранение сбережений в наличной валюте поможет защититься от девальвации рубля, но не сможет приумножить ваши сбережения.

Доллар за последние 20 лет рос в среднем на 6,4% годовых, отставая от рублёвых вкладов (7,7%) и инфляции (8%), что делает его неэффективным как единственный способ сбережений.

Оптимальным вариантом в этом случае будет диверсификация: распределение сбережений по разным типам активов. Деньги можно хранить, например, в валюте, золоте, ценных бумагах и недвижимости. Это защитит сбережения от девальвации и сохранит покупательную способность ваших денег.

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