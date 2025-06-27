7 хитрых приёмов, как сохранить прибыль от торговли активами

Торговля на финансовых рынках — один из способов сохранить и приумножить капитал. Однако многие начинающие и даже опытные инвесторы сталкиваются с одной и той же проблемой: значительная часть прибыли «съедается» комиссиями, сборами и налогами. Какие бывают расходы при торговле на бирже, какие ошибки приводят к лишним тратам и как минимизировать связанные с инвестированием расходы, рассказали «Рамблеру» эксперты*.

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Типы расходов при торговле на бирже

Опрошенные аналитики выделили два типа расходов — инфраструктурные траты и налоги.

Инфраструктурные расходы

Брокерская комиссия. Основная комиссия за сделки, которую взимает брокер.

Основная комиссия за сделки, которую взимает брокер. Биржевая комиссия. Взимается самой биржей и может достигать 0,02–0,03% на фондовом рынке и от 0,00462% до 0,0198% по фьючерсам.

Взимается самой биржей и может достигать 0,02–0,03% на фондовом рынке и от 0,00462% до 0,0198% по фьючерсам. Депозитарная комиссия. Брокер может списывать её ежемесячно или ежегодно за хранение активов.

Брокер может списывать её ежемесячно или ежегодно за хранение активов. Клиринговые и регистрационные сборы. Дополнительные сборы брокера за клиринг и регистрацию сделок.

Нужно обязательно следить за комиссиями за заёмные средства. Они достаточно существенные, тем более они зависят от ключевой ставки, а она сейчас высокая. Также стоит следить за дополнительными комиссиями за услуги консультантов. Юлия Афанасьева Аналитик ФГ «Финам»

Остальные инфраструктурные траты не так велики, но их тоже необходимо контролировать. Эксперты рекомендуют проверять брокерский отчёт не реже раза в месяц.

Уплата налогов

Инвесторы платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зафиксированной прибыли по следующему принципу:

По ставке НДФЛ — 13% , если сумма годового дохода — до 2,4 миллиона рублей.

, если сумма годового дохода — По ставке 15% с превышающей 2,4 миллиона рублей дохода суммы.

Налоговая база рассчитывается по формуле:

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Налог начисляется сразу после продажи актива, если инвестор получил прибыль от сделки. Но списывается сбор только при снятии денег с брокерского счёта. Если деньги со счёта не выводились в течение года, то брокер удерживает налог в начале следующего календарного года — обычно до 31 января. Если не хватило денег для автоматического списания налога, инвестору придётся подавать декларацию и платить налог самостоятельно.

По каким инструментам инвестору необходимо рассчитывать и уплачивать НДФЛ с дохода самостоятельно:

дивиденды по акциям иностранных компаний,

купоны по акциям иностранных компаний,

операции с драгоценными металлами,

прибыль от сделок с валютой.

Шесть самых распространённых ошибок

Самые распространённые ошибки, ведущие к дополнительным тратам:

Делать огромный оборот при небольшом счёте. Покупать услуги консультантов и обучение и не пользоваться ими. Идти в шорт без понимания, как рассчитывается комиссия за заёмные средства. Игнорировать налоговые льготы. Часто торговать фьючерсами или акциями без анализа издержек по каждому контракту. Не проверять тарифы.

Клиенты не всегда оценивают свой оборот и активность перед выбором тарифа, что влечёт за собой высокие затраты на комиссиях. Также важно обращать внимание на скрытые сборы, такие как депозитарные или клиринговые. Они могут накапливаться и снижать доходность. Александр Гусев Директор по развитию брокерских продуктов «Т-Инвестиций»

Как минимизировать расходы при торговле на бирже

Совет 1. Выбирайте брокера с выгодными тарифами и прозрачной структурой комиссий. Обращайте внимание не только на комиссию за сделки, но и на дополнительные платежи: за ведение счета, депозитарные услуги, вывод средств и конвертацию валюты. Долгосрочным инвесторам предпочтительнее выбирать тарифы без ежемесячной абонентской платы, а для трейдеров — с пониженной комиссией за сделку при большом объёме торгов.

Важно подобрать брокера с низкими и понятными комиссиями, которые соответствуют вашему стилю инвестирования. Также необходимо проверить наличие лицензии Банка России и отзывы клиентов — это гарантирует надёжность и безопасность вложений. Дмитрий Вишневский Аналитик «Цифра брокер»

Проверить наличие лицензии Банка России у брокера можно здесь.

Когда вы определились с брокером, пройдите специальную консультацию или тест по подбору тарифа и обсудите возможности индивидуального тарифа или дополнительных бонусов, рекомендует Юлия Афанасьева из ФГ «Финам».

Совет 2. Оценивайте не только свою торговую активность, но и вид контракта на срочном рынке. Важно учитывать как стоимость самого контракта, так и биржевую комиссию, которая может быть выше, чем комиссия брокера.

Совет 3. Избегайте неосознанных сделок и перескакивания между инструментами без стратегии. Каждая сделка на финансовом рынке сопровождается брокерскими комиссиями и рыночными спредами — это скрытые издержки. Излишняя торговая активность приводит к накоплению этих затрат, что значительно сокращает потенциальную прибыль. Ориентируйтесь на долгосрочные инвестиции сроком от 5 лет и планируйте каждую операцию, чтобы снизить общие расходы на комиссии.

Совет 4. Инвестируйте в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) для снижения расходов и диверсификации. БПИФы позволяют вложить деньги сразу в несколько активов: акции, облигации, сырьевые товары и валюты. Это уменьшает транзакционные издержки и комиссии, ведь вы оплачиваете комиссию только за одну операцию купли-продажи паёв фонда, а не за каждую отдельную покупку актива. Кроме того, в стоимость пая уже заложена комиссия за управление активами — никаких скрытых платежей. А при владении паем более трёх лет прибыль освобождается от НДФЛ.

Совет 5. Откройте индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и пользуйтесь другими налоговыми льготами. По ИИС можно получить налоговый вычет до 88 тысяч рублей в год (сумма зависит от вашей ставки НДФЛ). Один человек может открыть до трёх ИИС одновременно у разных брокеров.

Налоговый вычет по ИИС: как и когда можно получить

Если вы держите ценные бумаги более 3 лет, вы можете воспользоваться льготой долгосрочного владения (ЛДВ) — доход освобождается от налога на прибыль. Льгота применяется на сумму до 3 миллионов рублей в год владения. Александр Гусев Директор по развитию брокерских продуктов «Т-Инвестиций»

Совет 6. Минимизируйте количество посредников между вами и финансовыми инструментами. По словам Юлии Афанасьевой, составить портфель самостоятельно обойдётся дешевле, чем поручать это управляющему.

Совет 7. Планируйте налоговые выплаты и закрывайте убыточные позиции в конце года. Сделки с потерями от 5–10% снизят сумму итоговой налогооблагаемой прибыли, что существенно сократит налоговые обязательства.

В конце года инвестору важно оценить свои позиции и при необходимости зафиксировать убытки по просевшим активам — это позволит уменьшить налогооблагаемую прибыль и снизить сумму налога. При этом желательно быстро повторно приобрести проданные бумаги, если вы рассчитываете на их дальнейший рост. Дмитрий Вишневский Аналитик «Цифра брокер»

Коротко

Расходы инвестора можно разделить на два типа: налоги и инфраструктурные траты. Ежегодно инвесторы платят НДФЛ по ставкам 13% или 15% годовых, в зависимости от суммы доходов. К инфраструктурным расходам относятся брокерская, биржевая и депозитарная комиссии, клиринговые и регистрационные сборы, оплата услуг финансовых консультантов.

Первый и самый важный шаг к минимизации расходов от торгов на финансовом рынке — найти надёжного брокера с максимально прозрачными тарифами. Важно учитывать не только брокерскую ставку, но и дополнительные комиссии. Сократите частоту торговых операций, чтобы снизить рыночные издержки. Подходите рационально к выбору активов для инвестиций. Закрывайте убыточные позиции в конце года. Снижайте налоговую нагрузку, торгуя через индивидуальный инвестиционный счёт или используя льготу долгосрочного владения.

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*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.