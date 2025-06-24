Стоимость нефти марки Brent за день упала на порядка 15% на новостях о перемирии между Ираном и Израилем. Цена газа опустилась на 10%. Как повлияет резкое снижение стоимости энергоресурсов на российский рынок ценных бумаг и рубль, рассказали «Рамблеру» аналитики.

В ночь на 24 июня появились новости о перемирии между Ираном и Израилем. Утром стороны подтвердили наступление режима прекращения огня. На открытии торгов во вторник стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) составила 68,24 доллара за баррель. Утром в понедельник их цена поднималась до 80,3 доллара за баррель. За сутки котировки рухнули на порядка 15%. К 14:00 мск фьючерс торговался по 69,5 доллара за баррель.

После исключения геополитической премии на рынке произошло восстановление баланса спроса и предложения, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. При полном снятии напряжённости котировки могут вернуться на уровни, на которых находились до начала обострения конфликта между Ираном и Израилем, — в область 65 долларов за баррель. На горизонте полугода аналитики Trafigura и Gunvor считают справедливой стоимость нефти 70 долларов за баррель при текущем глобальном профиците предложения. Goldman прогнозирует 71 доллар за баррель до конца года.

Июльский фьючерс на газ на голландском хабе TTF на новостях с Ближнего Востока упал на 10%. Утром в понедельник газ на ICE торговался в области 494–499 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов во вторник цена составила 444,7 доллара за тысячу кубометров. К 14:00 мск стоимость фьючерса была 439,3 доллара за тысячу кубометров.

Что будет с российскими акциями

Российский фондовый рынок во вторник демонстрирует умеренное снижение. Индекс Мосбиржи утром терял 1,4% и находился вблизи уровня 2715 пунктов. В лидерах падения российские нефтяные компании. К 14:15 мск индикатор несколько отыграл падение и был около отметки 2730,3 пункта (–1,08%).

Опрошенные «Рамблером» аналитики не видят причин для резкого падения российского фондового рынка. В краткосрочном периоде будет отыграно падение мировых цен нефти и газа, считает Андрей Смирнов из «БКС Мир инвестиций». Снижение стоимости энергоносителей негативно скажется на цене акций крупнейших нефтегазовых компаний — «Лукойл», «Роснефть», «Новатэк», «Татнефть», предупредил эксперт. По его словам, индекс Мосбиржи находится в блоке поддержки около 2700 пунктов — этот уровень может стать ориентиром для снижения бенчмарка.

Во время роста цен на нефть в начале конфликта Ирана и Израиля российский рынок акций сдержанно реагировал, потому что инвесторы не закладывали риски длительного сокращения поставок нефти. По этой причине реакция в обратную сторону после завершения военных действий будет незначительной, считает старший портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. Основным фактором для российского рынка акций остаются по-прежнему процентные ставки, указывает Алексеев. Он видит положительным драйвером для рынка дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России на ближайшем заседании в июле.

Ближневосточные события и нефтяные колебания имеют умеренное влияние на российский фондовый рынок, согласен аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Ключевыми драйверами для российских бумаг остаются внутренние факторы: курс рубля, ключевая ставка ЦБ, санкции, перечисляет аналитик. По его прогнозу, индекс Мосбиржи может продолжить снижение и опуститься до диапазона 2680–2740 пунктов в ближайшие дни, а в конце июня закрыться в районе 2700–2750 пунктов, если не произойдёт резких изменений в макроэкономической повестке или дивидендных выплат крупных компаний.

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Что будет с рублём

Рост цен на энергоносители после обострения конфликта между Ираном и Израилем выступал одним из факторов поддержки рубля во второй половине июня. Поэтому падение котировок оказало ослабляющий эффект для российской национальной валюты.

Юань на Московской бирже в моменте превысил 11 рублей впервые с 11 июня. Доллар и евро на рынке «Форекс» утром во вторник незначительно укреплялись к рублю, однако днём перешли к снижению. К 14:15 мск доллар стоил 78,2 рубля (–0,34%), евро — 90,8 рубля (–0,06%), юань — 10,9 рубля (–0,23%).

Поддержку рублю сегодня и завтра оказывает налоговый период, пик которого приходится на 25 июня, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. После его окончания рубль останется без опоры на этот фактор.

Если текущая динамика по нивелированию крепкого рубля продолжится, то к концу лета доллар может стоить выше 85 рублей, евро — вблизи 95 рублей. Юань может приблизиться к 11,5 рубля. Таким прогнозом поделился с «Рамблером» Андрей Смирнов.

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