Доллар в понедельник торгуется ниже 79 рублей. Значительную поддержку российской валюте оказал скачок цен на нефть на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем в конце прошлой недели. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля 16–20 июня.

Поведение рубля

Доллар на рынке «Форекс» завершил прошлую неделю (9–13 июня) на отметке 79,7 рубля. Понедельник валюта начала с той же отметки.

Курс евро в пятницу закрылся на 92,2 рубля. Новую неделю евро начал с 91,9 рубля. Юань закончил неделю на уровне 11,1 рубля. В понедельник валюта открылась вблизи того же уровня.

К 13:45 мск курс доллара составил 78,6 рубля. Евро торговался по 91,1 рубля, юань — по 10,9 рубля.

Причины

Поддержку рублю оказывает нефтяное ралли, вызванное эскалацией на Ближнем Востоке, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном в пятницу, 13 июня, стоимость Brent на Лондонской бирже (ICE) поднялась с отметки 67–69 долларов за баррель выше 75 долларов за баррель впервые с начала апреля.

Позитивно на курс рубля также влияет продолжение контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, добавил Зельцер. Это удерживает вшитую в курс рубля риск-премию на низком уровне, пояснил эксперт.

Ещё одна причина сильного рубля — значительные объёмы предложения валюты от Минфина и Банка России, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. На фоне снижения нефтегазовых доходов Минфин продолжает активно продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для пополнения государственного бюджета, подчеркнул эксперт. С начала июня объём нетто-продаж юаней со стороны ЦБ и Минфина вырос до 7,36 миллиарда рублей в день против 6,56 миллиарда рублей в день месяцем ранее.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара 16–20 июня продолжит находиться в районе 80 рублей. Курс евро будет торговаться вблизи 90 рублей, юань — 11 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

Доллар останется ниже 80 рублей.

Евро будет торговаться вблизи отметки 90 рублей.

Юань прогнозируется на уровне 11 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет находиться в диапазоне 78–81 рубля.

Евро составит 90–93 рубля.

Юань может находиться в коридоре 10,8–11,1 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Доллар будет торговаться в диапазоне 77,3–80,1 рубля.

Евро составит 89,2–92,6 рубля.

Юань будет в районе 10,8–11,03 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 77–80 рублей.

Юань будет стоить 10,7–11,1 рубля.

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