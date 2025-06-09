Что будет с рублём на неделе с 9 по 13 июня

После снижения ключевой ставки на заседании Банка России 9 июня рубль немного ослаб по отношению к другим валютам, но по-прежнему остаётся крепким. Среди причин эксперты выделяют продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина, а также стабильную ситуацию в геополитике. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе 9–13 июня.

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Поведение рубля

На прошлой неделе рубль в моменте укреплялся до 77 рублей за доллар, но в среднем находился в коридоре 78–79 рублей за доллар. Официальный курс ЦБ на 7 июня составил 79,1 рубля за доллар. Утром в понедельник 9 июня доллар торговался по 78,9 рубля на внебиржевом рынке.

Официальный курс евро на 7 июня составил 90,3 рубля. Новую неделю евро начал с отметки 90,2 рубля на внебиржевом рынке.

Юань закончил прошлую неделю на уровне 11 рублей. В понедельник торги китайской валютой начались с отметки 10,9 рубля.

К 12:50 мск доллар стоил 78,9 рублей, евро — 90,2 рубля. Юань торговался по 10,9 рублей.

Причины

Поддержку рублю могло оказать решение ЦБ по ключевой ставке, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Хотя ключевую ставку снизили на 1 процентный пункт — теперь она составляет 20% годовых, — общая позиция регулятора по дальнейшей монетарной политики почти не изменились, отмечает эксперт. По словам Бабина, Банк России будет ещё долго держать высокую ключевую ставку, что является одним из главных факторов завышенного курса рубля. Высокая ключевая ставка стимулирует экспортёров продавать намного больше иностранной валюты, чем того требуют правительственные нормы, говорит Дмитрий Бабин. Это, в свою очередь, дополнительно укрепляет рубль. Все опрошенные эксперты согласны с таким мнением.

Продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина на внутреннем рынке стали ещё одной причиной, которая оказывала поддержку рублю, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, на фоне снижения нефтегазовых доходов Минфин продолжает активно продавать валюту из ФНБ для пополнения госбюджета. В результате объём нетто продаж юаней со стороны ЦБ и Минфина в июне вырастет до 7,36 миллиарда рублей в день против 6,56 миллиарда в день месяцем ранее.

Третьей причиной Александр Потавин называет стабильную ситуацию в геополитике вокруг Украины. По его мнению, пока Россия не вышла из переговорного процесса, риски введения новых жёстких санкций против неё невелики. Отсутствие санкций также оказывает поддержку национальной валюте.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара 9–13 июня будет торговаться вблизи 78–81 рубля. Курс евро останется в области 88–91 рубля. Курс юаня составит 10,8–11,4 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина в случае оптимистического сценария:

Доллар будет торговаться 77,9–79,1 рубля.

Курс евро останется вблизи 88,8–90,2 рубля.

Юань будет находиться в границах 10,84–11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может находиться в коридоре 78–82 рубля.

Юань будет в диапазоне 10,8–11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 78–84 рублей.

Евро может находиться на уровне 88–92 рублей.

Диапазон юаня составит 10,9–11,3 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар будет торговаться в коридоре 78,5–81,5 рубля.

Евро будет торговаться в районе 93 рублей.

А юань — около 11,3–11,4 рубля.

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