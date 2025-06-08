Что такое краудлендинг: как заработать на кредитовании бизнеса

С 2020 года в России набирают популярность краудлендинговые платформы, которые предоставили инвесторам возможность заработать на кредитовании малого и среднего бизнеса. Разбираемся, что такое краудлендинг и как с его помощью можно зарабатывать более 20% годовых.

Разбираемся в понятиях

Краудлендинг — это механизм, позволяющий бизнесу получать кредиты от физических и юридических лиц без привлечения банка. Инструмент подходит компаниям из малого и среднего бизнеса на этапах, когда другие способы финансирования либо еще недоступны, либо обходятся слишком дорого.

Первые краудлендинговые площадки в России появились ещё в 2010–2011 годах и были нацелены на кредитование частных лиц, позднее стали появляться платформы по кредитованию бизнеса частными лицами. В 2020 году был принят закон об инвестициях с использованием инвестиционных платформ. И Банк России создал реестр операторов инвестиционных платформ. Сейчас в него входят около 100 площадок, в том числе для краудлендинга, краудфандинга и краудинвестинга.

Краудфандинг — это механизм привлечения финансирования на различные проекты на безвозмездной основе, то есть, по сути, благотворительность.

— это механизм привлечения финансирования на различные проекты на безвозмездной основе, то есть, по сути, благотворительность. Краудинвестинг — это механизм привлечения инвестиций от инвесторов на ранних этапах развития компании. В этом случае инвесторы получают долю в компании и имеют право на управление ею и получение части прибыли.

Все инвестиционные платформы по итогам 2024 года предоставили финансирование на общую сумму 27,4 миллиарда рублей. По данным «Цифра Брокер», финансирование на краудлендинговых платформах привлекали около 3800 заёмщиков и инвестировали 162,2 тысячи инвесторов.

Что такое краудфандинг

Как работает краудлендинг

Платформы. По данным Цифра банка, основную долю рынка краудлендинга в России занимают четыре платформы: JetLend, Поток, Вдело и LenderInvest.

© cifra-broker.ru

Сравним крупнейшие краудлендинговые платформы по следующим критериям: минимальная сумма, ожидаемая доходность, доля дефолтов, наличие приложения, автоинвестирования и вторичного рынка на платформе.

© «Рамблер»

Наиболее низкая необходимая сумма для инвестиций требуется на платформах Поток (400 рублей) и Вдело (1000 рублей), самая высокая — на LenderInvest (100 тысяч рублей).

Самая высокая ожидаемая доходность у платформы «Поток» (от 27 до 43% годовых), у остальных она находится примерно на одном уровне.

Самая высокая доля дефолтов среди заёмщиков — у платформы JetLend (5,3%), но это единственная компания, которая публикует этот показатель регулярно. Самая низкая доля — у LenderInvest (0,2%), а Поток не публикует данные об этом.

Практически у всех компаний есть собственное мобильное приложение, за исключением платформы Вдело, — она доступна только в веб-версии.

Все платформы предоставляют функцию автоинвестирования и на всех, кроме Вдело, есть собственный вторичный рынок, где инвесторы могут купить или продать займы другим заимодавцам.

Заёмщики. Обычно это небольшие компании и предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании. Ввиду небольшого масштаба бизнеса им затруднительно использовать альтернативные способы привлечения средств, такие как выпуск облигаций или размещение акций на бирже. Банковские кредиты могут быть тоже не всегда выгодны для них, поэтому они обращаются к краудлендинговым платформам.

Для привлечения средств заёмщикам нужно зарегистрироваться на платформе и пройти верификацию. Требования к компаниям у разных платформ могут различаться.

Например, для размещения на JetLend компания должна быть зарегистрирована более 12 месяцев, иметь среднемесячную

выручку за последний год более одного миллиона рублей, а также иметь чистую кредитную историю. Ставки по кредитам для компаний на платформе составляют от 24 до 57,5% годовых, а максимальная сумма — 85 миллионов рублей.

На других платформах ставки для заёмщиков примерно похожи и колеблются в районе 30% годовых, по данным на июнь 2025 года.

Инвесторы. Чтобы начать инвестировать, потенциальные инвесторы также должны пройти регистрацию на платформе и подтвердить свою личность. Платформы предъявляют требования к инвесторам ниже, чем к заёмщикам.

Например, в JetLend потенциальный инвестор должен быть гражданином России не младше 18 лет.

После регистрации инвестор пополняет счёт и выбирает стратегию или проект, которому хочет дать денег. После этого ему остаётся только ждать и получать проценты на вложенный капитал.

По закону неквалифицированные инвесторы могут инвестировать через краудлендинг максимум 600 тысяч рублей в год. Для квалов никаких ограничений нет.

Доходность. Все крупнейшие платформы предлагают доходности выше, чем на банковских депозитах. По данным ЦБ на середину мая, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны составила 19,5%. Средневзвешенная доходность краудлендинговых инвестиций физического лица в 2023 году находилась на уровне 18%, данных за 2024 год ЦБ ещё не опубликовал.

Как заявляют сами платформы в своих маркетинговых материалах, ожидаемая доходность их стратегий может составлять от 22 до 43% годовых. Важно отметить, что она не гарантирована, как на вкладе в банке, а вложенные деньги не застрахованы. В случае любого неблагоприятного развития событий вы можете потерять свои деньги и вам никто их не компенсирует.

Преимущества краудлендинга для инвесторов

Высокая доходность. Если сравнивать доходности в краудлендинге с банковским вкладом или надёжными облигациями, то в первом случае они будут выше в среднем на 5–20% годовых.

Низкий порог входа. Инвестировать на некоторых платформах можно даже с нескольких сотен рублей.

Простота инвестирования. Чтобы начать инвестировать, достаточно зарегистрироваться на платформе, подтвердить свою личность и пополнить счёт. Пройти верификацию на многих платформах можно через Госуслуги, а пополнение счёта доступно через Систему быстрых платежей (СБП), то есть деньги поступают мгновенно. Все процедуры можно сделать онлайн, без посещения офиса.

Отсутствие инфраструктурных рисков. Все инвестиции происходят внутри России. Поэтому нет санкционных рисков, как в случае с инвестированием в иностранные акции.

Риски краудлендинга для инвесторов

Риск дефолта заёмщика. Не стоит забывать, что краудлендинг — это кредитование бизнеса. То есть вы даёте взаймы компании, которая обязуется вернуть вам деньги. Если компания обанкротится, вы не получите свои деньги обратно. Краудлендинговые платформы стараются минимизировать этот риск разными методами, начиная от строгой оценки заёмщика и заканчивая распределением капитала инвесторов между разными займами. Но риск дефолта заёмщиков по-прежнему сохраняется, из-за чего инвесторы рискуют потерять весь вложенный капитал.

Риск закрытия платформы. Если платформа закроется по любой причине, неизвестно, что будет с деньгами инвесторов и займами заёмщиков. Закон не предусматривает алгоритма действий всех участников на такой случай. Известно лишь то, что информация обо всех денежных операциях передаётся в банк, где у платформы был открыт счёт.

Риск нарваться на мошенников. Поскольку рынок ещё молодой, мошенники могут маскировать финансовые пирамиды или просто фиктивные компании под краудлендинговые платформы. Инвестируя на таких платформах, граждане рискуют потерять все деньги вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Чтобы не попасться на уловку мошенников, важно всегда проверять, состоит ли инвестиционная платформа в реестре Банка России.

Как начать инвестировать

Рассмотрим пример регистрации на краудлендинговой платформе на примере LenderInvest. Принцип работы большинства платформ схож, но отдельные пункты могут отличаться.

1. Войдите на сайт компании и нажмите «Зарегистрироваться», далее выберите «Как инвестор».

© lender-invest.ru

2. Регистрация доступна по номеру телефона или через Госуслуги. Если выберите через Госуслуги, вас сразу переведёт в личный кабинет, где нужно подтвердить свою личность. Идентификация доступна через Госуслуги, но платформа попросит загрузить фото паспорта и подписать документы с помощью СМС-кода.

© lender-invest.ru

3. После того как вы всё заполнили, нужно будет подождать, пока платформа проверит ваши данные. Обычно это занимает 5–10 минут.

4. Пополните счёт на нужную вам сумму. В LenderInvest это минимум 100 тысяч рублей.

© lender-invest.ru

5. После пополнения перейдите в раздел «Оферты», выберите подходящий продукт и нажмите «Инвестировать».

© lender-invest.ru

6. Укажите сумму инвестиций и оформите заявку.

У других платформ механизм инвестирования может отличаться. Например, в JetLend можно подключить автоинвестирование и выбрать подходящую стратегию. Платформа автоматически будет распределять ваши средства между займами, а вам останется только ждать получения дохода.

© jetlend.ru

Коротко

Краудлендинг — это механизм, который позволяет бизнесу получать кредиты от широкого круга физических и юридических лиц.

Основную долю рынка краудлендинга в России занимают четыре платформы: JetLend, Поток, Вдело и LenderInvest.

К преимуществам краудлендинга относятся высокая доходность, простота инвестирования и низкий порог входа.

К рискам относятся дефолт, закрытие платформы и мошенничество у неаккредитованных фирм.

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