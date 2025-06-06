Как неквалифицированному инвестору сдать тестирование у брокера

В 2021 году Банк России обязал неквалифицированных инвесторов сдавать тесты для доступа к сложным финансовым продуктам. Теперь такие участники рынка могут покупать лишь ограниченный перечень ценных бумаг, а приобретение сложных инструментов требует успешного прохождения теста у брокера. Рассмотрим подробнее, какие инструменты подпадают под ограничение и как подготовиться к прохождению экзамена.

Когда и кому нужно проходить тест

В России все инвесторы делятся на две категории: квалифицированные и неквалифицированные. Центробанк полагает, что неквалифицированные инвесторы подвержены повышенным рискам, поэтому нуждаются в дополнительной защите. Одним из методов такой защиты выступает ограничение доступа к сложным финансовым инструментам.

Нужно ли становиться квалифицированным инвестором

К одним инструментам доступ «неквалам» не предоставляется совсем, к другим — только после прохождения тестирования.

К первой группе относятся еврооблигации в иностранной валюте, депозитарные расписки, иностранные ценные бумаги, некоторые закрытые паевые фонды, сделки в pre-IPO, структурные ноты и венчурные фонды.

Во вторую группу включены инструменты, которые доступны после прохождения теста. Они перечислены в таблице ниже:

© «Рамблер»

Тест состоит из двух частей.

В первой части инвестор должен ответить на три вопроса о своих знаниях и опыте в торговле выбранным инструментом — этот блок называется «Самооценка». Эти вопросы предназначены для самостоятельной оценки уровня подготовки инвестора и никак не отражаются на результатах тестирования.

Вторая часть состоит из четырёх вопросов об инструменте, к каждому из которых есть несколько вариантов ответов. Этот блок называется «Знания».

© Приложение «СберИнвестиции»

Правильный ответ на все четыре вопроса даёт инвестору возможность торговать выбранным активом. Тест считается неуспешным при наличии хотя бы одной ошибки. Вопросы при повторной сдаче могут измениться. Количество попыток не ограничено, новую попытку можно предпринять сразу после предыдущей.

Неквалифицированные инвесторы проходят тестирование не всегда. Если до 1 октября 2021 года вы уже совершали сделки с перечисленными выше сложными инструментами, повторно сдавать тест не потребуется.

Где проходить тестирование

Тестирование можно пройти в любом приложении брокера. Вы не получите возможность торговать активом, пока не пройдёте тест. У каждого брокера тестирование нужно проходить отдельно. Если, например, вы сдали тест в «СберИнвестициях», то в «Т-Инвестициях» для торговли тем же инструментом вам придётся сдавать его снова.

Чтобы сдать тест, достаточно выбрать в приложении брокера инструмент, для которого необходимо его прохождение. В этом случае брокер сам предложит пройти тестирование.

© Приложение «СберИнвестиции»

Если вы хотите сдать нужные тесты заранее, это можно сделать в отдельном разделе. Например, в «СберИнвестициях» для этого нужно перейти в свой профиль и выбрать раздел «Тестирование».

© Приложение «СберИнвестиции»

Как подготовиться к сдаче теста

Успешно пройти тестирование можно, предварительно освоив базовый стандарт, разработанный Центробанком. В нём можно найти ответы на интересующие вопросы по каждому типу финансового инструмента. В документе представлен материал для изучения, а также вопросы и ответы для этапа тестирования «Самооценка». Для этапа «Знания» есть только вопросы, ответов нет.

Для самостоятельного изучения материала мы подготовили чек-лист — необходимый список инструментов, а также вопросов по ним, который необходим для успешного освоения материала и сдачи теста.

Подготовиться к тестированию можно и с помощью специальных курсов от брокеров. Например, чтобы их найти в приложении «СберИнвестиции», нужно перейти в свой профиль → «Центр обучения» → «Курсы» → «Сложные финансовые инструменты и сделки». Далее вы выбираете нужный инструмент и читаете подробную статью о нём. В конце статьи сразу будет кнопка «Пройти тест».

© Приложение «СберИнвестиции»

Эти статьи можно найти при открытии самого теста: под кнопкой «Приступить» нажмите «Подготовиться к тесту» и откроется нужная вам статья.

© Приложение «СберИнвестиции»

У других брокеров есть аналогичные курсы и обучающие материалы. Например, у «Альфа-Инвестиций» курс состоит из восьми уроков. В каждом уроке рассказывается про отдельную группу инструментов с примерами.

© alfabank.ru

Коротко

Для торговли сложными инструментами инвесторы должны пройти специальное тестирование.

Если инвестор квалифицированный или совершал сделки с инструментом до осени 2021 года, то от тестирования он освобождается.

Подготовиться к тестированию можно прямо в приложении или на сайте брокера.

Количество попыток прохождения теста не ограничено.

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