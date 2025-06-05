Что можно купить на бирже за тысячу рублей

Чтобы сделать первые шаги в инвестициях, необязательно иметь большой стартовый капитал. На бирже можно купить активы, стоимость которых менее 1 тысячи рублей. Вложив такую маленькую сумму, большого заработка ждать не стоит. Но вы получите опыт и понимание механизма работы биржи и финансовых инструментов. Рассказываем, что можно купить на бирже за 1 тысячу рублей, и приводим советы экспертов. Информация в этом тексте не является инвестиционной рекомендацией.

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Акции

Акции — ценные бумаги, которые подтверждают, что их держатель владеет долей в компании. Такие активы позволяют зарабатывать двумя способами:

На дивидендах. Дивиденды — часть прибыли, которую распределяют между акционерами. Их выплачивают не все эмитенты и только в том случае, если за отчётный период компания получила прибыль.

Дивиденды — часть прибыли, которую распределяют между акционерами. Их выплачивают не все эмитенты и только в том случае, если за отчётный период компания получила прибыль. На колебаниях стоимости. Стоимость акций на бирже постоянно меняется. Поэтому инвесторы зарабатывают, покупая бумаги дешевле и продавая дороже.

Акции перспективны тем, что у них нет потолка доходности. Но прогнозировать направление движения цены очень трудно. Поэтому, вкладываясь в них, вы рискуете потерять свои сбережения.

Для первых шагов в инвестициях можно рассмотреть акции стабильного эмитента с дивидендной историей и высоким уровнем ликвидности. Такие бумаги позволят почувствовать, как работает рынок. Данила Ладнюк Финансовый советник, квалифицированный инвестор

На бирже хороший выбор акций до 1 тысячи рублей, отмечает Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group. И даже если эти бумаги не покажут доходность здесь и сейчас, то, «играя» на такую сумму, вы приобретёте опыт.

Для начала можно присмотреться к «дивидендным тихоням», продолжает эксперт. Это компании, которые не так часто появляются в СМИ и не так интересны спекулянтам, но выплачивают своим акционерам дивиденды. Таких много в энергетическом и сырьевом секторах.

Рассмотрим, например, «Интер РАО». Стоимость обыкновенной акции Интер РАО (IRAO) на 3 июня 2025 года составляет около 3,6 рубля. Бумаги торгуются лотами по 100 штук. Таким образом, на 1000 рублей можно купить 200 акций этой компании (2 лота по 100 штук).

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В то время как акций «Роснефти» из сырьевого сектора (тикер ROSN) на 1000 рублей можно приобрести только две. Стоимость бумаг на 3 июня 2025 года составляет около 440 рублей.

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Облигации

Облигация — ценная бумага, которая работает по типу расписки. Она подтверждает, что эмитент занял у вас деньги, он обязуется их вернуть, а также выплатить проценты за их использование.

Главное преимущество облигаций — предсказуемость номинала и уровня доходности. Вкладываясь в них, вы заранее знаете, сколько и когда вы получите. При этом чем выше надёжность эмитента, тем ниже ваши риски. С этой точки зрения самыми надёжными считаются облигации федерального займа (ОФЗ). Приобретая их, вы даёте в долг государству.

Облигации федерального займа

На рынке представлен большой выбор ОФЗ с разным сроком погашения. Вкладываясь в долгосрочные облигации, есть возможность зафиксировать высокую доходность на длительный срок.

Например, 3 июня 2025 года федеральные облигации ОФЗ 29018 со сроком погашения 26 ноября 2031 года торгуются по цене 97% от номинала, то есть одну ценную бумагу можно приобрести за 970 рублей.

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Облигации коммерческих компаний

Инвесторы могут вкладываться не только в государственные, но и в корпоративные облигации. Последние считаются более рискованными, поэтому при их покупке необходимо обращать внимание на надёжность эмитента.

На Мосбирже представлен большой выбор облигаций крупных и известных компаний, стоимостью до 1 тысячи рублей. Среди них бумаги «Аэрофлота», «Почты России», РЖД, «Автодора».

Например, облигации «Автодора» RU000A104XR2 3 июня 2025 года можно купить по цене 89,31% от номинала, то есть за 893,1 рубля. Дата погашения — 01 июля 2027 года.

БПИФ

БПИФ — биржевые паевые фонды. Суть такого инструмента в том, что вы вкладываете свои деньги сразу же в комплекс активов, из которых состоит паевой инвестиционный фонд. Инвестору не нужно самостоятельно подбирать бумаги, оценивать их, покупать и продавать. Всё это за него делает управляющая компания.

Главное преимущество БПИФ — низкий порог входа и высокий уровень диверсификации. На тысячу рублей вы можете купить по несколько паёв каждого инструмента и на собственном опыте изучить поведение разных классов активов. Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

На бирже торгуются фонды, которые инвестируют в активы, сгруппированные по разному принципу. Есть фонды голубых фишек, топовых российских акций, гособлигаций, драгоценных металлов, недвижимости.

Например, на 3 июня 2025 года один пай Фонда голубых фишек SBBC стоит 9,952 рубля. Таким образом, на 1 тысячу рублей вы можете купить 100 паёв. В случае с Фондом денежного рынка AKMP, где стоимость одного пая всего 1,05 рубля, доступно приобретение практически 950 паёв. Полный список фондов денежного рынка можно посмотреть здесь.

На бирже представлена широкая линейка фондов. Это позволяет инвестору даже на 100 рублей включить в портфель самые разнообразные активы: от золота до акций компаний средней и малой капитализации. Андрей Макаров руководитель отдела продаж УК «Первая»

Можно ли собрать портфель на 1 тысячу рублей

На рынке есть интересные предложения, которые можно опробовать даже на минимальной сумме, а затем на её примере понять прибыльность и спроектировать её на более крупную сумму инвестиций, рассказал «Рамблеру» Тараповский.

Например, на 1 тысячу рублей на 3 июня 2025 года вы можете собрать портфель*, состоящий из следующих активов:

2 акции Whoosh — 336 рублей;

1 облигация Сбербанка 001Р-SBERD5 — 501 рубль;

16 паёв голубых фишек SBBC — 159 рублей.

Итого: 3 разновидности ценных бумаг общей стоимостью 996 рублей.

1 тысяча рублей — сумма недостаточная для получения существенной прибыли, отмечает Тараповский. Однако новичкам на рынке ценных бумаг это может позволить опробовать инструмент и познакомиться с его нюансами, не опасаясь потерять накопления.

Коротко

1 тысяча рублей — очень маленькая сумма для инвестиций. Но даже на неё можно купить инвестиционные инструменты и сделать свой первый шаг в трейдинге.

В рамках данного лимита можно приобрести перспективные акции крупных компаний из разных секторов экономики. А также облигации: государственные и корпоративные.

Другая возможность — инвестировать в биржевые паи. В этом случае вы можете вложиться сразу же в набор активов и диверсифицировать риски.

Куда в 2025 году вложить 500 тысяч рублей

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.