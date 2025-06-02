Как фондовый рынок отреагировал на переговоры России и Украины

2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. На фоне напряжённой геополитической ситуации индекс Мосбиржи на протяжении дня снижался, но затем начал отыгрывать падение после появления первой информации о завершении встречи делегаций. Эксперты, опрошенные «Рамблером», объяснили реакцию рынка и дали прогнозы по его динамике в июне.

Поведение индекса Мосбиржи

В понедельник 2 июня торги на фондовом рынке начались с падения индекса Мосбиржи на 1,2%, до 2800 пунктов. Сомнения инвесторов в быстром урегулировании конфликта вызвали подрыв мостов в Брянской и Курской областях и атаки дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

С 9:00 до 11:00 по мск индекс показал небольшой рост: он поднялся с отметки 2795 до 2798 пунктов. Но к 13:00 он достиг отметки в 2792 пункта, а к 16:00 снизился до минимального за день значения 2777 пунктов. После появления новостей об окончании встречи бенчмарк начал рост и к 18:50 полностью отыграл падение, достигнув уровня 2829,67 пунктов (+0,03%).

Лидеры роста на 18:50 по мск:

ПИК, обыкновенные акции (+5,22%).

«Ренессанс» (+3,67%)

ЮГК (+2,88%).

«Система», обыкновенные акции (+2,6%).

«Роснефть» (+2,48%).

Лидеры падения:

«Татнефть», привилегированные акции (–6,63%).

«Татнефть», обыкновенные акции (–6,51%).

«Аэрофлот» (–1,5%).

БСП, обыкновенные акции (–1,43%).

«Астра», обыкновенные акции (–1,01%).

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Эксперты объяснили реакцию рынка

Российский рынок реагирует на результаты переговоров сдержанно, так как прогресса достигнуто не было, сообщил Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По его словам, прогресса никто и не ожидал, поэтому, скорее всего, снижение будет краткосрочным.

Реакция рынка акций и курса рубля на это событие была нейтральной, оценивает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он объясняет её тем, что результатом переговоров стали не прекращение огня или встреча лидеров двух стран, а договорённости о следующем раунде переговоров в конце июня. То есть ситуация близка к той, что была ранее в середине мая, отмечает эксперт.

Фондовый рынок весьма чувствителен к геополитическим новостям, но пыл инвесторов охладили февральские события, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В феврале рынок чрезмерно позитивно реагировал на новости о возобновлении контактов между США и Россией, ожидая быстрых решений, которых не последовало. Поэтому сейчас участники рынка более скептичны и осторожны, объяснил эксперт.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов соглашается с тем, что у участников рынка наблюдались сдержанные ожидания от встречи делегаций. Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций», наоборот, отмечает, что в июне на фондовом рынке обычно наблюдается затишье, но возможна волатильность, так как много решается и сохраняется неопределённость.

Ожидания аналитиков в июне:

Зельцер ожидает рост индекса Мосбиржи до уровня 3000 пунктов .

. Ефанов прогнозирует бенчмарк на уровне 2785–3000 пунктов .

. Наталья Малых из «Финама» ожидает 3000–3050 пунктов без учёта фактора геополитики.

Поведение индекса РТС

Долларовый индекс РТС в день переговоров между Россией и Украиной демонстрировал схожую с Индексом Мосбиржи динамику. Его торги открылись с падения: к 10:00 по мск 2 июня показатель упал на 1,11% (к закрытию дня 30 мая) до 1120,94 пункта, уровень закрытия 30 мая составлял 1133,52 пункта.

На протяжении большей части дня 2 июня бенчмарк падал, достигнув минимального значения 1113 пунктов к 16:00 по мск. Затем он начал отыгрывать позиции и к 17:00 вырос до 1116 пунктов. К закрытию торгового дня он составлял 1126,53 (-0,62%).

По прогнозу Чернова, в июне индекс будет находиться на уровне 1150 пунктов.

Поведение рубля

Несмотря на локальные колебания курса рубля на рынке «Форекс» на прошлой неделе, он продолжал укрепляться. 29 мая впервые с 2023 года курс рубля был ниже 78 рублей за доллар и 89 рублей за евро. С начала года отечественная валюта укрепилась на 30%.

Однако на фоне российско-украинских переговоров 2 июня национальная валюта немного ослабла: на 17:00 мск 2 июня она торговалась на уровне 79 рублей за доллар и 91 рубля за евро.

Потавин из «Финама» не ожидает в ближайший месяц заметного падения курса рубля к доллару, так как не наблюдается тех факторов, которые могут привести к резкой смене ситуации на валютном рынке России.

Прогнозы экспертов на июнь:

Потавин предполагает, что доллар будет в диапазоне 78–84 рублей, евро — 88–91,3 рубля, юань — 10,9–11,3 рубля .

. Зельцер прогнозирует, что стоимость доллара поднимется до 85 рублей, юаня — до 11,5 рубля .

. Ефанов: курс доллара будет находиться в пределах 75,1–83,4 рубля.

Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 2 по 8 июня