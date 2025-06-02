Каким будет рынок ЦФА через три года: мнение экспертов

Объём привлечённых в цифровые финансовые активы (ЦФА) средств по итогам первого квартала 2025 года достиг 800 миллиардов рублей, подсчитали в Банке России. Но, несмотря на рост, остаются открытыми вопросы вторичного обращения, регулирования и привлечения инвесторов. Вместе с экспертами разберём актуальные проблемы рынка ЦФА и рассмотрим перспективы его дальнейшего развития.

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Текущее состояние рынка ЦФА

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это электронные версии финансовых инструментов (акций, облигаций, векселей). Они создаются с помощью технологии блокчейн, что делает возможным хранение, продажу и обмен такими активами в цифровой форме. В цифровую оболочку можно обернуть почти всё: квадратные метры, товары, драгметаллы и многое другое.

Рынок ЦФА сравнительно молодой — он появился в 2022 году, но быстро развивался: если в 2023 году его объём не достигал 65 миллиардов рублей, то по итогам 2024 года превысил 590 миллиардов рублей, а по итогам первого квартала 2025 года — 800 миллиардов рублей. Последние данные привела заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кристина Алешина на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Все операции с цифровыми финансовыми активами — от выпуска до обращения — находятся под контролем Банка России. Участники рынка ЦФА обязаны следовать правилам и требованиям, установленным законом № 259-ФЗ.

Согласно закону за функционирование систем, регулирующих выпуск и обращение электронных активов, отвечают операторы информационных систем (ОИС). На конец мая 2025 года в реестр ЦБ внесено 15 компаний.

Несмотря на то что количество ОИС постепенно растёт, 85% объёма рыночных размещений ЦФА в 2024 году обеспечили три платформы: «А-Токен» (60%), «Мастерчейн» (20%) и «Токеон» (5%). Такие данные приводятся в аналитическом обзоре SberCIB Investment Research. По количеству эмиссий ЦФА в 2024 году лидировали платформы «А-Токен», «Атомайз», Сбер, «Токеон», НРД.

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В течение 2024 года объём первичных размещений цифровых активов увеличился почти в 9 раз и достиг показателя 594 миллиарда рублей, говорится в отчёте ЦБ. Всего ЦФА эмитировали 189 компаний, но почти 2/3 из них произвели по одному небольшому выпуску.

По данным SberCIB Investment Research, суммарный объём выпусков, размещённых на рынке ЦФА с момента его появления, достиг 684 миллиардов рублей.

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88% компаний используют ЦФА исключительно как замену облигациям. Механизм выплат по таким активам практически идентичен облигационным схемам: инвесторы получают регулярные платежи и номинальную стоимость в момент погашения, что определяется условиями эмиссии и срочностью выпуска.

Рынок ЦФА постепенно обогащается инновационными продуктами. Появились особые выпуски, чья стоимость привязана к цене драгметаллов, ценных камней, объектов недвижимости, акций, а также гибридные цифровые продукты, включающие элементы ЦФА и утилитарных цифровых прав.

Например, в июле 2024 года Альфа-Банк выпустил гибридные цифровые права на золото. По ним инвестор имеет право выбрать между денежной выплатой и золотым слитком. А в мае 2025 года Т-Банк выпустил ЦФА, привязанные к стоимости биткоина.

Гибкость ЦФА делает его универсальной цифровой оболочкой практически для любого базового актива. С помощью ЦФА можно не только давать деньги в долг компаниям, но и инвестировать в драгоценные металлы, недвижимость, искусство и многое другое. Алексей Илясов Генеральный директор «Атомайз»

Однако потенциал цифровых активов раскрыт далеко не полностью. Они преимущественно используются как источник краткосрочного капитала. Данные ЦБ показывают, что 73% всех размещённых в 2024 году выпусков имеют срок погашения до года. Причём большая часть приходится на активы со сроком менее шести месяцев.

Лидирующую позицию по объёму эмиссии занимают банки, в то время как представители других отраслей ограничиваются небольшими выпусками. В обзоре SberCIB Investment Research говорится, что 47% объёма размещений 2024 года пришлось на выпуски Альфа-Банка, 20% обеспечил банк ВТБ, 5% — ПСБ, 3% — Совкомбанк.

В 2024 году произошли существенные регуляторные изменения, способствующие развитию отрасли. Так, был принят закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчётах. Помимо этого, регулятор открыл доступ иностранным ЦФА к российским блокчейн-платформам.

Проблемы и перспективы рынка ЦФА

Налоговое регулирование

В настоящее время эмитенты не имеют возможности учитывать расходы на обслуживание долгов по цифровым активам в одной базе с доходами. Необходимость формировать отдельную налоговую базу по ЦФА снижает привлекательность инструмента.

Налоговые вопросы являются одной из основных преград для развития рынка ЦФА. ОИС едины во мнении, что расходы на выпуск долговых ЦФА должны учитываться в общей налоговой базе эмитента по аналогии с традиционными инструментами на денежное требование. Игорь Егоркин Генеральный директор платформы «Токеон»

Ещё одно необходимое изменение, которое будет способствовать развитию сферы гибридных цифровых прав (ГЦП), — уход от авансового налога на добавленную стоимость (НДС) в таких выпусках, продолжает Егоркин. По его мнению, НДС должен возникать в момент, когда владелец ГЦП выбрал способ погашения активов товаром или услугой, а не деньгами.

Если будет снят ключевой барьер, касающийся налогового учёта ЦФА у эмитентов, мы ожидаем перехода в оболочку ЦФА около трети объёма краткосрочных облигаций, что составляет около 1 триллиона рублей. Алексей Илясов Генеральный директор «Атомайз»

Ограниченная ликвидность

Низкая ликвидность связана с фактическим отсутствием вторичного рынка. Обращение ЦФА ограничено рамками отдельных информационных платформ. Это сужает возможности инвесторов.

Проблема, которая давно преследует рынок ЦФА, — вопрос вторичного обращения таких активов. Сложность заключается в том, что в традиционных биржевых торгах ценные бумаги имеют единую инфраструктуру в лице биржи, депозитария, клиринга и пр. В случае же с ОИС — каждая платформа по выпуску ЦФА имеет право использовать личную инфраструктуру в виде собственного блокчейна. Даниил Болотских Аналитик «БКС Мир инвестиций»

Отказ от традиционной биржевой инфраструктуры в действительности сокращает издержки при первичном выпуске ценных бумаг, продолжает Болотских, однако следствием этого становится замкнутость таких систем — передать учёт таких активов на другие платформы, построенные на другом блокчейне, трудно. Это ограничивает возможности перепродажи ЦФА.

Решить данную проблему власти планируют в том числе при помощи выпуска цифровых свидетельств — ценных бумаг, удостоверяющих права на ЦФА. Законопроект, который вносит поправки в закон «О рынке ценных бумаг», на конец мая 2025 года находится на стадии первого чтения.

В результате его принятия инвесторы получат возможность использовать привычные способы управления цифровыми инвестициями, а эмитенты смогут привлекать средства через классические биржевые механизмы.

Использование цифровых свидетельств позволит увеличить дистрибуцию и повысить ликвидность рынка, отметил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в рамках конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2025».

Работой над этим вопросом занимаются и сами операторы. Они совершенствуют механизмы вторичной торговли на своих платформах.

С 2025 года “Атомайз” и Т-Инвестиции запустили вторичную торговлю ЦФА с автоматическим исполнением сделок и маркетмейкером. Это означает, что сделки исполняются моментально. Мы видим интерес инвесторов: только за первый месяц 2025 года число сделок вторичной торговли на платформе “Атомайз” превысило весь объём 2024 года. Алексей Илясов Генеральный директор «Атомайз»

Ограничения для инвесторов

В настоящее время квалифицированным инвесторам доступны все виды ЦФА, а для неквалифицированных действуют следующие ограничения:

лимит на покупку ЦФА составляет 600 тысяч рублей в год, он не распространяется на ЦФА, перечисленные в п. 2 указания ЦБ №5635-У;

отсутствует доступ к инструментам с плавающей ставкой.

Среди факторов, которые будут способствовать динамичному развитию рынка, — упрощение доступа к продуктам: увеличение лимита для неквалифицированных инвесторов, введение тестирования по конкретным продуктам с целью снятия лимита при его успешном прохождении, открытие доступа неквалифицированным инвесторам к ЦФА с доходностью, привязанной к ключевой ставке или к ЦФА, которые имеют 100%-ную защиту капитала и плавающую доходность. Игорь Егоркин Генеральный директор платформы «Токеон»

Кроме этого Егоркин говорит о необходимости отмены повторной процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора для пользователей, которые ранее получили такой статус при работе с ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами.

Напомним, что статус квалифицированного инвестора чаще всего присваивают брокеры. При этом по действующим нормам ОИС не могут признавать такой статус, если он присвоен другой компанией. Чтобы получить доступ к ЦФА, инвестор должен повторно подтверждать квалификацию у оператора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подняла вопрос разного регулирования рынка ЦФА и традиционного фондового рынка на конференции НАУФОР. Она сообщила, что существующий разрыв регулятор намерен устранять, в том числе при помощи уравнивания правил выпуска и обращения ЦФА с существующими на фондовом рынке.

Недостаток финансовых инструментов

Сегодня на рынке представлено ограниченное количество ЦФА, подавляющее большинство которых представляют собой аналог краткосрочных облигаций.

В каталоге представлено около 10–20 предложений, чего едва хватает для диверсификации. Если я ещё и оценивать начну, и выбирать, как по-хорошему и надо делать, почти ничего не останется, и портфель получится слишком концентрированным. Как правило, это займы на срок до 1 года с регулярными выплатами. И чем, спрашивается, облигации не угодили? Владимир Верещак финансовый советник, квалифицированный инвестор

О необходимости внедрения новых инструментов на рынке ЦФА говорит и Егоркин. Он отмечает, в частности, большие перспективы у гибридных цифровых прав, токенизации физических активов.

Недоверие инвесторов

Инвесторы плохо осведомлены о цифровых финансовых активах, поэтому не доверяют этому инвестиционному инструменту.

Согласно заказанному SberCIB Investment Research опросу, доля инвесторов, готовых вкладываться в ЦФА, составляет всего 8,3%. Исследование проводилось в 2023–2024 годах, в нём приняли участие 2,3 тысячи респондентов из 164 российских городов с населением более 100 тысяч жителей.

Сложности оценки рисков

По сведениям Эксперт РА, у 2/3 эмитентов цифровых активов нет опыта привлечения средств через облигации и актуальные кредитные рейтинги. Из-за отсутствия требований по раскрытию информации инвесторам трудно оценить риск дефолта эмитента.

Это является довольно существенным ограничением на пути к росту доверия для рынка. Компании, выпустившие акции на Мосбирже, обязаны отчитываться перед акционерами, они зачастую имеют кредитные рейтинги и соблюдают другие требования, установленные биржей. В случае с ЦФА отсев эмитентов производит сама платформа (ОИС), что чревато повышенными рисками для инвесторов. Даниил Болотских Аналитик «БКС Мир инвестиций»

Об этой проблеме говорит и Верещак. Он считает, что недостаток аудированной финансовой отчётности эмитентов и информации о выпусках в удобной для анализа форме, отсутствие рейтингов и агрегаторов тормозят развитие отрасли.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что рынок ЦФА будет продолжать развиваться и через три года покажет рост:

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» ожидает расширения рынка ЦФА в ближайшие годы за счёт корпоративных клиентов, использующих эти активы для расчётов внутри холдингов; интереса со стороны розничных инвесторов, развития международных расчётов на основе ЦФА и поддержки регуляторов.

ожидает расширения рынка ЦФА в ближайшие годы за счёт корпоративных клиентов, использующих эти активы для расчётов внутри холдингов; интереса со стороны розничных инвесторов, развития международных расчётов на основе ЦФА и поддержки регуляторов. Игорь Егоркин, генеральный директор платформы «Токеон» ожидает трёхкратного роста рынка цифровых активов к 2028 году при условии точного понимания сроков, в которые будут устранены налоговые барьеры, и выхода институциональных инвесторов.

ожидает трёхкратного роста рынка цифровых активов к 2028 году при условии точного понимания сроков, в которые будут устранены налоговые барьеры, и выхода институциональных инвесторов. Даниил Болотских, аналитик «БКС Мир инвестиций» , считает, что прогнозы аналитических агентств по росту рынка в ближайшие 3 года до 1,5–1,7 триллиона рублей могут реализоваться, если государство поможет с разработкой законодательства и внедрением лучших практик в новую веху развития финансовых инструментов.

, считает, что прогнозы аналитических агентств по росту рынка в ближайшие 3 года до 1,5–1,7 триллиона рублей могут реализоваться, если государство поможет с разработкой законодательства и внедрением лучших практик в новую веху развития финансовых инструментов. Алексей Илясов, генеральный директор «Атомайз», считает главным возможным драйвером развития ЦФА в 2025 году вторичную торговлю. Он выразил надежду, что по итогам года вторичный рынок ЦФА сравняется с первичным.

Коротко

Рынок ЦФА показывает быстрый рост: его объём за 2024 год увеличился с 65 до 594 миллиардов рублей. Однако его потенциал раскрыт не полностью.

Основными проблемами, которые затрудняют развитие отрасли, являются: налоговое регулирование, недостаточная ликвидность, ограничения для инвесторов, недостаток финансовых инструментов, недоверие инвесторов, сложности оценки рисков.

Регулятор и игроки рынка прикладывают усилия, чтобы решить указанные проблемы. Эксперты рассчитывают, что, когда это произойдёт, рынок ЦФА покажет существенный рост.

Что такое ЦФА, и как в них инвестировать