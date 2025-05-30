Как инвестировать в золото с минимальной суммой: топ-5 биржевых фондов на золото

Золото принято считать защитным активом, поскольку в кризисные времена его цена меняется не так сильно, как на остальные финансовые инструменты. Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИфы) позволяют инвестировать в золото с суммой менее 100 рублей. Разбираемся, как выбрать и вложиться в такой фонд*.

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Как выбирать «золотые» фонды

Биржевой паевой инвестиционный фонд представляет собой корзину активов, отобранных по определённым критериям. В «золотых» фондах базовым активом является либо физическое золото в слитках, либо «бумажное» в виде контрактов GLDRUB_TOM.

Что такое биржевые фонды

GLDRUB_TOM — это биржевой инструмент для покупки/продажи золота в рублях. Физическое золото при таких сделках хранится не у держателей контрактов, а в Национальном клиринговом центре (НКЦ).

Среди инвесторов распространено мнение, что фонды, инвестирующие непосредственно в золотые слитки, надёжнее аналогичных инструментов, хотя официального подтверждения данному утверждению нет.

Основным базовым активом в «золотых» фондах является золото, но правила управления многих фондов позволяют им инвестировать средства и в другие финансовые инструменты: акции, облигации, паи других фондов.

Помимо базового актива, при выборе БПИФа на золото нужно обращать внимание ещё на несколько деталей:

Комиссии. Каждый фонд взимает несколько вознаграждений: управляющей компании, депозитарию, регистратору, бирже и на прочие расходы. Обычно они составляют от 0,5 до 2% от стоимости чистых активов в год. То есть эта комиссия постепенно вычитается из стоимости пая на протяжении всего года. Чем ниже комиссия, тем выше привлекательность фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) — это то, сколько стоят все активы, которые находятся под управлением БПИФа. Стоимость золотого фонда складывается не только из цены физического золота, но и учитывает стоимость других активов: денежных средств, ценных бумаг. Чем больше стоимость чистых активов, тем крупнее фонд. Крупные фонды считаются более устойчивыми, а цена их паёв менее подвержена колебаниям из-за прихода или ухода крупных пайщиков.

Соответствие бенчмарку — эталонному индикатору, за которым следует цена фонда. В теории бенчмарком золотых фондов должна служить цена на золото, но единого индикатора, отражающего эту цену на фондовом рынке, нет. Поэтому управляющие компании самостоятельно выбирают бенчмарки для своих фондов. Чаще всего им является GLDRUB_TOM, так как он наиболее точно отражает цену золота в рублях на Московской бирже. Чем меньше погрешность между ценой фонда и бенчмарком, тем лучше для инвесторов.

Посмотреть всю информацию по каждому фонду, в том числе полный список инструментов, можно на сайте его управляющей компании. Рекомендуется изучить ключевой информационный документ и правила доверительного управления.

Топ-5 биржевых фондов на золото

На российском фондовом рынке по состоянию на 25 мая 2025 года торгуется 5 БПИФов на золото. Их список можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи. Рассмотрим эти фонды подробнее и сравним их между собой.

«Первая — Фонд Доступное золото» (SBGD)

БПИФ «Доступное золото» от УК «Первая» инвестирует в «бумажное» золото в виде контрактов GLDRUB_TOM. Бенчмарком фонда является тот же GLDRUB_TOM.

Общая комиссия фонда : не более 1,3% в год от СЧА.

: не более 1,3% в год от СЧА. Стоимость чистых активов: 3,5 миллиарда рублей.

3,5 миллиарда рублей. Стоимость одного пая: 25,1 рубля.

За год стоимость паёв фонда выросла на 22,84%, в то время как GLDRUB_TOM вырос на 26,46% за тот же период. Ошибка слежения составила 3,62% с учётом комиссий. Согласно правилам фонда максимально допустимая величина отклонения стоимости пая от бенчмарка составляет 5%.

99,98% активов фонда вложены в GLDRUB_TOM, а 0,02% — в денежные средства.

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«Золото. Биржевой» — GOLD

БПИФ «Золото. Биржевой» от УК ВИМ — единственный из перечисленных фондов, который инвестирует напрямую в физическое золото. Его портфель обеспечен слитками золота, которые хранятся в банке ВТБ. Бенчмарком фонда является GLDRUB_TOM.

Общая комиссия фонда: не более 0,66% в год от СЧА.

фонда: не более в год от СЧА. Стоимость чистых активов: 11 миллиардов рублей.

11 миллиардов рублей. Стоимость одного пая: 2,1 рубля.

За год стоимость паёв фонда выросла на 25,86%, GLDRUB_TOM вырос на 26,46% за тот же период. Ошибка слежения составила 0,6% с учётом комиссий.

96,9% активов фонда вложены в золотые слитки, а 3,09% — в денежные средства.

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«Т-Капитал Золото» — TGLD

Фонд «Т-Капитал Золото» от УК «Т-Капитал» инвестирует в золото через покупку контрактов GLDRUB_TOM. Бенчмарком является собственный индекс T-Bank Gold Index. В базу расчёта этого индекса входит всё тот же GLDRUB_TOM.

Общая комиссия фонда составляет не более 2,025% в год от СЧА.

фонда составляет не более в год от СЧА. Стоимость чистых активов — 115,6 миллиона долларов, что по текущему курсу ЦБ (79,7 руб./долл.) равно примерно 9,2 миллиарда рублей.

— 115,6 миллиона долларов, что по текущему курсу ЦБ (79,7 руб./долл.) равно примерно 9,2 миллиарда рублей. Стоимость одного пая составляет 10,66 рубля.

За год стоимость паёв фонда выросла на 21,41%. Разница между динамикой фонда и GLDRUB_TOM составила 5,05% с учётом комиссий, но нужно помнить, что у «Т-Капитал» свой бенчмарк. Так как T-Bank Gold Index считается в долларах, сравнить с ним динамику фонда не получится. Максимально допустимое отклонение от бенчмарка согласно правилам фонда составляет 10%.

99,93% активов фонда вложены в GLDRUB_TOM, а 0,07% — в денежные средства.

© ru.tradingview.com

«Альфа-Капитал Золото» — AKGD

Фонд «Альфа-Капитал Золото» от УК «Альфа-Капитал» инвестирует в «бумажное» золото и следует за динамикой GLDRUB_TOM.

Общая комиссия фонда составляет не более 1,55% в год от СЧА.

фонда составляет не более 1,55% в год от СЧА. Стоимость чистых активов составляет 10,4 миллиарда рублей.

составляет 10,4 миллиарда рублей. Стоимость одного пая составляет 194,6 рубля.

За год стоимость паёв фонда выросла на 24,55%. Разница с бенчмарком составила 1,91% с учётом комиссий. Максимально возможное отклонение от бенчмарка согласно правилам фонда составляет 10%.

96,5% активов фонда вложены в GLDRUB_TOM, а 3,5% — в денежные средства.

© ru.tradingview.com

«БКС Золото» — BCSG

Пятым фондом на сайте Московской биржи в списке указан БПИФ «Райффайзен — Золото», но он был закрыт осенью 2024 года. Однако совсем недавно, 22 мая 2025 года, на российском рынке появился новый БПИФ на золотой металл — «БКС Золото» от УК БКС. Это единственный фонд, который выбрал в качестве бенчмарка Индекс Мосбиржи аффинированного золота. Этот индекс рассчитывается на основе сделок с инструментом GLDRUB_TOM.

Общая комиссия фонда: не более 0,53% в год от СЧА.

не более в год от СЧА. Стоимость чистых активов в данный момент неизвестна, так как фонд только начал торговаться на бирже.

в данный момент неизвестна, так как фонд только начал торговаться на бирже. Стоимость одного пая: 10 рублей.

Сравнить динамику паёв фонда с бенчмарком пока невозможно. Информация о составе фонда недоступна. Ожидается, что БПИФ будет инвестировать в GLDRUB_TOM, но правила фонда предусматривают и покупку физического золота. Максимальное отклонение от индекса допускается в размере 10%.

Сравнение фондов

© «Рамблер»

Самая низкая комиссия — у фонда «БКС Золото» от УК БКС.

Самый большой размер стоимости чистых активов — у фонда «Золото. Биржевой» от УК ВИМ.

Самая низкая ошибка слежения и самая низкая стоимость пая также у БПИФ «Золото. Биржевой» от УК ВИМ.

Из-за низкого размера комиссий у фонда «БКС Золото» тоже может быть достаточно низкая ошибка слежения, но оценить это пока не получится.

Коротко

БПИФ на золото представляет собой фонд, в составе которого «бумажное» или физическое золото.

Все «золотые» БПИФы в России следуют за динамикой GLDRUB_TOM или индексов на его основе.

Самая низкая комиссия у фонда «БКС Золото» от УК БКС.

Самая низкая ошибка слежения и стоимость пая, а также самый большой размер СЧА — у фонда «Золото. Биржевой» от УК ВИМ.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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