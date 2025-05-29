Сколько можно заработать за 20 лет, если сейчас вложиться в золото

Золото за последние 20 лет выросло в цене более чем на 683% — с 420 долларов за унцию в 2005 году до 3300 долларов за унцию в 2025 году. «Рамблер» вместе с директором по стратегии ИК «Финам» Ярославом Кабаковым подсчитал, сколько можно заработать к 2045 году, если сейчас вложить свободные деньги в драгоценный металл. Информация в материале носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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Как велись подсчёты

Расчёты велись на основе истории торгов за последние 20 лет и среднегодовых прогнозов до 2045 года. Исходные данные:

Среднегодовая доходность золота в рублях за последние 20 лет: около 17,3% .

. Прогнозируемая среднегодовая доходность золота в рублях на следующие 20 лет: около 15% .

. Прогнозируемый курс доллара к рублю к 2045 году: около 140–145 рублей.

Прогнозируемая цена золота к 2040 году: около 6800 долларов за унцию.

Стоимость аренды банковской ячейки для хранения золота: в среднем от 9 тысяч рублей в год .

. Прогноз эксперта по среднегодовому росту активов: физическое золото и ОМС ( 15% ), БПИФы на золото ( 14% ), GLDRUB ( 14,5% ).

), БПИФы на золото ( ), GLDRUB ( ). Среднегодовая инфляция в России за последние 20 лет: 8%.

Для анализа потенциальной доходности взяли четыре вида вложений в золото, доступных россиянам в 2025 году: физическое золото, обезличенные металлические счета (ОМС), БПИФы на золото и биржевое золото (GLDRUB).

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Инвестиции в физическое золото и ОМС

Для этих двух инструментов приведён один расчёт, поскольку прогнозируемая среднегодовая доходность по обоим составляет 15%.

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Сколько можно заработать, если вложить 100 тысяч рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 15% сумма составит:

100 000 рублей × (1 + 0,15)^20 ≈ 1 636 600 рублей.

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

100 000 рублей × (1 + (0,15 - 0,08))^20 ≈ 386 970 рублей.

Сколько можно заработать, если вложить 500 тысяч рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 15% сумма составит:

500 000 рублей × (1 + 0,15)^20 ≈ 8 183 300 рублей

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

500 000 рублей × (1 + (0,15 – 0,08))^20 ≈ 1 934 840 рублей.

Сколько можно заработать, если вложить 1 миллион рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 15% сумма составит:

1 000 000 рублей × (1 + 0,15)^20 ≈ 16 366 500 рублей

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

1 000 000 рублей × (1 + (0,15 – 0,08))^20 ≈ 3 869 680 рублей.

Обратите внимание. Хранение золота в слитках может потребовать дополнительных затрат на аренду банковской ячейки. Стоимость услуги самой маленькой ячейки в Сбере в 2025 году составляет около 21,2 тысячи рублей за год. За 20 лет это 423,4 тысячи рублей без учёта роста цен на услугу.

Инвестиции в БПИФы на золото

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Сколько можно заработать, если вложить 100 тысяч рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 14% сумма составит:

100 000 рублей × (1 + 0,14)^20 ≈ 1 374 000 рублей.

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

100 000 рублей × (1 + (0,14 – 0,08))^20 ≈ 320 700 рублей.

Сколько можно заработать, если вложить 500 тысяч рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 14% сумма составит:

500 000 рублей × (1 + 0,14)^20 ≈ 6 871 700 рублей.

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

500 000 рублей × (1 + (0,14 – 0,08))^20 ≈ 1 603 600 рублей.

Сколько можно заработать, если вложить 1 миллион рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 14% сумма составит:

1 000 000 рублей × (1 + 0,14)^20 ≈ 13 743 500 рублей.

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

1 000 000 рублей × (1 + (0,14 - 0,08))^20 ≈ 3 207 100 рублей.

Инвестиции в биржевое золото (GLDRUB)

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Сколько можно заработать, если вложить 100 тысяч рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 14,5% сумма составит:

100 000 рублей × (1 + 0,145)^20 ≈ 1 500 000 рублей

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

100 000 рублей × (1 + (0,145 - 0,08))^20 ≈ 352 400 рублей.

Сколько можно заработать, если вложить 500 тысяч рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 14,5% сумма составит:

500 000 рублей × (1 + 0,145)^20 ≈ 7 500 300 рублей

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

500 000 рублей × (1 + (0,145 – 0,08))^20 ≈ 1 761 800 рублей.

Сколько можно заработать, если вложить 1 миллион рублей

Через 20 лет при среднегодовом росте 14,5% сумма составит:

1 000 000 рублей × (1 + 0,145)^20 ≈ 15 000 600 рублей.

С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:

1 000 000 рублей × (1 + (0,145 - 0,08))^20 ≈ 3 523 600 рублей.

Коротко

ОМС и биржевое золото (GLDRUB) показывают самую высокую доходность к 2045 году при учёте отсутствия дополнительных расходов.

(GLDRUB) показывают к 2045 году при учёте отсутствия дополнительных расходов. Физическое золото обеспечивает полный контроль, но затраты на хранение существенно снижают итоговую прибыль.

обеспечивает полный контроль, но БПИФы предлагают хорошую ликвидность, но комиссии снижают доходность.

При выборе способа инвестирования в золото важно учитывать не только потенциальную доходность, но и личные предпочтения, уровень риска и цели инвестирования, подытожил Ярослав Кабаков.

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