ЦБ ввел новые правила на крипторынке: что ожидает россиян

ЦБ ввёл новые правила: какие активы с привязкой к биткоину появятся на рынке и что будет со стейблкоином
ЦБ разрешил доступ квалифицированным инвесторам к производным финансовым инструментам, привязанным к цифровым активам. О планах запустить фьючерсы с привязкой к биткоину сообщили две российские торговые площадки. Ранее в России начали действовать новые правила обращения иностранных цифровых прав. Они всерьёз обеспокоили российских криптоинвесторов, работающих со стейблкоином USDT. Некоторые сочли, что теперь этот инструмент окажется под запретом. С помощью экспертов крипторынка «Рамблер» разобрался, на что направлены новые правила и действительно ли USDT больше недоступен частным инвесторам.
О каких изменениях объявил ЦБ на этой неделе
С 26 мая Банк России ужесточил правила в отношении иностранных цифровых прав (ИЦП). А 28 мая Центробанк расширил доступ квалифицированных инвесторов к производным инструментам и цифровым активам, привязанным к курсу криптовалют. После чего Мосбиржа заявила о планах запустить торги фьючерсом с привязкой к биткоину уже в июне. К старту торгов готовится и СПБ биржа.
Таким образом, решение ЦБ позволяет российским инвесторам легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам, прокомментировал начальник управления торговых операций «ВТБ Мои Инвестиции» Сергей Селютин.
Квалы смогут применять более продвинутые инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски, а брокеры — расширить продуктовую линейку. В первую очередь — за счёт фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов.
Скорее всего, первые инструменты будут выпущены с привязкой к динамике цен биткоина как самой ликвидной цифровой валюте, предположил Селютин.
УК «Альфа-Капитал» уже открыла доступ к структурным облигациям на криптовалюту в рамках одной из стратегий доверительного управления, говорится в пресс-релизе компании. Облигации отслеживают динамику iShares Bitcoin Trust (IBIT) — это спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин, выпущенный BlackRock. Новые инструменты доступны также квалифицированным инвесторам, объявила управляющая компания.
Селютин назвал логичным решение регулятора предоставить доступ к таким инструментам только квалам. По его словам, это даёт возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам.
Ограничения против иностранных валют
До разрешения производных криптоинструментов регулятор выпустил указание, которым ужесточил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП). Теперь легально работать с ИЦП могут только квалифицированные инвесторы — юридические лица.
Под иностранными цифровыми правами законодательство понимает цифровые активы, эмитированные за границей, вне российской правовой системы, кроме классических ценных бумаг. Это достаточно большая группа активов, в которую попадают некоторые стейблкоины и криптовалюты, если они не соответствуют российскому определению цифровой валюты.
Примером ИЦП могут служить токенизированные акции, эмитируемые некоторыми зарубежными компаниями и торгуемые на криптобиржах. Каждый такой токен соответствует одной классической акции той же компании или даже дробной части этой акции.
Токенизированные акции дают владельцу такие же права, что и обычные (дивиденды, голосование), но формально не являются ценной бумагой по российскому законодательству.
В отношении подобных инструментов действуют следующие ограничения:
- Запрещено обращение ИЦП, обеспеченных ценными бумагами недружественных государств.
- Они не должны удостоверять права на криптовалюты или ИЦП, обращение которых в России не разрешено.
- Не должно быть возможности блокировки активов эмитентом или местными властями.
- Хотя бы одна страна, где возможно исполнение требований, должна быть дружественной России.
- Споры по ИЦП не могут решаться в судах недружественных стран.
Почему криптоинвесторы волнуются о стейблкоине
Публикация новых правил обращения ИЦП сильно обеспокоила некоторых российских инвесторов. На профильных площадках стали появляться сообщения о том, что USDT фактически подпадает под запрет и работа с ними становится незаконной.
Панике среди инвесторов во многом способствовала путаница в юридической терминологии, имеющая место в России. В 2020 году власти приняли закон «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», где ввели собственные определения различных цифровых активов. Они отличаются от уже ставших привычными понятий «стейблкоин», «криптовалюта» и прочих.
Стейблкоин отличается от цифровых прав привязкой к фиатной иностранной валюте, а от цифровых валют — наличием эмитента и централизованным характером распространения. Окончательно правовое положение USDT в России не определено: понятие не подпадает ни под одно из имеющихся в законодательстве определений.
USDT, эмитируемый компанией Tether, — ведущий мировой стейблкоин, обеспеченный американским долларом по курсу 1:1. Из-за стабильности он активно используется для хранения капитала, трейдинга и трансграничных денежных переводов. Эмитент обещает покупателям монет обменять их на реальные доллары при соблюдении ряда условий, таких как сумма от 100 тысяч долларов, верификация, отсутствие санкций. В меньших объёмах обмен возможен на криптобиржах и P2P-платформах.
Торговля этим активом идёт на зарубежных площадках вне российской юрисдикции. Однако, если бы в стране появилась компания, желающая торговать USDT на внутренних финансовых рынках, скорее всего, это у неё бы не получилось, предполагает Никита Зуборев, старший аналитик BestChange.ru. Он не исключает, что из-за размытости формулировок у правоохранителей в отдельных случаях могут возникнуть вопросы к частным инвесторам. Но тотального запрета и усиления охоты за криптотрейдерами не последует.
ЦБ не делал прямых заявлений о запрете USDT и вообще не конкретизировал круг инструментов, которых касаются новые правила. Поэтому формально они не распространяются на USDT, говорит Зуборев. Как минимум до тех пор, пока ЦБ не выпустил разъяснений.
Суть изменений в том, что любые операции с подобными активами теперь должны проходить через российские платформы. Но сегодня лицензированных платформ, позволяющих работать с USDT, в России не существует. Это означает, что использование USDT может быть фактически заблокировано.Денис Астафьевоснователь инвестиционной компании SharesPro
Так, компания Tether соблюдает санкции США в отношении России и недавно заблокировала крупную российскую биржу Garantex. На счетах её клиентов оказались заморожены активы, эквивалентные 2,5 миллиарда рублей. Возможности обжаловать эти действия в российской юрисдикции у инвесторов нет.
На что направлены новые правила против ИПЦ
По мнению Никиты Зуборева, новые правила преследуют цель установить нормы допуска зарубежных цифровых активов к легальному обороту на российском рынке. Он считает, что нововведения адресованы в первую очередь участникам внешнеэкономической деятельности, которые используют цифровые активы при расчёте с зарубежными партнёрами для обхода санкций. Но ЦБ не уточнил, какие именно инструменты российские компании вправе применять для этого.
Ряд экспертов связывают новые правила оборота ИЦП с усилиями Центробанка по продвижению цифрового рубля. С этой точки зрения в стране идёт не столько борьба с конкретными зарубежными инструментами, сколько попытка зачистить поле для собственного контролируемого проекта, говорит основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. В отличие от стейблкоинов цифровой рубль — полностью прозрачный инструмент, который позволяет отслеживать каждую транзакцию, добавил эксперт.
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