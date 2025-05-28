ЦБ ввел новые правила на крипторынке: что ожидает россиян

ЦБ разрешил доступ квалифицированным инвесторам к производным финансовым инструментам, привязанным к цифровым активам. О планах запустить фьючерсы с привязкой к биткоину сообщили две российские торговые площадки. Ранее в России начали действовать новые правила обращения иностранных цифровых прав. Они всерьёз обеспокоили российских криптоинвесторов, работающих со стейблкоином USDT. Некоторые сочли, что теперь этот инструмент окажется под запретом. С помощью экспертов крипторынка «Рамблер» разобрался, на что направлены новые правила и действительно ли USDT больше недоступен частным инвесторам.

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О каких изменениях объявил ЦБ на этой неделе

С 26 мая Банк России ужесточил правила в отношении иностранных цифровых прав (ИЦП). А 28 мая Центробанк расширил доступ квалифицированных инвесторов к производным инструментам и цифровым активам, привязанным к курсу криптовалют. После чего Мосбиржа заявила о планах запустить торги фьючерсом с привязкой к биткоину уже в июне. К старту торгов готовится и СПБ биржа.

Таким образом, решение ЦБ позволяет российским инвесторам легально работать с инструментами, привязанными к криптовалютам, прокомментировал начальник управления торговых операций «ВТБ Мои Инвестиции» Сергей Селютин.

Квалы смогут применять более продвинутые инвестиционные стратегии, зарабатывать на изменениях криптовалютных курсов, хеджировать риски, а брокеры — расширить продуктовую линейку. В первую очередь — за счёт фьючерсов или структурных облигаций на биткоин или других крупных криптоактивов.

Скорее всего, первые инструменты будут выпущены с привязкой к динамике цен биткоина как самой ликвидной цифровой валюте, предположил Селютин.

УК «Альфа-Капитал» уже открыла доступ к структурным облигациям на криптовалюту в рамках одной из стратегий доверительного управления, говорится в пресс-релизе компании. Облигации отслеживают динамику iShares Bitcoin Trust (IBIT) — это спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин, выпущенный BlackRock. Новые инструменты доступны также квалифицированным инвесторам, объявила управляющая компания.

Селютин назвал логичным решение регулятора предоставить доступ к таким инструментам только квалам. По его словам, это даёт возможность протестировать механизм и не подвергать неподготовленных участников избыточным рискам.

Ограничения против иностранных валют

До разрешения производных криптоинструментов регулятор выпустил указание, которым ужесточил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП). Теперь легально работать с ИЦП могут только квалифицированные инвесторы — юридические лица.

Под иностранными цифровыми правами законодательство понимает цифровые активы, эмитированные за границей, вне российской правовой системы, кроме классических ценных бумаг. Это достаточно большая группа активов, в которую попадают некоторые стейблкоины и криптовалюты, если они не соответствуют российскому определению цифровой валюты.

Примером ИЦП могут служить токенизированные акции, эмитируемые некоторыми зарубежными компаниями и торгуемые на криптобиржах. Каждый такой токен соответствует одной классической акции той же компании или даже дробной части этой акции.

Токенизированные акции дают владельцу такие же права, что и обычные (дивиденды, голосование), но формально не являются ценной бумагой по российскому законодательству.

В отношении подобных инструментов действуют следующие ограничения:

Запрещено обращение ИЦП, обеспеченных ценными бумагами недружественных государств. Они не должны удостоверять права на криптовалюты или ИЦП, обращение которых в России не разрешено. Не должно быть возможности блокировки активов эмитентом или местными властями. Хотя бы одна страна, где возможно исполнение требований, должна быть дружественной России. Споры по ИЦП не могут решаться в судах недружественных стран.

Почему криптоинвесторы волнуются о стейблкоине

Публикация новых правил обращения ИЦП сильно обеспокоила некоторых российских инвесторов. На профильных площадках стали появляться сообщения о том, что USDT фактически подпадает под запрет и работа с ними становится незаконной.

Панике среди инвесторов во многом способствовала путаница в юридической терминологии, имеющая место в России. В 2020 году власти приняли закон «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», где ввели собственные определения различных цифровых активов. Они отличаются от уже ставших привычными понятий «стейблкоин», «криптовалюта» и прочих.

Стейблкоин отличается от цифровых прав привязкой к фиатной иностранной валюте, а от цифровых валют — наличием эмитента и централизованным характером распространения. Окончательно правовое положение USDT в России не определено: понятие не подпадает ни под одно из имеющихся в законодательстве определений.

USDT, эмитируемый компанией Tether, — ведущий мировой стейблкоин, обеспеченный американским долларом по курсу 1:1. Из-за стабильности он активно используется для хранения капитала, трейдинга и трансграничных денежных переводов. Эмитент обещает покупателям монет обменять их на реальные доллары при соблюдении ряда условий, таких как сумма от 100 тысяч долларов, верификация, отсутствие санкций. В меньших объёмах обмен возможен на криптобиржах и P2P-платформах.

Торговля этим активом идёт на зарубежных площадках вне российской юрисдикции. Однако, если бы в стране появилась компания, желающая торговать USDT на внутренних финансовых рынках, скорее всего, это у неё бы не получилось, предполагает Никита Зуборев, старший аналитик BestChange.ru. Он не исключает, что из-за размытости формулировок у правоохранителей в отдельных случаях могут возникнуть вопросы к частным инвесторам. Но тотального запрета и усиления охоты за криптотрейдерами не последует.

ЦБ не делал прямых заявлений о запрете USDT и вообще не конкретизировал круг инструментов, которых касаются новые правила. Поэтому формально они не распространяются на USDT, говорит Зуборев. Как минимум до тех пор, пока ЦБ не выпустил разъяснений.

Суть изменений в том, что любые операции с подобными активами теперь должны проходить через российские платформы. Но сегодня лицензированных платформ, позволяющих работать с USDT, в России не существует. Это означает, что использование USDT может быть фактически заблокировано. Денис Астафьев основатель инвестиционной компании SharesPro

Так, компания Tether соблюдает санкции США в отношении России и недавно заблокировала крупную российскую биржу Garantex. На счетах её клиентов оказались заморожены активы, эквивалентные 2,5 миллиарда рублей. Возможности обжаловать эти действия в российской юрисдикции у инвесторов нет.

На что направлены новые правила против ИПЦ

По мнению Никиты Зуборева, новые правила преследуют цель установить нормы допуска зарубежных цифровых активов к легальному обороту на российском рынке. Он считает, что нововведения адресованы в первую очередь участникам внешнеэкономической деятельности, которые используют цифровые активы при расчёте с зарубежными партнёрами для обхода санкций. Но ЦБ не уточнил, какие именно инструменты российские компании вправе применять для этого.

Ряд экспертов связывают новые правила оборота ИЦП с усилиями Центробанка по продвижению цифрового рубля. С этой точки зрения в стране идёт не столько борьба с конкретными зарубежными инструментами, сколько попытка зачистить поле для собственного контролируемого проекта, говорит основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. В отличие от стейблкоинов цифровой рубль — полностью прозрачный инструмент, который позволяет отслеживать каждую транзакцию, добавил эксперт.

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