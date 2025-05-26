Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2700 на фоне угроз санкций от Трампа

Индекс Мосбиржи в понедельник опускался ниже 2700 пунктов. Последний раз бенчмарк торговался так низко 9 апреля. Триггером стали слова президента США Дональда Трампа о потенциальном ужесточении санкций против России. Негатив на рынок также принесли корпоративные новости: ряд крупных российских компаний отказался от выплаты дивидендов.

© Sergey Petrov/globallookpress.com, Рамблер

Что происходит с индексом Мосбиржи

Индекс Мосбиржи начал последнюю неделю мая в красной зоне. За основную торговую сессию бенчмарк опустился на 2,54%. Дневной минимум был зафиксирован на закрытии торгов и составил 2699,84 пункта.

Лидеры падения по итогам торгов:

«Совкомфлот» (–5,86%);

ЮГК (-5,79%)

Эн+ Груп (–5,54%);

«Газпром» (–5,05%);

МКПАО «ВК» (–4,4%);

Причины падения индекса Мосбиржи

Индекс Мосбиржи ускорил снижение в условиях роста геополитической напряжённости, сказали «Рамблеру» опрошенные аналитики. Фондовый рынок отреагировал на недовольство американского президента Дональда Трампа процессом урегулирования конфликта на Украине. Политик заявил, что США намерены ужесточить санкции в отношении России.

Хотя никаких новых мер озвучено не было, сам по себе тон риторики вызвал тревожную реакцию со стороны рынка. Инвесторы восприняли это как сигнал к пересмотру рисков, особенно в свете нарастающих политических и экономических ограничений. Даниил Тюнь Руководитель департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитическая компании AMCH

Днём также стало известно, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

Локально крепкий рубль также негативно сказывается на котировках экспортно ориентированного российского рынка, отметили аналитики УК «Первая». Доллар в конце прошлой недели впервые за два года опустился ниже 80 рублей. В понедельник валюта торговалась в коридоре 79,49–79,87 рубля.

Давление на индекс Мосбиржи также оказали корпоративные события. Несколько крупных российских компаний, включая «Газпром», «Магнит» и КамАЗ, отказались выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Прогноз по индексу Мосбиржи

На конец мая, видимо, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2560–2750 пунктов. Таким прогнозом с «Рамблером» поделился аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

В краткосрочной перспективе активность будет во многом зависеть от риторики западных лидеров и развития санкционной повестки, сказал Даниил Тюнь. При сохранении текущего движения индекс Мосбиржи в краткосрочной перспективе будет демонстрировать боковое движение и торговаться в диапазоне 2700–2850 пунктов.

При появлении конкретных санкционных шагов со стороны США или ЕС рынок может обновить локальные минимумы с уходом в диапазон 2550–2600 пунктов, допустил Тюнь. При снижении геополитического напряжения возможны частичная компенсация и возврат к уровням 2900–2950 пунктов, прогнозирует экономист.

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