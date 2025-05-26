Курс доллара держится ниже 80 рублей. Валюта опустилась ниже этой отметки на прошлой неделе впервые с мая 2023 года. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля 26–30 мая.

Поведение рубля

Курс доллара на рынке «Форекс» на прошлой неделе (19–23 мая) опустился ниже уровня 80 рублей впервые с мая 2023 года. Пятницу валюта завершила на отметке 79,49 рубля. Понедельник доллар начал с 79,8 рубля.

Евро в пятницу в моменте опускался до 89,6 рубля, однако к концу дня снова поднялся выше 90 рублей и завершил торги на отметке 90,3 рубля. Последнюю неделю мая евро начал с той же отметки.

Юань закончил пятницу на уровне 11 рублей. Утром в понедельник курс также составил 11 рублей.

К 13:45 мск доллар стоил 79,9 рубля, евро — 90,77 рубля. Юань торговался по 11,1 рубля.

Причины

Рубль продолжает сдержанно укрепляться, несмотря на рост скептицизма по перспективам развития геополитической ситуации, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Рост курса национальной валюты в конце мая может быть обусловлен приближением налогового периода, предположила эксперт.

Дополнительно укреплению рубля может способствовать рост финансовых обязательств за счёт реинвестирования доходов, полученных нерезидентами — прямыми инвесторами, считает Ващелюк. С начала года финансовые обязательства России увеличились на 5,6 миллиарда долларов. Для сравнения: в январе — апреле 2024 года финансовые обязательства сократились на 3,8 миллиарда долларов.

Среди долгоиграющих факторов, оказывающих поддержку рублю в этом году, — снижение потребностей в обслуживании внешнего долга, сказал «Рамблеру» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. К 1 января внешние заимствования России снизились до 290 миллиардов долларов, что стало самым низким внешним долгом за 18 лет.

Среди других факторов сильного рубля опрошенные «Рамблером» аналитики выделили:

Жёсткую денежно-кредитную политику Банка России. Регулятор продолжает держать ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Высокий объём предложения иностранной валюты на рынке.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара 19–23 мая будет торговаться вблизи 80–81 рублей. Курс евро останется в области 90 рублей. Курс юаня составит 11,2–11,6 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

Доллар будет торговаться в области 80 рублей.

Курс евро останется вблизи 90 рублей.

Юань будет находиться в границах 11,5–12 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может находиться в коридоре 78–82 рублей.

Юань будет в диапазоне 10,8–11,4 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар продолжит торговаться в диапазоне 79–82 рублей.

Старые доллары: почему их трудно обменять и где сделать это без комиссии