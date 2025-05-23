Выгоднее, чем вклад: 10 облигаций с доходностью выше 20%
К началу мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков по объёму привлечения депозитов снизилась до 19,6% годовых. «Рамблер» подобрал 10 надёжных облигаций с доходностью к погашению выше 20%. Информация в материале носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные актуальны на 23 мая.
Альфа-банк, выпуск Б2Р24
- ISIN: RU000A106KV6.
- Дата погашения: 20.01.2026.
- Ставка: 10,2%.
- Доходность к погашению: 20,15%.
- Выплаты купонов: два раза в год.
- Размер купона: 51,14 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: AА+(RU) — АКРА, ruAA+ — «Эксперт РА».
МТС, выпуск 001P-28
- ISIN: RU000A10AV98.
- Дата погашения: 30.01.2028.
- Ставка: 21,75%.
- Доходность к погашению: 21%.
- Выплаты купонов: ежемесячно.
- Размер купона: 17,88 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: AАА.ru — НКР, ruAAА — «Эксперт РА».
Россельхозбанк, выпуск БO-09
- ISIN: RU000A0JVWB3
- Дата погашения: 17.10.2025.
- Ставка: 20%.
- Доходность к погашению: 20,22%.
- Выплаты купонов: четыре раза в год.
- Размер купона: 49,86 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: AА+.ru — НКР, AА(RU) — АКРА.
ГТЛК, выпуск 002Р-02
- ISIN: RU000A105KB0.
- Дата погашения: 17.11.2037.
- Ставка: 11,7%.
- Доходность к погашению: 21,92%.
- Выплаты купонов: четыре раза в год.
- Размер купона: 29,17 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAA- — «Эксперт РА», AA-(RU) — АКРА.
ГТЛК, выпуск 002Р-04
- ISIN: RU000A10A3Z4.
- Дата погашения: 25.10.2029.
- Ставка: 25%.
- Доходность к погашению: 21,87%.
- Выплаты купонов: ежемесячно.
- Размер купона: 20,55 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAA- — «Эксперт РА», AA-(RU) — АКРА.
Группа «Черкизово», выпуск БО-001Р-05
- ISIN: RU000A105C28.
- Дата погашения: 23.10.2025.
- Ставка: 9,95%.
- Доходность к погашению: 22,69%.
- Выплаты купонов: четыре раза в год.
- Размер купона: 24,81 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА», AA(RU) — АКРА.
«Икс 5», выпуск ФИНАНС-003Р-01
- ISIN: RU000A109JH1.
- Дата погашения: 29.10.2034.
- Ставка: 23%.
- Доходность к погашению: 22,21%.
- Выплаты купонов: ежемесячно.
- Размер купона: 18,9 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAAA — «Эксперт РА», AAA(RU) — АКРА.
«Европлан», выпуск БО-06
- ISIN: RU000A100DG5.
- Дата погашения: 15.05.2029.
- Ставка: 22,5%.
- Доходность к погашению: 24,03%.
- Выплаты купонов: два раза в год.
- Размер купона: 44,88 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА», AA(RU) — АКРА.
Совкомбанк, выпуск БО-04
- ISIN: RU000A103760.
- Дата погашения: 01.06.2026.
- Ставка: 8%.
- Доходность к погашению: 21,93%.
- Выплаты купонов: четыре раза в год.
- Размер купона: 19,95 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА».
«Позитив Текнолоджиз», выпуск 001P-02
- ISIN: RU000A105JG1.
- Дата погашения: 03.12.2025.
- Ставка: 10,55%.
- Доходность к погашению: 22,94%.
- Выплаты купонов: четыре раза в год.
- Размер купона: 26,3 рубля.
- Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА».
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