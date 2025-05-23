Выгоднее, чем вклад: 10 облигаций с доходностью выше 20%

К началу мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков по объёму привлечения депозитов снизилась до 19,6% годовых. «Рамблер» подобрал 10 надёжных облигаций с доходностью к погашению выше 20%. Информация в материале носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные актуальны на 23 мая.

© Cristina Gaidau/iStock.com, Рамблер

Альфа-банк, выпуск Б2Р24

ISIN: RU000A106KV6.

Дата погашения: 20.01.2026.

Ставка: 10,2%.

Доходность к погашению: 20,15%.

Выплаты купонов: два раза в год.

Размер купона: 51,14 рубля.

Кредитный рейтинг компании: AА+(RU) — АКРА, ruAA+ — «Эксперт РА».

МТС, выпуск 001P-28

ISIN: RU000A10AV98.

Дата погашения: 30.01.2028.

Ставка: 21,75%.

Доходность к погашению: 21%.

Выплаты купонов: ежемесячно.

Размер купона: 17,88 рубля.

Кредитный рейтинг компании: AАА.ru — НКР, ruAAА — «Эксперт РА».

Россельхозбанк, выпуск БO-09

ISIN: RU000A0JVWB3

Дата погашения: 17.10.2025.

Ставка: 20%.

Доходность к погашению: 20,22%.

Выплаты купонов: четыре раза в год.

Размер купона: 49,86 рубля.

Кредитный рейтинг компании: AА+.ru — НКР, AА(RU) — АКРА.

ГТЛК, выпуск 002Р-02

ISIN: RU000A105KB0.

Дата погашения: 17.11.2037.

Ставка: 11,7%.

Доходность к погашению: 21,92%.

Выплаты купонов: четыре раза в год.

Размер купона: 29,17 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAA- — «Эксперт РА», AA-(RU) — АКРА.

ГТЛК, выпуск 002Р-04

ISIN: RU000A10A3Z4.

Дата погашения: 25.10.2029.

Ставка: 25%.

Доходность к погашению: 21,87%.

Выплаты купонов: ежемесячно.

Размер купона: 20,55 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAA- — «Эксперт РА», AA-(RU) — АКРА.

Группа «Черкизово», выпуск БО-001Р-05

ISIN: RU000A105C28.

Дата погашения: 23.10.2025.

Ставка: 9,95%.

Доходность к погашению: 22,69%.

Выплаты купонов: четыре раза в год.

Размер купона: 24,81 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА», AA(RU) — АКРА.

«Икс 5», выпуск ФИНАНС-003Р-01

ISIN: RU000A109JH1.

Дата погашения: 29.10.2034.

Ставка: 23%.

Доходность к погашению: 22,21%.

Выплаты купонов: ежемесячно.

Размер купона: 18,9 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAAA — «Эксперт РА», AAA(RU) — АКРА.

«Европлан», выпуск БО-06

ISIN: RU000A100DG5.

Дата погашения: 15.05.2029.

Ставка: 22,5%.

Доходность к погашению: 24,03%.

Выплаты купонов: два раза в год.

Размер купона: 44,88 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА», AA(RU) — АКРА.

Совкомбанк, выпуск БО-04

ISIN: RU000A103760.

Дата погашения: 01.06.2026.

Ставка: 8%.

Доходность к погашению: 21,93%.

Выплаты купонов: четыре раза в год.

Размер купона: 19,95 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА».

«Позитив Текнолоджиз», выпуск 001P-02

ISIN: RU000A105JG1.

Дата погашения: 03.12.2025.

Ставка: 10,55%.

Доходность к погашению: 22,94%.

Выплаты купонов: четыре раза в год.

Размер купона: 26,3 рубля.

Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА».

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