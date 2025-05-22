Биткоин обновил исторический максимум — чего ждать инвесторам

Цена биткоина (BTC) за последние сутки обновила исторический максимум и утром 22 мая достигла отметки 111,73 тысячи долларов. Разбираемся вместе с экспертами, что стало причиной для роста и чего ожидать дальше.

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Как вырос биткоин

За последнюю неделю стоимость биткоина выросла на 7% и превысила январские максимумы в 109 тысяч долларов. За последние сутки рост ускорился на фоне массовых ликвидаций, то есть принудительных закрытий позиций трейдеров с кредитным плечом.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, за последние 24 часа была ликвидирована 121 681 позиция на общую сумму 503,69 миллиона долларов. Крупнейший ордер на ликвидацию в паре биткоин/доллар составил 6,36 миллиона долларов. Преодоление ключевого уровня 109,58 тысячи долларов запустило каскадное закрытие коротких позиций, что ускорило восходящее движение.

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Причины роста

Основной причиной роста стала масштабная распродажа американских акций на фоне резкого скачка доходности казначейских облигаций, считает Владислав Антонов.

Трейдеры серьёзно обеспокоились влиянием нового бюджетного законопроекта американского президента Дональда Трампа, который может увеличить дефицит бюджета США на колоссальные 4 триллиона долларов за десятилетие. Доходность 30-летних облигаций достигла максимума с октября 2023 года на уровне 5,10%, а 10-летних — 4,60%. В такой ситуации биткоин выступил как альтернативный актив, притягивающий капитал в момент бегства от долларовых активов. Владислав Антонов Финансовый аналитик BitRiver

Руководитель направления по развитию бизнеса «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин выделяет ещё одну причину роста биткоина — позитивные новости о законодательных актах о стейблкоинах. Сенаторы США 19 мая одобрили законопроект GENIUS Act, регулирующий обращение стейблкоинов, обеспеченных американским долларом. Документу предстоит пройти дополнительные голосования по внесённым поправкам до финального принятия. Аналитики портала The Block назвали данное событие историческим достижением для сферы цифровых активов, подчеркнув его потенциальное влияние на укрепление позиций доллара США.

Третью причину выделяет старший аналитик BestChange Никита Зуборев. По его словам, рост последних дней можно объяснить повышением спроса на паи инвестиционных фондов (Bitcoin-ETF), которые обязаны выкупать криптовалюту в обеспечение своих активов с открытого рынка.

Чего ожидать дальше: прогнозы

Относительно дальнейших перспектив техническая картина указывает на движение к зоне 113–115 тысяч долларов, которая представляет серьёзное сопротивление, считает Антонов. Он считает эту зону критическим рубежом на пути к более амбициозной цели в 130 тысяч долларов. При сохранении текущих темпов роста и успешном преодолении уровня 115 тысяч долларов цена может достичь 130 тысяч долларов уже к концу июня 2025 года.

По мнению Евгения Бабошкина, биткоин может скорректироваться в ближайшее время из-за того, что трейдеры будут фиксировать прибыль (профит-тейкинг).

Судя по технической картине, биткоин сейчас должен скорректироваться на профит-тейкинге. После этой коррекции цена скорее всего пойдет в направлении 117 тысяч долларов, где она столкнется с увяданием нынешнего импульса. Дальше почти все будет зависеть от поступающих новостей — в частности, новостей законодательного плана. Евгений Бабошкин Руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис»

Зуборев поддерживает мнение о ближайшей коррекции. В отсутствие дополнительных внешних факторов цена биткоина может опуститься до 100–105 тысяч долларов, после чего продолжит рост, прогнозирует эксперт.

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