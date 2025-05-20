Фьючерсы на кофе: как заработать на любимом напитке

С 20 мая Московская биржа запустила торги фьючерсами на кофе. Это открывает новые возможности для инвесторов, желающих диверсифицировать свой портфель с помощью одного из самых популярных в мире товаров. Рассказываем, что представляет собой кофе как биржевой актив, кому стоит рассмотреть новые фьючерсы для покупки и какие риски нужно учитывать.

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Кофе как биржевой товар

Кофе — второй по объёму торгов биржевой товар после нефти и один из наиболее торгуемых сельскохозяйственных товаров. В 2024 году эксперты Kings Research оценили мировой рынок зелёного, то есть необжаренного, кофе в 35,4 миллиарда долларов и спрогнозировали его рост к 2034 году до 46,4 миллиарда. Рост ожидается за счёт распространения кофейной культуры в развивающихся странах, а также развития электронной коммерции.

Существуют два основных сорта зёрен для приготовления кофе: арабика и робуста. На арабику как более дорогой и ароматный сорт приходится около 70% мирового производства. Его поставляют из стран Африки, Латинской Америки и других регионов-производителей. Лидером по её выращиванию сегодня является Бразилия. Именно арабика считается эталонным сортом для биржевой торговли.

Основным поставщиком робусты выступает Вьетнам — на его долю приходится около трети мирового производства этого сорта. Из-за более горького вкуса робуста ценится меньше и в основном используется для изготовления растворимого кофе.

Кофе входит в топ-10 самых волатильных товаров и этим интересен тем, кто любит быструю торговлю. Например, в 2025 году его цена достигла рекордов из-за засухи в Бразилии и логистических кризисов в Африке. В конце января появились прогнозы, что урожай в Бразилии в 2025–2026 годах упадёт на 4,4%. Уже через несколько дней биржевые цены на кофе сорта арабика обновили исторический максимум: на пике цена фьючерсного контракта на кофейные зёрна достигла 4,3 доллара за фунт. Однако не факт, что в следующем сезоне цена не упадёт в несколько раз. Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

Фьючерсы на кофе на Мосбирже

Торги расчётными фьючерсами на кофе стартовали на Московской бирже 20 мая. В России это первый подобный инструмент, хотя на зарубежных площадках кофе давно стал популярным биржевым товаром.

Первыми для покупки стали доступны контракты с исполнением в июне и августе 2025 года. Минимальная цена на «июньские» фьючерсы составила 3,59 доллара за лот, максимальная — 3,88 доллара. «Августовские» контракты торговались в диапазоне 3,6–3,97 доллара за лот.

Контракты привязаны к ценам на сорт арабика, который торгуется на зарубежных площадках. Как заявляет биржа, появление фьючерсов открывает возможности как для краткосрочной спекулятивной торговли, так и для долгосрочных инвестиций. Также заявлено, что фьючерсы будут полезны компаниям, работающим с кофе, для сокращения ценовых рисков.

Фьючерсы на кофе — это не просто ставка на цену зёрен. Это, по сути, страховка для представителей бизнеса. Импортёры и обжарщики смогут фиксировать стоимость сырья, заранее защищаясь таким образом от скачка цен. Например, в этом году бразильский урожай под угрозой из-за засухи и контракт позволит избежать убытков. Ну а везучим трейдерам удастся заработать на волатильности. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Цены на кофе на глобальных биржах исторически формируются в долларах США, и Московская биржа сохраняет эту практику. Однако все расчёты на площадке проводятся в рублях, поэтому российским инвесторам не нужно открывать валютные счета. Если цена кофе вырастет, инвестор получит прибыль в рублях по курсу на дату расчёта.

Основные характеристики контракта:

Код инструмента: COFFEE (KC).

COFFEE (KC). Базовый актив: кофе сорта арабика.

кофе сорта арабика. Котировка: в долларах за 1 фунт (около 453 граммов).

в долларах за 1 фунт (около 453 граммов). Размер лота: 10 фунтов (стоимость — примерно 3100 рублей).

10 фунтов (стоимость — примерно 3100 рублей). Даты экспирации: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь (5 раз в год).

Для торговли контрактами на кофе, как и другими фьючерсами на срочном рынке Московской биржи (FORTS), статус квалифицированного инвестора не требуется. Но чтобы получить доступ к торгам, нужно успешно пройти тестирование у своего брокера. Фьючерсы — не самый простой для новичков инструмент, и для работы с ним нужно понимание волатильности сырьевого рынка и умение оценивать риски.

Фьючерсы на кофе на международных площадках

Фьючерсные контракты на кофе торгуются на нескольких международных биржах. Некоторые из них специализируются только на арабике или робусте, другие предлагают оба сорта.

Основные торговые площадки:

Межконтинентальная биржа ICE (Нью-Йорк). На эту биржу приходится основной объём торгов арабикой. Здесь торгуется эталонный контракт KC Coffee C, поставки по которому ведутся из 19 стран-производителей. Euronext (Лондон). Биржа предлагает фьючерсы на робусту. B3 (Бразилия). Здесь можно работать с контрактами на местную арабику. Singapore Exchange (Сингапур). На этой бирже торгуется азиатская робуста. Биржа Tokyo Commodity Exchange (TOCOM, Токио) предлагает клиентам фьючерсы на оба сорта.

Основная особенность кофе как биржевого товара — высокая волатильность. Цены на кофейные фьючерсы считаются одними из самых нестабильных среди сырьевых товаров. За последние 5 лет котировки арабики на бирже ICE колебались в диапазоне 0,9–2,5 доллара за фунт, а робусты на Euronext — 1–2,8 тысячи долларов за метрическую тонну. По данным Trading Economics, в мае 2025 года цены на арабику находятся в районе 3,81 доллара за фунт.

Исторически кофе — это один из самых нестабильных товаров. В этом отношении он даже капризнее криптовалюты. К примеру, в 1994 году из-за заморозков в Бразилии цены на арабику выросли на 200% всего за месяц. Сейчас в связи с климатическими изменениями такие сценарии учащаются, поэтому фьючерсы на арабику для производителей и обжарщиков — это не спекуляция, а, по сути, необходимость. А для нас с вами это просто жёсткий спекулятивный инструмент. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Что именно влияет на цены

Биржевая стоимость кофе зависит от множества взаимосвязанных факторов. Для инвесторов их понимание — ключ к прогнозированию ценовых колебаний.

Заметнее всего на котировки влияют:

1. Климат. Засухи в Бразилии или ураганы в Центральной Америке сокращают урожай, из-за чего цены растут. Климатические изменения последних десятилетий заметно усугубили ситуацию. Некоторые учёные считают, что уже через 10–20 лет традиционные районы выращивания кофе станут непригодны для этого.

2. Спрос. Рост потребления кофе в США, Европе и особенно в Азии (Китай, Индия) обеспечивает фьючерсам долгосрочную положительную динамику стоимости.

3. Логистика. На цены заметно влияют стоимость перевозок и логистические проблемы. Например, в 2022 году наряду с засухой в Бразилии кофе сильно подорожал из-за сложностей с отгрузкой. Транспортировка зёрен происходила на фоне ковидных ограничений, дефицита тары, роста цен на топливо и забастовок портовых рабочих в ряде стран.

4. Курс доллара. Так как кофе торгуется в долларах, ослабление американской валюты делает его дешевле для покупателей в других странах, стимулируя спрос. Но для стран с недолларовой экономикой вроде России это означает двойной удар: рост мировых цен на фоне девальвации национальной валюты.

5. Политические кризисы. Многие из стран — производителей кофе не могут похвастаться стабильной политической обстановкой и высоким уровнем жизни граждан. Из-за этого там периодически случаются кризисы, влияющие в том числе на выращивание и продажу кофейных зёрен.

Например, начало гражданской войны в Йемене в 2015 году спровоцировало проблемы со сбором урожая, блокаду портов и изменение судоходных маршрутов в Красном море. Всё это привело к трёхкратному росту стоимости местного кофе.

Все перечисленные факторы делают инвестиции в кофе достаточно сложными не только для частных инвесторов, но и для профессионалов. Предугадать все сценарии практически невозможно: даже при рекордном урожае внезапная забастовка, локдаун или эскалация конфликта в ключевом регионе могут мгновенно изменить ценовую динамику.

Стоит ли покупать «кофейные» фьючерсы и как с ними работать

Работа с фьючерсами на кофе может принести частным инвесторам значительную прибыль, но для этого им необходимы опыт спекулятивной торговли на срочных рынках, хорошее понимание специфики этого товара и готовность к повышенным рискам.

Прежде чем принимать решение, частному инвестору стоит оценить все перспективы и определить сумму, которую он готов инвестировать. Определённо не стоит вкладывать в данный лот все средства, особенно если рынок кофе не изучен досконально или личный инвестиционный портфель не находится под управлением грамотного финансового советника. Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

Плюсы, которые фьючерсы могут дать опытным трейдерам, одновременно являются минусами для новичков в этой сфере.

Среди них:

Возможность использования кредитного плеча.

Чувствительность к макроэкономическим новостям.

Необходимость постоянного мониторинга рынка.

Помните: фьючерсы предусматривают кредитное плечо, из-за которого вы можете потерять все свои сбережения. В первую очередь работа с ними подходит именно специалистам по техническому анализу, потому что я, честно говоря, не понимаю, как проанализировать кофе фундаментально. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Фундаментальный анализ

Из-за необходимости учитывать множество труднопредсказуемых факторов (логистика, спрос, климат) фундаментальный анализ рынка кофе выглядит задачей повышенной сложности. Отраслевые организации (например, International Coffee Organization) и аналитические центры (например, Mordor Intelligence) регулярно выпускают отчёты и прогнозы его развития. Их можно использовать в качестве отправной точки в изучении отрасли.

Топ-3 факторов, которые нужно иметь в виду:

Погодные аномалии (засухи, заморозки) в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме и других странах, откуда идут поставки. Урожайность. Снижение производства в ключевых регионах ведёт к росту цен. Макроэкономика. На цены сильно влияют курс доллара, инфляция, спрос в развивающихся странах.

Технический анализ

Этот подход основан на изучении графиков цен и использовании индикаторов для поиска удачных моментов входа и выхода из позиций.

Например, трейдеры анализируют:

Скользящие средние (MA) — пересечение краткосрочной и долгосрочной MA может сигнализировать о развороте тренда.

Уровни поддержки и сопротивления — помогают определить зоны, где цена может развернуться.

Объёмы торгов — резкий рост объёма часто подтверждает силу тренда.

Сезонная торговля

Цены на кофе часто следуют повторяющимся паттернам, связанным с сельскохозяйственными циклами:

Сухой сезон в Бразилии (апрель — сентябрь) несёт в себе риски для урожая, а значит, цены растут.

Период сбора урожая (октябрь — март) провоцирует всплеск предложения, поэтому возможен ценовой спад.

Более долгосрочный вариант этой стратегии предусматривает покупку фьючерсов в урожайные годы, когда цены на сырьё близки к минимумам, и их продажу в годы с низким урожаем и высокими ценами.

Торговля на новостях

Резкие движения цены на «кофейные» фьючерсы часто возникают после важных событий:

Начала, завершения торговых или военных конфликтов.

Публикации отчётов министерств сельского хозяйства стран-производителей или международной организации кофе о запасах и потреблении.

Корпоративных новостей участников рынка.

Всё это можно учитывать при покупке и продаже бумаг. При этом реакция рынка на новости часто краткосрочная, так что принимать решения нужно оперативно.

Альтернативные инструменты

Для неквалифицированных инвесторов фьючерсы Московской биржи — фактически единственная возможность приобщения к мировому кофейному рынку. Однако, если вы квал, вам могут быть доступны и другие варианты.

Долгосрочные инвестиции в акции кофейных компаний

Более консервативный подход предполагает инвестиции в ценные бумаги игроков этого рынка. Причём вложиться в акции самих производителей кофе не получится: это по большей части не слишком крупные семейные компании, не проводившие публичные размещения акций (IPO).

Однако на западных биржах инвесторам доступны акции:

Переработчиков и обжарщиков (JDE Peet's, Nestle и других). Розничных сетей (Starbucks, Dutch Bros и прочих).

В отличие от фьючерсов, эти бумаги не так волатильны и дают возможность получать дивиденды. Открыв счёт у иностранного брокера, квалифицированный инвестор может пополнить ими свой портфель.

Инвестиции через специализированные ETF

Также квалам доступны биржевые инвестиционные фонды, позволяющие вложиться в кофейный рынок без покупки фьючерсов или акций отдельных компаний. Они отслеживают динамику цен на кофейные зёрна через фьючерсные контракты или акции участников рынка.

В России таких фондов нет, но они встречаются на иностранных биржах. В пример можно привести iPath Series B, который торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, и WisdomTree Coffee ETC (COFF) с Лондонской фондовой биржи. Оба фонда повторяют индекс цен на арабику Bloomberg Coffee Subindex.

Преимущества ETF — простота доступа, диверсификация рисков и низкий порог входа. Однако у них есть и недостатки: из-за структуры фьючерсных контрактов доходность ETF иногда отстаёт от реального роста цен на кофе. Для долгосрочных инвесторов лучше подходят ETF, сочетающие фьючерсы с акциями компаний, например Global X Coffee ETF.

Коротко

Новые фьючерсы на Московской бирже — шаг к доступности сырьевых инвестиций, но рынок кофе подойдёт только для опытных игроков, готовых к рискам. Контракты привязаны к сорту арабика и котируются в долларах, но все расчёты будут производиться в рублях. Даты экспирации: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь.

Фьючерсы открывают возможности как для спекулятивной торговли, так и для хеджирования рисков. Однако этот рынок отличается высокой волатильностью, обусловленной климатическими изменениями, логистическими проблемами, политическими кризисами и другими факторами.

Для успешной работы с фьючерсами необходимы понимание технического и фундаментального анализа, а также готовность к рискам, включая использование кредитного плеча.

В целом фьючерсы на кофе — это перспективный, но рискованный инструмент, который подходит преимущественно для опытных участников рынка, способных оперативно реагировать на изменения и управлять своими позициями.

Как трейдеру управлять рисками и когда стоит перейти на готовую стратегию