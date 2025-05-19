Что будет с рублём на неделе с 19 по 23 мая

Рубль после переговоров России и Украины в Стамбуле продолжает находиться на годовых максимумах. Доллар в понедельник торгуется вблизи 80,5 рубля, евро стоит в районе 90 рублей. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 19 по 23 мая.

© tadamichi/iStock.com; Рамблер

Поведение рубля

Курс рубля на рынке «Форекс» 12–16 мая держался стабильно, несмотря на неопределённость с переговорами России и Украины в Стамбуле, которая сохранялась на протяжении всей прошлой недели. В пятницу доллар закрылся на уровне 80,9 рубля. Эту неделю доллар начал с той же отметки.

Евро завершил прошлую неделю на 90,4 рубля. Цена открытия в понедельник составила 90,5 рубля. Юань закрыл пятницу на уровне 11,2 рубля. В понедельник утром валюта начала торги с того же значения.

К 13:50 мск доллар стоил 80,4 рубля, евро — 90,5 рубля. Юань торговался по 11,1 рубля.

Причины

Рубль продолжает сохранять устойчивость на фоне ожиданий дальнейшего развития событий после первых за три года прямых переговоров между Россией и Украиной, говорят опрошенные «Рамблером» аналитики. В понедельник, 19 мая, запланирован телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Этот разговор может «расчистить затор» в процессе урегулирования конфликта на Украине, отмечал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Сохранение сильного рубля способствует более быстрому снижению темпов роста потребительских цен — недельная инфляция постепенно стабилизируется вблизи 4% в пересчёте на год с коррекцией на сезонность, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

На курс рубля продолжает влиять жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Однако, по оценкам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, эффект от действий ЦБ получается двояким:

С одной стороны, снижение потребительского кредитования из-за высоких ставок уменьшает спрос на импорт, что сокращает запросы на покупку валюты от импортёров.

что сокращает запросы на покупку валюты от импортёров. С другой — сохранение высоких процентов по рублёвым кредитам и депозитам стимулирует компании и граждан, имеющих запасы валютной ликвидности, активнее продавать её для финансирования своих текущих расходов в рублях или для получения дополнительного дохода от размещения средств в рублях по высоким ставкам.

В результате снижающийся приток валюты от экспортёров из-за падения цен на нефть этой весной компенсируется ростом прихода валюты в страну от бизнеса и частных лиц.

То, что рубль непрерывно укрепляется уже несколько месяцев, привлекает сюда спекулянтов, которые дополнительно «шортят» валюту, зарабатывая на укреплении рубля. Этот фактор имеет обратную сторону: рубль станет опять слабеть, как только тренд на его укрепление завершится. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Если на июньском заседании ЦБ задаст вектор на снижение ставки, курсы валют могут развернуться против рубля, предупредил Потавин.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара 19–23 мая будет находиться в области 83–85 рублей. Евро может торговаться в районе 94–95 рублей. Курс юаня будет вблизи 11,3–11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар продолжит торговаться в диапазоне 80–84 рублей.

Курс евро составит 90–94 рубля.

Юань будет стоить 11–11,6 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара останется в интервале 80–85 рублей.

Курс юаня будет 11,1–11,8 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар будет находиться в диапазоне 80–83 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

Доллар будет находиться в коридоре 85–90 рублей.

Евро может торговаться в районе 95–100 рублей.

Юань будет в области 11,5–12 рублей.

Отраслевые индексы Мосбиржи: как выбрать отрасль для инвестиций