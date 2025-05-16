Набиуллина раскрыла планы ЦБ: что ждёт вкладчиков и инвесторов

Ускорить темпы роста рынка капитала, повысить прозрачность условий для инвесторов, устранить перекос в сторону банковского кредитования компаний — такие задачи ставит перед собой и индустрией Банк России. О чём говорила глава регулятора 16 мая на конференции «Российский фондовый рынок — 2025», организованной НАУФОР, — в материале «Рамблера».

© Кирилл Каллиников/РИА Новости; Рамблер

Курс на прозрачность рынка для инвестора

Банк России видит основной задачей развитие рынка капитала и устранение перекоса в сторону банковского кредитования компаний.

Рынок капитала — это конкуренция между эмитентами. Инвесторы делают выбор, исходя из совокупной доходности, и перераспределяют капиталы в пользу более производительных, более эффективных компаний, и это даёт им значимые макроэкономические эффекты, отметила Набиуллина.

ЦБ намерен ускорить перезагрузку рынка капитала за счёт:

Прозрачности ценообразования для инвестора. По словам главы регулятора, есть компании, которые не могут полностью раскрывать информацию в силу объективных причин. Но чтобы сделать понятным ценообразование для инвесторов, ведётся работа с рейтинговыми агентствами над рейтингом акций и ориентирами для инвесторов. Качества первичных публичных размещений (IPO). В последних размещениях доля розничных инвесторов составила 90–100%. При этом институциональные инвесторы слабо участвуют в размещениях. По словам главы ЦБ, также в глаза бросаются паузы в IPO. Если в 2023–2024 году на российском фондовом рынке был рост размещений, то в 2025 году состоялись только одно IPO и одно вторичное размещение (SPO). Но несколько десятков компаний, по словам Набиуллиной, готовятся к размещению на рынке и выжидают, когда рынок пойдёт к росту. Предсказуемости получения доходов для инвесторов. ЦБ совместно с Минэкономразвития работает над тем, чтобы законодательно обязать эмитента закреплять в своих внутренних документах дивидендную политику. Запуска новых инструментов и развития коллективного рынка инвестиций. Банк России с Московской биржей запустил программу создания акционерной собственности. Вместе с правительством и Минфином ЦБ нацелен развивать разные инструменты долгосрочного инвестирования, программы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Текущие ставки по депозитам — временны, будущее — за дивдоходностью

Набиуллина считает ошибочным сопоставлять ставки по трёхмесячным и даже годовым депозитам с ожидаемой доходностью вложений на 3–5 лет, в частности за счёт дивидендов.

Текущие ставки — это всё-таки временно. И поэтому мы видим, что приток средств на рынок капитала не останавливался ни при ставке 16%, ни при ставке 21%. Но рынок может стать более привлекательным со снижением инфляции и соответствующим снижением ставок, если не снизятся стоимость капитала и ставки дисконтирования для акций, указала Набиуллина.

На её взгляд, сейчас ничего не мешает создавать условия для активного развития фондового рынка. По её словам, нужен решительный поворот в сторону развития рынка капитала, который имеет множество плюсов, и он по плечу индустрии и регулятору.

Главная проблема: господдержка заточена на кредитовании

Для того чтобы предприятию получить поддержку, ему нужно пойти получить кредит. В этом отношении рынок капитала был дискриминирован, отмечает глава регулятора. По её словам, регулятор договорился с правительством и уже отправил свои предложения о том, чтобы меры господдержки в равной степени распространялись и на реализацию проектов с привлечением средств рынка капитала.

Сложнее поменять привычку у самих компаний, которые приспособились к кредитам, говорит глава регулятора. И поэтому, на её взгляд, важны сигналы со стороны государства. И это не только изменение механизма господдержки, но и долевое финансирование и даже привлечение облигаций с рынка, а также постепенный выход на IPO госкомпаний.

Долевое финансирование — это привлечение инвестиций путём предоставления доли собственности компании внешним инвесторам, которые взамен получают право на участие в прибыли и управлении бизнесом пропорционально своей доле.

Банк России назвал ключевые преимущества долевого финансирования перед банковским кредитованием.

Долгосрочность. Долевое финансирование — это, по сути, это бессрочный источник инвестиций. У тех компаний, которые вышли на рынок капитала, увеличивается переговорная позиция с банками. Банки гораздо охотнее кредитуют те компании, которые могут выходить на рынок капитала и привлекать инвестиции.

Долевое финансирование — это, по сути, это бессрочный источник инвестиций. У тех компаний, которые вышли на рынок капитала, увеличивается переговорная позиция с банками. Банки гораздо охотнее кредитуют те компании, которые могут выходить на рынок капитала и привлекать инвестиции. Гибкость. Этот тип финансирования — более гибкий. Нет дополнительных обязательств, залогов и одностороннего пересмотра ставок, то есть для предприятия тоже гораздо более выгодно, подчеркнула Набиуллина.

Этот тип финансирования — более гибкий. Нет дополнительных обязательств, залогов и одностороннего пересмотра ставок, то есть для предприятия тоже гораздо более выгодно, подчеркнула Набиуллина. Ликвидность. Развитие рынка акций делает вложения в компании более ликвидными за счёт увеличения Free-float (акций в свободном обращении), оборачиваемости ценных бумаг, простого входа и выхода из того или иного предприятия.

Развитие рынка акций делает вложения в компании более ликвидными за счёт увеличения Free-float (акций в свободном обращении), оборачиваемости ценных бумаг, простого входа и выхода из того или иного предприятия. Устойчивость к внешним шокам. Рост ликвидности финансового рынка означает большую устойчивость, меньшую уязвимость всего финансового рынка по отношению к внешним шокам, отметила глава регулятора.

Экспериментальный режим с криптовалютами для особых квалов

В ближайшее время регулятор планирует согласовать с правительством экспериментальный правовой режим (ЭПР). Он будет действовать для сделок с криптовалютами для новой категории особо квалифицированных инвесторов. Это новый статус, который, как ожидается, получат инвесторы, чьи вложения превышают 100 миллионов рублей, или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей. Критерии для них ещё разрабатываются.

Инвестиции непосредственно в криптовалюты потребуют изменения регулирования и отдельной инфраструктуры, отметила Набиуллина. На её взгляд, это должны быть инвесторы, для которых риски высокой волатильности и риски блокировок не будут критичны, если реализуются.

Негосударственные пенсионные фонды останутся консервативными инвесторами

В ответ на рассуждения президента НАУФОР Алексея Тимофеева разрешить негосударственным пенсионным фондам закладывать в свои инвестстратегии больше риска Набиуллина подчеркнула, что ЦБ выступает против этого.

Тимофеев допустил, что фондам нужно активнее инвестировать в акции. Сейчас они могут направить на их покупку лишь 6% пенсионных накоплений и 9% пенсионных резервов. При этом в мире принято размещать на рынке акций около 30% активов негосударственных пенсионных фондов.

Помимо осторожности самих НПФ, этому мешает государственная система ограничения рисков. В частности, стресс-тестирование, которое российские фонды обязаны проводить в соответствии с требованиями Банка России. А также требование ЦБ о пятилетней безубыточности фонда и фидуциарная ответственность, то есть обязанность фонда ставить во главу угла интересы клиентов. В совокупности все эти факторы удерживают фонды от серьёзного выхода на рынок акций и заставляют их отдавать предпочтение облигациям.

Центробанк не собирается отказываться от этих ограничений, подчеркнула Набиуллина. Их введение несколько лет назад — осознанный шаг регулятора. Его целью было наведение порядка в секторе НПФ. В прошлом фонды относились к рискам намного спокойнее, а иногда даже покупали заведомо невыгодные для будущих пенсионеров активы без всякой ответственности.

Отмена ограничений, по словам Набиуллиной, нивелирует разницу между сберегательными и чисто инвестиционными продуктами. Тем, кто готов рискнуть капиталом ради большего дохода, глава ЦБ рекомендовала выбирать другие инструменты.

ИИС в трансформации не нуждается

Банк России не видит необходимости в существенной модернизации механизма индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), заявила Набиуллина на конференции. По её словам, нужно дать этому инструменту показать свою привлекательность. Каких-то качественных, радикальных изменений здесь регулятор не предполагает, уточнила она.

Нужно ли становиться квалифицированным инвестором